Segurança dos torcedores preocupa autoridades em primeiro clássico da Arena Corinthians

Neste domingo (27), Corinthians e Palmeiras fazem o primeiro Dérbi da Arena Corinthians. Apesar da facilidade de se chegar ao estádio alvinegro, o acesso é a principal preocupação dos torcedores para o clássico. Nesta sexta-feira (25), representantes dos clubes e das torcidas organizadas das equipes se reuniram com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e outros diversos órgãos públicos com o objetivo de discutir a segurança dos torcedores que vão à partida.

Como forma de solução, o capitão da tropa de choque da PM, Alexandre Vilariço, recomendou que a torcida palmeirense fosse até o estádio em ônibus fretados e escoltados pela polícia. Apesar de ter concordado com a decisão durante a reunião, a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, soltou uma nota em seu site oficial alegando não ter conseguido uma quantidade suficiente de ônibus para levar seus membros até o estádio e que, portanto, irá de metrô.

“Informamos a todos nossos associados e palmeirenses em geral que, para o jogo de domingo, NÃO conseguimos com as empresas que fazem fretamento o aluguel dos ônibus, pois seriam necessários mais de 30 ônibus, alegação é que não conseguem em tempo hábil essa quantidade (...) Queremos deixar bem claro que o único motivo de não irmos de ônibus é de não conseguirmos alugar a quantidade necessária para atender a todos, dessa forma iremos de metrô” diz o comunicado.

O grande problema está no fato da chegada das duas torcidas acontecer na mesma linha e estação do metrô. Para Jânio Santos, diretor da Mancha, a solução é simples: "Fizeram o Expresso da Copa - trem expresso que ia do Centro de São Paulo até Itaquera durante a Copa do Mundo deste ano - e por que não pode fazer pro torcedor da casa, residente do país, vão fazer só pra gringo ver? Então não queremos acabar com a violência, só queremos nos mostrar pra estrangeiro. A gente consegue levar todos até a estação Dom Bosco, dali a torcida anda pela avenida Itaquera, são dois paredões, é só fechar na frente e atrás da torcida do Palmeiras. É melhor do que ir em um monte de ônibus".

Para Jânio, é muito mais fácil controlar uma possível confusão com os torcedores estando a pé do que de ônibus: “Eu não sou nenhum expert em segurança pública, mas eu sou expert em torcida organizada e falo com propriedade: é muito mais fácil você controlar todo mundo estando no chão do que dentro dos ônibus. Um pula pela janela, outro sai pela porta... Depois que começa a confusão, é difícil de controlar” afirmou.

O diretor também utilizou como exemplo o último clássico disputado pelo Palmeiras, contra o Santos, na Vila Belmiro. “Fomos até a Vila Belmiro com três ônibus e não conseguiram manter a segurança. É muito perigoso, você está confinado dentro de um ônibus, a polícia não vai ter controle total das vias e não tem como descer. É muito mais fácil controlar no chão” completou Jânio.

Outro assunto discutido na reunião foi a proteção do patrimônio alvinegro. Ficou acordado que qualquer dano sofrido na área destinada aos torcedores palmeirenses será de responsabilidade do clube alviverde, que terá que arcar com o prejuízo corinthiano.

“A nossa preocupação é atender todas pessoas muito bem. Tanto que o setor visitante é igual ao da nossa torcida e tem os mesmos recursos. Há uma prática de cavalheiros que caso haja algo quebrado no estádio o Palmeiras pagará. A mesma coisa vai acontecer quando o Palmeiras for o mandante” comentou Lúcio Blanco, diretor de operações da Arena Corinthians.

Em conjunto com a Polícia Militar e o Metrô de São Paulo, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também terá um esquema especial neste domingo. As principais estações que fazem parte do trajeto dos torcedores terão segurança reforçada e mais de 1800 câmeras de segurança acompanharão passo a passo o deslocamento das torcidas em direção à Itaquera.

Para o Dérbi deste domingo, cerca de 500 policiais foram designados para o esquema de segurança - número bastante superior aos clássicos disputados no Pacaembu, que costumam ter 300 policiais envolvidos. Até a manhã desta sexta-feira, 25.500 ingressos já haviam sido vendidos e a expectativa da Polícia Militar é que 37 mil pessoas estejam em Itaquera para o clássico. Destes, 2.100 serão palmeirenses, sendo 400 membros da diretoria e do sócio-torcedor e 1.700 torcedores organizados.

Para a Fiel Torcida, os ingressos dos setores norte, sul (aonde ficam as organizadas corinthianas) e leste inferior já estão esgotados. Restam entradas para a leste superior (R$ 180), oeste inferior (R$ 250) e para o setor VIP (R$ 400).