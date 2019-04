Neto Baiano afirma que faltou vontade ao Sport e espera postura diferente para o jogo de domingo

A vitória por 3 a 2 diante do Paysandu, na noite da última quinta-feira (24), não foi suficiente para classificar o Sport para a terceira fase da Copa do Brasil, mas foi determinante para que o Leão carimbasse o passaporte rumo à sua segunda participação na Copa Sul-Americana, competição tida como prioridade no clube. Porém, o atacante Neto Baiano não gostou do rendimento de alguns de seus companheiros de equipe no jogo diante do Papão, pois, segundo o artilheiro leonino, por conta do "mal resultado", a torcida do Sport vai começar a exigir mais dos jogadores nos próximos jogos.

"Temos que melhorar muito, estamos em uma boa fase, bem no Brasileiro, mas essas coisas fazem a torcida cobrar mais no Brasileiro também. Não estivemos 100% nesse jogo, descansamos alguns dos jogadores principais do elenco, mas acho que a culpa não foi só de quem entrou. Acho que faltou um pouco de vontade de todos em campo, inclusive da minha parte. Agora, temos que fazer uma partida diferente, temos o Atlético-MG pela frente e temos a oportunidade de apagar o que fizemos hoje", afirmou o atacante.

Fora da Copa do Brasil, o atacante preferiu não comentar sobre a participação do Sport na Copa Sul-Americana e afirmou que o pensamento do time está no duelo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (27), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

"A Sul-Americana vem depois. Temos o jogo contra o Atlético-MG no domingo e vamos focar nesta partida. É uma equipe muito qualificada e precisamos de todos os cuidados para comemorarmos uma vitória", finalizou o artilheiro do Sport na temporada com 17 gols.