Sampaio Corrêa derrota Vila Nova e cola nos quatro primeiros na Série B

Superioridade do início ao fim, e se não fosse Cléber Alves em dia inspirado, o placar seria maior. No Castelão, Sampaio Corrêa e Vila Nova se enfrentaram em duelo válido pela 13° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E os maranhense venceram a partida pelo marcador de 2 a 0. Márcio Diogo aos 11 e William Paulista aos 13 minutos do primeiro tempo. Na estreia de Lisca no comando técnico, os anfitriões não tomaram conhecimento da fragilidade do adversário e chegaram ao ataque diversas vezes durante a partida. O pouco perigo que o Vila Nova levou, foram em momentos de relaxamento da defesa da Bolívia Querida.

Sampaio Corrêa não teve maiores desfalques, já o Vila Nova não pode contar com Dimba e João Paulo, ambos com lesões musculares. Vila permanece na lanterna com apenas cinco pontos ganhos, já os maranhenses estão com 22 pontos, apenas um atrás do Avaí, quarto colocado. Em treze jogos, são seis vitórias, quatro empates e três derrotas.

As equipes logo começarão os preparativos para a 14ª rodada da Série B. Nesta sexta feira (1), o Vila Nova faz o clássico contra o Atlético-GO, às 21h, no Serra Dourada. Neste sábado (2), o Sampaio Corrêa fará mais uma partida no Castelão, dessa vez contra a Ponte Preta, às 16h20, todos no horário de Brasília.

Gols e superioridade do Sampaio

Os donos da casa começaram abafando. Hiltinho usou das jogadas aéreas para chegar ao primeiro gol, mas o goleiro goiano estava atento. Logo aos sete minutos, Eloir arriscou de longe mas Cléber Alves fez boa defesa. Logo em seguida o Vila Nova deu a primeira resposta, Radamés cobrou falta e Luiz Muller, bem colocado, colocou para escanteio.No lance seguinte, em jogada trabalhada do lado direito, o lançamento sobrou para Márcio Diogo, que sem dificuldades, abriu o placar no Castelão. Dois minutos depois, aos 13, o Sampaio Corrêa ampliou o placar. Em outro cruzamento, agora pelo lado esquerdo, Willian Paulista foi mais rápido que a zaga e deixou sem chances para Cléber Alves.

O Vila Nova tentou responder, mas os ataques não tiveram efetividade. Sampaio buscou o terceiro gol, mas Cléber Alves salvou novamente os visitantes. O Sampaio contava com bom número de atletas no ataque, e seguia a ronda na defesa alvirrubra, mas no último passe, o Vila Nova ou afastava o perigo ou Cléber Allves continuava a fazer defesas difíceis. Na reta final da primeira etapa, apenas o Vila Nova tentou jogadas mais ousadas, na confiança de pelo menos diminuir o marcador, mas Edimar e Paulo Sérgio estavam inspirados e fecharam o setor. Aos 35 minutos, o Sampaio ainda tentou ampliar, mas o chute foi na rede, pelo lado de fora.

Sampaio administrou o marcador

O Vila Nova voltou ao tradicional 4-4-2, colocando outro atacante. Mas a pressão inicial não foi contundente e o Sampaio Corrêa em poucos minutos já recompôs o domínio de bola. Aos nove minutos, Cléber Alves afastou lançamento, que tinha destino certo na cabeça do atacante, mas a bola continuou contra os tricolores e Eloir arriscou de longe, para mais uma defesa do goleiro goiano.

Christiano salvou o que seria o terceiro gol, quando, no limite afastou o toque de Eloir. O Sampaio continuou fazendo frente, sem deixar o Vila Nova respirar. O pouco tempo que o clue goiano avançava ao ataque, a zaga sampaína cortava todas as bolas. Aos 25 minutos, em jogada individual de Edgar, Cléber Alves fez outra defesa, passando a ser o destaque da partida. Ao 34 minutos, Nenê chutou de fora da área, mas sem perigo para o gol de Luiz Muller. AS duas equipes ainda se alternaram na posse de bola, mas ambas não tiveram mais sustos.