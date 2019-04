Com gol de Cleber Santana, Avaí bate o Joinville na Arena e entra no G-4 da Série B

Jogando fora de casa, o Avaí bateu o Joinville por 1 a 0 e venceu a terceira partida seguida na Série B. Apesar do melhor início de gol do JEC, foi o Avaí quem soube aproveitar melhor as oportunidades. O gol de Cleber Santana colocou o Leão da Ilha pela primeira vez no G-4 e tirou a invencibilidade do Coelho dentro de casa na segunda divisão.

O Joinville ocupa a 3ª posição com 23 pontos. O Avaí tem o mesmo número de pontos e está em 4º. Na próxima rodada, o Joinville vai à Bragança Paulista enfrentar o Bragantino no próximo sábado (2). O Avaí joga um dia antes, atuando na Ressacada, diante do Luverdense.

Joinville é melhor, mas não abre o placar no primeiro tempo

A partida na Arena Joinville começou muito equilibrada, com muito estudo e pouca finalização. A primeira chance mais perigosa da partida foi aos 15 minutos, quando o avaiano Diego Felipe aproveitou uma cobrança de escanteio, cabeceou no canto inferior direito do gol, mas o goleiro Ivan fez uma grande defesa.

Depois da primeira chance criada pelo time visitante, o JEC começou a pressionar. Um minuto após o Avaí chegar próximo de seu gol, Jael recebeu um passe na entrada da área mas, livre, finalizou muito mal e mandou para longe do gol de Vágner. Dois minutos depois, Marcelo Costa bateu da entrada da área, mas parou na boa defesa do goleiro avaiano.

O Avaí conseguiu aliviar um pouco da pressão do JEC, mas não evitava algumas chances do Tricolor, como a que criou Edigar Junio pela esquerda, aos 27 minutos, aproveitando a falha de Antônio Carlos, mas parando no goleiro Vágner. No rebote, Washington arriscou de longe, mas a bola passou por cima. Aos 30 minutos, foi a vez do avaiano Carleto arriscar de longe em cobrança de falta, parando em uma tranquila defesa do goleiro Ivan.

A última chance do primeiro tempo foi aos 41 minutos, quando Bocão fez falta na entrada da área. Jael bateu e a bola passa perto do ângulo direito do gol avaiano.

Cleber Santana resolve e Avaí entra no G-4

O segundo tempo começou mais movimentado. Logo aos 2 minutos, Edson Ratinho chutou de longe e o goleiro Vágner espalmou para escanteio. No lance seguinte, O Avaí chegou com Eduardo Neto que soltou para Anderson Lopes na esquerda, mas o atacante finalizou para tranquila defesa de Ivan. Aos 6 minutos, foi o Joinville que chegou de novo, com Edson Ratinho, que veio pelo lado direito, rolou para Jael, mas o atacante bateu fraco para a defesa de Vágner.

A próxima chance de gol foi aos 13 minutos, com uma confusão dentro da área, numa falha da zaga do Avaí. Jael dividiu com Vágner, mas o avaiano conseguiu tirar. No lance seguinte, cruzamento de Collaço pela esquerda, cabeceio de Marcelo Costa e mais uma defesa segura de Vágner.

Tentando colocar mais velocidade no ataque, os técnicos mudaram. Chico entrou no lugar de Fabinho no Joinville e Willen substituiu Anderson Lopes no Avaí. Mas quem apareceu para levar perigo aos 26 minutos foi Paulo Sérgio, que de cabeça desviou um cruzamento de Bocão, mas mandou por cima. O Avaí melhorou no jogo e teve mais uma chance, quando Cleber Santana recebeu cruzamento, mas seu chute de canhota parou no goleiro Ivan.

A resposta do Joinville foi em chute de fora da área. Aos 30 minutos do segundo tempo, Daniel Pereira arriscou de longe e Vágner fez mais uma boa defesa no canto direito. O Avaí respondeu na mesma moeda, Carleto bateu falta da intermediária de ataque, Ivan soltou e no rebote o time ganhou escanteio. Na cobrança, Carleto levantou na área e Willen mandou por cima.

O Joinville voltou a equilibrar o jogo e os jogadores que vieram do banco assustavam o goleiro Vágner. Mas, quem resolveu, foi um jogador que veio do banco do Avaí. Roberto avançou pelo lado esquerdo aos 38, cruzou na área e o meia Cléber Santana desviou de cabeça pra abrir o placar na Arena.

Hemerson Maria colocou o atacante Schwenck para tentar o empate dentro de casa. O JEC tentou pressionar, mas não conseguiu marcar e voltou a perder dentro de casa após nove meses de invencibilidade.