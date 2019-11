Resultado do jogo Bahia x Internacional no Campeonato Brasileiro 2014

Com vaias, o Bahia é derrotado e passa o domingo na zona de rebaixamento com 9 pontos. O Inter, por outro lado, é vice líder com 22. Está a 6 pontos do Cruzeiro. Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil. Boa noite.



48' ENCERRADA A PARTIDA! Bahia 0 x 1 Inter.



46' DIDA agarra e segura a vice liderança para o Inter.



45' Subiu o acréscimo. São 3 minutos.



44' Bahia não consegue investir com perigo. Criação da equipe é muito fraca.



42' Sasha escapava e não conseguiu cruzar. Bateu mal e jogou pela linha de fundo.



40' Fecha as trocas o técnico Abel Braga. Ygor está no jogo no lugar de Alex.



40' Sai Rhayner e entra Rafinha. Troca no Bahia.



39' Léo Gago lançou forte demais e Dida agradece a posse tranquila.



38' PRA FOOORA! UELLITON, sobre a barreira, mas também sobre a barra. Segue 1 a 0.



36' Falta para o Bahia, próxima da área. É a chance do empate.



34' Rhayner lançou Kieza, que se chocou com Dida. O goleiro ganha tempo ao sentir a pancada.



33' Alan Patrick vai sair e está no solo. Cláudio Winck entra no esquadrão do Inter.



32' Inter valoriza muito a posse nessa reta final do jogo.



30' Erra o passe a equipe baiana e o Inter toca.



29' Lomba segura a jogada, tem a bola e é vaiado pelo seu torcedor.



28' Impedimento que favorece ao Inter.



27' Lateral para o Bahia na defesa.



25' Henrique saiu e Emanuel Biancucchi entrou no Bahia.



23' Aperta a chuva e o Inter. Escanteio deu em nada.



23' Teve amarelo para Léo Gago, segundo do Bahia.



23' O gol encaminha a primeira vitória fora do Internacional. No momento é vice-líder.



21' Foi um FRANGAÇO de Marcelo Lomba! Ficou só com as penas do frango nas mãos, a bola passou e o Inter abriu o placar.



20' GOOOOOOOOOL DO INTEEEEER!!!!! WELLINGTON SILVA!!!!



20' Rhayner caiu, mas é só lateral para o Inter.



19' TRAPALHADA DA ZAGA DO INTER! Mas o Bahia não aproveitou.



16' Público de pouco mais de 5 mil torcedores. Amarelo para Alan Patrick. Mais um pro Colorado.



15' AMARELO para Juan, do Inter.



14' LOMBAAAAAA!!!! Alex soltou uma bomba e o goleiro do Bahia espalmou.



12' Jogo parado. Willians e Roniery caídos na grande área de Marcelo Lomba.



11' Troca no Bahia: Sai Branquinho, entra Willian Bárbio.



10' AMARELO para Uelliton do Bahia. Falta mais forte sobre o Alan Patrick.



9' Uelliton tentou o ângulo de Dida e jogou ela sobre o travessão. Só tiro de meta.



8' Falta sobre Rhayner. Chega o Bahia.



6' Agora Sasha recebeu e estava à frente da zaga. Impedimento do Inter.



5' IMPEDIMENTO! Tentativa de cobrança rápida de Léo Gago e jogo parado.



3' Rhayner está caído e é atendido.



2' Falta marcada. Bola pegou no braço de Branquinho.



1' Léo Gago suspendeu na área. Paulão tirou o perigo para o Inter.



BOLA ROLANDO NO 2º TEMPO.



Troca no Inter: Sai D'Alessandro e entra Eduardo Sasha.



Alan Patrick também falou. "Vamos ver com o Abel, estamos errando muito e precisamos caprichar mais. O campo está escorregadio."



Rhayner, atacante do Bahia. "A equipe está tocando bem a bola, mas temos que converter isso em chances de gol."



Vaias da torcida do Bahia. As duas equipes precisam melhorar muito na segunda etapa. Passes errados predominaram no jogo.



47' Na última chance, Uelliton levantou e Titi tentou o chute, mas não conseguiu. FIM DO 1º TEMPO!!



46' DIDAAAA!!! Saiu aos pés do atacante Henrique para salvar o Inter!



45' Teremos 3 minutos de acréscimo, muito em função dos atendimentos médicos.



45' Paulão tentou inversão para Fabrício e tocou direto pro gândula.



44' CHUVA em Salvador. Primeiro tempo acabando.



43' Wellington cabeceou cruzamento de Moura e jogou pra fora. Tiro de meta pra Lomba.



42' Jogo parado. O atendimento dessa vez é em Kieza.



40' Muitos balões no meio campo dos dois times. Ninguém botou no chão.



38' Kieza chuta em cima de Juan.



37' Alan Patrick erra passe. Mais um equívoco do colorado no jogo.



35' Alex atingiu Léo Gago, que está caído.



34' Henrique para Branquinho e DIDA segurou para o Inter.



33' QUASEEE!!! Branquinho cruzou e Uelliton teve a chance na marca do pênalt, mas mandou longe ao alvo!



32' FALTA! Empurrão de Willians em Branquinho. Falta pelo lado direito. Vem bola na área do goleiro Dida.



31' Contra-ataque de Kieza. Jogador do Bahia acaba desarmado.



30' Fabrício chega ao lado da área, demora e é desarmado por Roniery.



29' Rafael Moura levou a bola em jogada individual e sofreu a falta cometida por Titi.



28' Time do Inter segue errando muito. Wellington Silva lançou no vazio.



26' Volta a campo Wellington Silva. Jogo morno.



23' Atendimento por conta de sangramento em Wellington Silva, foi atingido, mas sem maldade do adversário.



22' UUUHHH!!! Chegou o Inter. Wellington cruzou e Rafael Moura não conseguiu a cabeçada. Na sobra, finalização cruzada e a defesa tirou.



21' Lançamento e Dida ficou com a sobra do ataque.



20' Inter com o empate é 4º. Bahia é 17º.



19' Falta de Willians sobre Rhayner. Parou a investida rápida do atacante.



18' Fabrício cruzou, a bola desviou na defesa e chega fácil para Lomba no gol baiano.



17' Falta em cima de D'Alessandro. Foi um rapa provocado por Roniery.



15' Alex sofre falta de Léo Gago.



14' Fabrício cruza, a defesa afasta, ela volta para o lateral que finaliza pela linha de fundo.



13' Inter errando a saída de bola nesse início de partida.



11' D'Alessandro reclamou e Heber Roberto Lopes não aceitou as palavras do capitão.



10' Fabrício tentou cruzamento e a bola pegou no braço do defensor tricolor. Nada marcado.



8' Falta de longa distância e Léo Gago mandou para longe do gol defendido por Dida.



6' Titi raspou de cabeça sozinho e a redonda se perdeu pela linha de fundo.



6' Tabela do Bahia na área colorada e tem novo escanteio para os baianos.



5' Branquinho finaliza mal e a bola fica nas mãos de Dida.



4' Kieza invadiu a área levando a melhor sobre Juan, mas Fabrício mandou para escanteio.



4' Willians tenta lançamento, mas Pará antecipa para o Bahia.



1' Alan Patrick já recebe atendimento. Sofreu um choque na grande área do Bahia.



Bola rolando na Fonte Nova! Saída para o Inter.



20:54 Agora sim, Inter em campo. O Bahia já havia entrado, recepcionado pelo seu torcedor.



20:51 Árbitros voltam ao gramado. Os dois times permanecem no vestiário. Já, já a bola rola na Fonte Nova!



20:43 Público é pequeno na Fonte Nova. A expectativa de 10 mil torcedores não deve ser confirmada.



20:40 As equipes e o trio de arbitragem aquecem no gramado.



20:18 CONFIRMADO O INTER: Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Wellington, Willians, Alex, Alan Patrick e D'Alessandro; Rafael Moura.



20:12 CONFIRMADO O BAHIA: Marcelo Lomba; Roniery, Adailton, Titi e Pará; Uelliton, Léo Gago e Branquinho; Rhayner, Henrique e Kieza.



19:45 Em entrevista, o meia Alex caracterizou o que o Internacional precisa para buscar a primeira vitória fora de casa no campeonato e seguir na parte de cima da tabela: "O equilíbrio e a eficiência. O jogo contra o Fluminense foi bom, no do Botafogo estivemos próximos de vencer e contra o Coritiba estivemos na frente até o pênalti. Os gols saem de forma natural, se as coisas forem bem feitas. Se conseguirmos manter esse ritmo e nível, vamos brigar para sermos campeões".



19:42 Para o jornal Tribuna da Bahia, o goleiro e referência na equipe, Marcelo Lomba, destacou que a hora é de trabalho forte para reverter o mau momento: "Tem muito tempo que o Bahia não ganha e agora não é hora de ficar falando muito, de ficar pensando em alguma desculpa, é hora de trabalhar, de ver onde tem erros e tentar voltar a jogar um futebol de acordo com as tradições do Bahia".



19:40 A Arena Fonte Nova recebe o duelo da 12ª rodada entre Bahia e Inter. Foi inaugurada em 5 de abril de 2013. No estádio, cabem 51.708 pessoas. (Foto: Divulgação)



19:38 O atacante Marcos Aurélio, contratado na intertemporada, é desfalque no Bahia por ainda pertencer ao Internacional. O ataque escalado pelo técnico Marquinhos Santos, portanto, deve ser formado por Rhayner e Kieza. A dupla não balançou as redes nesta edição do Brasileirão.

19:35 Voltando a falar do Inter de Abel Braga, Aránguiz, que era um dos nomes preferidos do treinador, segue afastado dos gramados. A lesão no joelho sofrida no último domingo (20), o fez sair de campo ainda no 1º tempo no Beira-Rio. O atleta chileno deve continuar tratamento na rótula da perna direita, problema que o incomoda desde a disputa da Copa do Mundo.



19:34 Além de Demerson, o Departamento Médico do Bahia conta com a presença de dois bons jogadores tecnicamente, o meia Lincoln e o lateral Ávine, um dos xodós do torcedor. O goleiro Omar completa a escalação dos lesionados pelo lado baiano.



19:32 Durante a semana, D'Alessandro até ficou de fora de treino na quarta-feira (23) por conta da extração de um dos sisos. O meia, entretanto, vai estar à disposição para o jogo contra o Bahia, após recuperação de dois dias da cirurgia. Quem deve ficar de fora é Jorge Henrique, com lesão no tendão de áquiles.



19:30 Se Titi é esperança e sinônimo de raça. O Bahia não conta com outro zagueiro, no caso, Demerson. O defensor desfalca o tricolor por dois motivos. Além de estar recuperando-se de lesão, também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



19:28 FIQUE DE OLHO: Não é de hoje que o destaque do Inter fala espanhol: Andrés D'Alessandro. Ele também balançou as redes na última rodada e, conforme muitos afirmam, salvou o colorado da fantasma do rebaixamento ano passado. Dono indiscutível da camisa 10, o argentino dará trabalho aos defensores do Bahia. (Foto: Divulgação/Internacional)



19:25 FIQUE DE OLHO: Autor do gol do Bahia no empate com o Atlético-MG, Titi é presença garantida e nome de liderança desde outras temporadas no tricolor baiano. Zagueiro de força, o gaúcho já até defendeu o Internacional, mas as mais de 200 partidas e o bicampeonato estadual (2012 e 2014) com o Bahia demonstram o encaixe do beque em vestir o manto. (Foto: Lúcio Távora/Futura Press)



19:22 Já o técnico Abel Braga, com o cargo bem mais seguro no comando do Inter, falou sobre a liberação da torcida do Bahia, que corria o risco de mandar seus próximos jogos de portões fechados por conta de punição. Em entrevista publicada no portal UOL, ele destacou: "O jogo será muito complicado. O Bahia está há oito jogos sem vencer. Gosto que tenha público. O baiano é fanático por futebol, conheço bem a torcida deles. Apoiam até o momento em que os erros começam. É preciso ter uma leitura muito grande do jogo".



19:20 Durante a semana, após a eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, o técnico do Bahia, Marquinhos Santos, comentou a situação delicada do clube, que não vence há nove jogos no ano: "A Pressão é grande, e a questão de seguir ou não, cabe à diretoria. É preciso olhar o trabalho inteiro, não apenas quatro ou cinco jogos. Por isso, neste momento, peço que o torcedor incentive, critique apenas no término do jogo, principalmente pela falta de confiança do momento encarado pelos jogadores".

19:17 Ainda em 1989, os dois representantes brasileiros na Copa Libertadores da América se cruzaram. Depois de classificarem no mesmo grupo, os duelos decisivos ocorreram pelas quartas de final do torneio. O Inter levou a melhor com um único gol nos dois confrontos. Confira como foi o gol do uruguaio Diego Aguirre e os demais lances da partida de ida no Beira-Rio.





19:15 As duas equipes decidiram o Campeonato Brasileiro em 1988. Com dois gols de Bobô, o tricolor bateu o Inter de virada por 2 a 1, no antigo estádio da Fonte Nova, jogo de ida. A partida de volta, disputada no Gigante da Beira-Rio, terminou empatada sem gols. Assim, o Bahia tornou-se campeão brasileiro daquela temporada, que iniciara em 1988, mas terminou somente em 19 de fevereiro de 1989. (Foto: Divulgação/Bahia)

19:12 No último encontro, em 19 de setembro de 2013, o Bahia levou a melhor. Venceu por 2 a 0 na Fonte Nova. Os gols foram marcados por Feijão e Fernandão. Relembre o resultado importante para os baianos.





19:10 Na história do Campeonato Brasileiro são 31 confrontos entre Bahia e Inter. Os colorados carregam grande vantagem, com 17 vitórias, dez empates e são apenas quatro vitórias dos mandantes do jogo deste sábado (26).

19:08 A Fonte Nova está liberada para o torcedor do Bahia. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu efeito suspensivo para eliminar a pena anterior imposta sobre o time de Salvador. A punição era de dois jogos de portões fechados, em função da superlotação do estádio Joia da Princesa no duelo contra o Santos. Assim, Bahia e Inter vão duelar com arquibancadas cheias em Salvador.

19:05 Na 11ª rodada, o Internacional conseguiu uma sonora goleada em cima do Flamengo. O 4 a 0 foi formado com gols de Rafael Moura, D'Alessandro de pênalti, Fabrício e Alex.

19:00 Já o Inter vem para melhorar seus resultados como visitante. No momento, é 5º colocado com 19 pontos, mesma pontuação do 3º, o Fluminense. O Colorado soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas no certame.

18:55 Na última rodada, o Bahia empatou fora de casa com o Atlético-MG, no placar de 1 a 1. O zagueiro Titi abriu a contagem para os baianos. No segundo tempo, Luan, o talismã do Galo, empatou a partida.

18:50 O mando de campo é do Bahia, que ocupa a 16ª colocação do campeonato, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Soma só duas vitórias, três empates e seis derrotas, totalizando nove pontos na tabela.

18:45 Boa noite leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora tudo de Bahia x Internacional, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 21h, na Fonte Nova.