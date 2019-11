Para se isolar ainda mais na ponta, Cruzeiro recebe o Figueirense no Mineirão

Em partida válida pela décima segunda rodada do Brasileirão 2014, Cruzeiro e Figueirense se enfrentam, neste sábado (26), às 18h30, no Mineirão. As equipe vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Cruzeiro é líder, o Figueirense amarga apenas a décima oitava colocação.

A Raposa vem de uma importante vitória por 2 a 1 contra o Palmeiras, fora de casa, e se distanciou ainda mais na liderança da competição. Em 11 jogos, a equipe mineira venceu oito, empatou uma e perdeu apenas duas vezes, somando 25 pontos, cinco a mais que o Corinthians, segundo colocado.

Já o Figueira vem de uma derrota por 1 a 0 para o Grêmio, dentro de casa. De técnico novo, a equipe precisa urgentemente da vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Com duas vitórias, um empate e oito derrotas, os catarinenses somam apenas sete pontos.

Recuperado de lesão no joelho, Dedé volta à equipe

Após dois meses parado devido a uma lesão no joelho, o zagueiro Dedé retorna à equipe titular do Cruzeiro neste sábado. O defensor se mostrou confiante em fazer uma boa partida e ajudar a equipe a seguir na liderança do Brasileirão.

"Estou trabalhando muito pra voltar no meu máximo. Tem muitas coisas que almejo e que pensei depois da contusão. É ruim machucar, mas pensei muito na minha carreira, no meu ápice do futebol. Hoje treinei sem dor, com força, treinei bem, vou estar pronto para jogar.", disse o atleta.

O zagueiro reconheceu que seu rendimento em campo caiu bastante e disse que aproveitou o tempo que se recuperava da lesão para pensar em seu futuro.

"Com certeza este foi um ano que comecei muito bem, ganhando o estadual. Fiquei meio baqueado com situação da Libertadores, de cansaço, estresse, isto me atrapalhou, dei uma caída de rendimento. Ficou uma imagem que é para apagar com a camisa do Cruzeiro. Pensei bastante nisso, chego todo dia mais cedo, meus familiares estão aqui, minha noiva está morando comigo e conversando bastante. Fiquei mais maduro, vi jogadores que não tinham muito nome se destacando bastante, pensei muito nisso", disse.

Dedé mostrou respeito ao Figueirense. Segundo ele, o Cruzeiro precisa jogar como se estivesse jogando contra a melhor equipe do mundo.

"Não temos jogo fácil, que entra assim em campo, já começa a partida com saldo negativo. O Cruzeiro tem a cabeça de entrar em campo como se tivesse enfrentando o melhor time do mundo, tanto que em todos os jogos a seriedade foi até o final. Quando precisou da qualidade mostrou, quando foi pressionado, como na última partida, mostrou que também está preparado, e tenho certeza que o Figueirense chegará e vai dar o seu melhor, por isso temos que estar atentos", ressaltou.

Relacionado, Neílton vive expectativa de fazer sua estreia diante da torcida

Grande aposta do Cruzeiro para o futuro, o jovem atacante Neílton foi relacionado para a partida deste sábado (26), contra o Figueirense, e se disse feliz pela oportunidade dada pelo técnico Marcelo Oliveira.

"(Estou) Feliz, estava trabalhando bastante, e pude ser relacionado e caso for necessário que entre na partida vou dar o meu melhor para ajudar o Cruzeiro a conquistar a vitória, que vai nos manter no topo da tabela", comentou o garoto.

"Estou entrosado com os companheiros, me acolheram bem, são ótimas pessoas que estão me ajudando no dia a dia, isso só facilita as coisas para eu poder desenvolver meu futebol", finalizou.

O treinador celeste declarou que Neílton já está em melhor forma física e elogiou o desempenho do jogador nos treinamentos.

"Ele (Neilton) já está participando de forma melhor dos treinamentos. Ele tem feito trabalhos na academia e atividades específicas para fortalecimento e ganho de massa muscular. Nos últimos treinamentos, ele foi muito bem e por isso está relacionado para o banco de reservas", disse Marcelo Oliveira.

Novo treinador, Argel Fucks espera partida difícil

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Figueirense tratou de se movimentar. Após demitir Guto Ferreira, a equipe catarinense logo anunciou Argel Fucks, como seu novo treinador. Argel disse que vem de peito aberto para tirar o Figueira dessa situação.

"Venho de peito aberto, corpo e alma, para ajudar o Figueirense a sair dessa situação. É o momento de todos se abraçarem, o torcedor dar um voto de confiança. O Campeonato é longo, são 84 pontos", disse o novo técnico catarinense.

"Temos 84 pontos para disputar e precisamos de ao menos 40, são 11 vitórias para esse objetivo. Eu vim aqui para deixar o Figueirense na primeira divisão, ninguém faz nada sozinho então preciso contar com o apoio de todo mundo", completou.

Sobre a partida contra o Cruzeiro, Argel disse que espera ter dificuldades, mas demonstrou confiança, lembrando que, na temporada passada quando ele treinava o Criciúma, o Tigre deu trabalho para a equipe mineira.

"Será um jogo difícil, duro, contra o líder. Não será fácil, mas ano passado fomos lá enfrentar o Cruzeiro, pelo Criciúma e fomos o único time a marcar três gols lá dentro. Vamos armar uma estratégia de jogo, treinar esses dois dias e organizar as funções dentro de campo", disse o treinador.