Com portões fechados, Atlético-PR e Fluminense duelam na Arena da Baixada

Neste domingo (27), na Arena da Baixada, às 16h, Atlético-PR e Fluminense se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com campanhas regulares, as equipes entram em campo tendo apenas um objetivo: se manterem no G-4. Para isso, o Furacão aposta na boa fase do atacante Douglas Coutinho, que já marcou cinco gols marcados nas três últimas rodadas. Já o Flu, terá que superar a má fase do seu ataque. Rafael Sobis e Walter, estão, cada um, há cinco jogos sem marcar na competição.

Na rodada passada, o Atlético-PR venceu o Criciúma por 2 a 0 em seu primeiro jogo oficial na nova Arena da Baixada e, de quebra, entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, em jogo equilibrado e de muitos passes errados, venceu a equipe do Santos por 1 a 0 e subiu para a terceira colocação.

A arbitragem para a partida entre Atlético-PR e Fluminense ficará por conta do paulista Luiz Flávio de Oliveira. Os auxiliares serão Rogério Pablos Zanardo, também de São Paulo, e Danilo Ricardo Simon Manis, do Rio Grande do Sul. Até esta partida, Luiz Flávio já arbitrou em cinco partidas do Tricolor. O retrospecto são três vitórias e duas derrotas para o Fluminense.

Doriva esbanja confiança e confirma time sem alterações

Animado com a boa campanha do Atlético-PR no Campeonato Brasileiro, o técnico Doriva demostrou estar bastante confiante antes do duelo diante do Fluminense. O comandante confirmou a equipe titular sem mudanças com relação ao time que derrotou o Criciúma, por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão.

"A semana foi muito proveitosa. Estamos preparados. Sabemos que será uma partida difícil. O Fluminense é uma grande equipe, com grandes jogadores, mas estamos preparados para tentar essa vitória para ficar em uma situação ainda mais confortável", avaliou o treinador.

Doriva prevê uma partida equilibrada contra o Fluminense, que está na terceira colocação, com a mesma pontuação do Atlético-PR. Entretanto, o fato de o jogo acontecer novamente sem a presença da torcida não vai atrapalhar o Furacão, na avaliação dele.

''A gente sabe que atmosfera ideal para um jogo de futebol é com o campo cheio, a torcida vibrando, mas a gente está orientando (os jogadores). Ele tem que estar motivado porque o jogo vai ser televisionado, o Brasil inteiro vai estar acompanhando. Não digo vantagem, mas eles (Fluminense) com certeza vão estar mais tranquilos para jogar. Mas nós estaremos prontos para tudo. É um jogo importante, que te coloca numa posição confortável na tabela. Então motivação eles vão ter bastante'', garantiu o comandante.

Além disso, o atacante Dellatorre, que voltou ao time catarinense durante a intertemporada após ser emprestado ao Queens Park Rangers, da Inglaterra, é a novidade entre os relacionados. O jogador foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) na última quinta-feira (23) e está liberado para reestrear no Atlético-PR. O Furacão deve entrar em campo, no 4-3-3, com Weverton; Sueliton, Cleberson, Léo Pereira e Natanael; Deivid, Otávio e Marcos Guilherme; Marcelo, Douglas Coutinho e Ederson.

Cristóvão escala Flu mais cauteloso e Henrique passa a ser dúvida

Insatisfeito com as últimas apresentações do Fluminense, o técnico Cristóvão Borges decidiu mudar o esquema para o jogo contra o Atlético-PR. O treinador escalou o volante Valencia na vaga do atacante Walter, com o objetivo de reforçar mais o meio de campo. Com isso, Rafael Sobis passa a ser o único jogador de referência no ataque.

"Já havia dito que se houvesse necessidade, eu mudaria. Para mudar, precisaria de treinamento. Tenho acompanhado o Atlético, e eles estão com dúvida na escalação. Estamos preparados para jogar das duas formas. Desde que cheguei, é a primeira vez que jogamos com volante de marcação. Nosso forte é o coletivo, não tenho essa preocupação. Temos que ter velocidade e transição rápida. O contra-ataque do Atlético é muito bom, por isso treinamos para nos prepararmos para isso", explicou o treinador.

Em relação a partida com portões fechados, Cristóvão espera que sua equipe consiga tirar proveito da ausência da fanática torcida rubro-negra: ''Será minha primeira vez em um jogo com portões fechados. A torcida é importante para qualquer clube, e a deles incentiva muito, acredito que seja importante. Mas estamos acostumados a jogar com torcedores contra. Então, acho que eles vão sentir mais falta. Se pudermos tirar proveito, ótimo".

O Fluminense tem uma dúvida para o confronto contra o Furacão. O zagueiro Henrique, sentiu dores no joelho e dependerá de avaliação momentos antes da partida para saber se poderá ou não ir a campo. Caso seja desfalque, Elivelton será escalado para atuar ao lado de Gum.

Ainda sentindo dores, o volante Diguinho ainda não poderá entrar em campo. O camisa 8 contundiu-se durante o treinamento e ficou de fora do jogo contra o Criciúma, no qual o Fluminense perdeu por 3 a 2, e contra o Santos, que terminou com vitória Tricolor por 1 a 0. O Flu, então, deve entrar em campo com Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Henrique (Elivelton) e Carlinhos; Valencia, Jean, Cícero, Wagner e Conca; Rafael Sobis.