Marcelo Oliveira diz que não quer o time se acomodando com os bons resultados

O Cruzeiro é o líder disparado do Campeonato Brasileiro. A vitória por 5 a 0 sobre o Figueirense, fez com que a Raposa abrisse seis pontos de vantagem do Internacional, que até o momento é o segundo colocado na tabela. Nessas 12 rodadas, o aproveitamento do Cruzeiro é de 77,8%, superior aos do ano passado, que eram de 66,7%, quando foi campeão com algumas rodadas de antecedência.

O técnico afirmou que o time não pode se acomodar com os bons resultados. Para ele, o trabalho deve ser intensificado para que sempre tenha evolução.

"A gente não está pensando no que passou, mas sim no campeonato longo que temos pela frente, um caminho longo e difícil. Vamos encontrar adversários difíceis em circunstâncias diferentes. Não podemos nos sentir confortáveis com isto. Quando as coisas não saem bem, você não pode se abater tanto, e quando as coisas saem bem, você não pode ter euforia. Vamos trabalhar para fazer uma semana melhor do que a que fizemos, porque o próximo jogo é o mais importante para nós’’, comentou o comandante.

Marcelo Oliveira está convicto de que o fato de enfrentar adversários que jogam na retranca faz com que a Raposa chegue no final da partida mais inteiro fisicamente, e isto tem sido determinante para as vitórias.

"Por mais que os adversários venham para marcar muito e ocupar espaço, eles têm um desgaste maior que o nosso. Marcar desgasta mais do que jogar, principalmente um time com jogadores técnicos como o Cruzeiro. Ninguém consegue marcar o tempo todo com a mesma precisão e o mesmo espaço’’, finalizou o treinador.