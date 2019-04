Argel Fucks admite estreia ruim e critica árbitro por assinalar pênalti inexistente

Em coletiva, após a goleada sofrida diante do Cruzeiro no Mineirão por 5 a 0, o novo técnico do Figueirense, Argel Fucks, não escondeu sua indignação em penalti marcado pelo árbitro Gilberto Rodrigues Castro, mas também não culpa o árbitro pela derrota da equipe em apagão na segunda etapa.

"O adversário não incomodava tanto e conseguimos controlar, mas tomamos um gol aos 40 minutos, em um pênalti vergonhoso. Até o cego do estádio enxergou que não foi pênalti. Não vamos colocar a culpa no árbitro, assumimos a responsabilidade, mas o árbitro teve influência direta no jogo, principalmente no primeiro tempo, Isso revolta, baixa o emocional, mas não justifica o nosso segundo tempo. O árbitro durante a partida perguntou quem fez o pênalti, pois ele não sabia." - criticou Argel.

Apesar da derrota, o comandante afirmou que a sua equipe começou bem a partida, mas demostrou irritação com gol levado."O jogo tem duas partes, essa é a verdade. Entramos bem na partida, tivemos oportunidades no primeiro tempo. Conseguimos encaixar a marcação, o time estava bem. Se o primeiro tempo acaba 0 a 0, é outro jogo. O Cruzeiro tem qualidade, tem contra-ataque mortal, mas tomar gol da maneira que tomamos dá uma revolta muito grande. Agora é o momento de juntar os cacos, de recuperar todo mundo"

Argel também criticou a forma com que o Figueira jogou o segundo tempo: "Voltamos para o segundo tempo desatentos, e não podemos estar desatentos contra uma equipe como o Cruzeiro. Levamos gols, inclusive de bola parada, havíamos treinado bola parada, mas não conseguimos fazer essa marcação. No quarto gol, a bola estava no nosso pé e erramos um passe infantil. Erramos muitos passes, não mantivemos a bola no nosso pé e o contra-ataque do Cruzeiro é muito forte. Então eu vejo que isso no segundo tempo, principalmente, foi o que mais chamou a minha atenção", afirmou.

Além disso, o técnico comentou sobre sua estreia na equipe catarinense: "Não fiz uma estreia boa. Fizemos um primeiro tempo bom mas no segundo erramos muitos passes, não conseguimos manter a bola nos pés. Os contra-ataques do Cruzeiro foram em erros de passes nossos. Precisamos marcar mais, ser competitivos. Temos bastante trabalho pela frente"

Com a derrota, o Figueirense precisa, rapidamente, se recuparar no Brasileirão. A equipe ocupa a modesta 18ª posição com apenas sete pontos. "Agora é o momento de juntar os cacos, de recuperar todo mundo, temos a volta do Thiago Heleno, a volta do Giovanni Augusto. Temos esses jogadores pra trabalhar, é o nosso Campeonato e são esses jogadores. Não vamos brigar por Sul-Americana, Libertadores ou título. Vamos brigar para ficar na primeira divisão. O adversário do nosso campeonato é com todo respeito, o Sport"