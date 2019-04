Flamengo vence Botafogo e deixa a lanterna do Brasileirão

Jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no Maracanã

Após oito rodadas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Em clássico bastante disputado contra o Botafogo, o rubro-negro conseguiu três pontos graças ao gol de Alecsandro, na reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe. Com isso, o Fla soma agora 10 pontos, pulando para o 18º lugar, mas ainda na zona de rebaixamento. O Alvinegro é 13º, com 12 pontos ganhos.

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Flamengo trocou de técnico durante a semana, com Vanderlei Luxemburgo substituindo Ney Franco no comando do rubro-negro. Logo de cara o novo treinador já barrou o goleiro Felipe e o meia Elano, que acabaram nem sendo relacionados para a partida.

No Botafogo, Vagner Mancini pode contar com o retorno de jogadores importantes. O atacante Emerson Sheik e o lateral Edilson, que cumpriram suspensão contra o Coritiba, além do meia Carlos Alberto, foram escalados no time titular. Zeballos, que vinha jogando, acabou indo pro banco.

Os novos reforços do Flamengo, Canteros e Eduardo da Silva, começaram a partida no banco de reservas. Sem Samir e Chicão, Luxemburgo escalou na zaga o estreante Marcelo, que só agora fez seu primeiro jogo pelo Flamengo.

Na próxima rodada o Flamengo enfrentará a Chapecoense, no domingo (3), na Arena Condá, às 16h. Já o Botafogo terá pela frente o líder Cruzeiro, no sábado (2), às 18h30, no Maracanã.

Flamengo é melhor e consegue sair na frente

A partida começou com as duas equipes em um ritmo intenso de forte marcação e muitas faltas. Com a marcação forte de ambos os times na saída de bola, alguns erros de passe aconteciam com frequencia e poucas oportunidades de gol foram criadas nos primeiros minutos.

O Botafogo foi quem teve a primeira boa chance da partida. Aos 18 minutos, Sheik recebeu na direita e bateu forte, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Pouco depois, o Alvinegro conseguiu levar perigo mais uma vez. Edilson arriscou de fora da área e Paulo Victor espalmou bem.

Quando conseguiu chegar com perigo pela primeira vez, o Flamengo abriu o placar. Aos 32 minutos, Mugni achou João Paulo na esquerda e o lateral cruzou com perfeição para Alecsandro só tocar de cabeça para as redes. 1 a 0. Após conseguir marcar, o rubro-negro passou a encontrar espaços com maior facilidade na defesa do Botafogo e, com isso, chegou mais vezes ao ataque.

Ainda houve tempo para o Flamengo desperdiçar uma boa chance. Luiz Antônio recebeu na direita, cortou para o meio, mas finalizou fraco e facilitou a defesa de Jefferson. Pouco depois, Wilton Sampaio apitou para o fim da etapa inicial.

Botafogo melhora, mas Flamengo confirma a vitória

Na volta do intervalo, precisando reverter o resultado, Vagner Mancini tirou o volante Bolatti e colocou no jogo o atacante Zeballos. O jogo seguiu muito truncado, com alguns erros de passe e poucas finalizações a gol. Antes da metade do segundo tempo, Luxemburgo colocou Canteros e Negueba nas vagas de Mugni e Paulinho.

Mais recuado, o Flamengo viu o Botafogo passar a pressionar em busca do empate. Um pouco desorganizado, o Alvinegro até passou a ter mais a bola, mas pouco conseguiu levar perigo ao goleiro Paulo Victor. Aos 28 minutos, Zeballos cobrou falta pra área e o goleiro rubro-negro conseguiu salvar, tirando a bola da área de soco.

Na reta final a partida seguiu com muitas faltas e o árbitro teve bastante trabalho, aplicando vários cartões amarelos. O Flamengo, totalmente recuado, não conseguiu ir muito mais ao ataque e o Botafogo passou a ter grande volume de jogo, mas faltou criatividade ao alvinegro para conseguir o empate.

Já aos 44, o Botafogo quase chegou ao gol. Marcelo errou na saída de bola, Zeballos ficou com a sobra e chutou, Paulo Victor defendeu e, no rebote, foi marcado impedimento do ataque botafoguense. Ainda deu tempo para Cáceres ser expulso após cometer falta em Emerson. Depois disso, o jogo chegou ao fim.