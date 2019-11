Resultado do jogo Goiás x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2014

18:00 Vamos encerrando a transmissão de Goiás 2x1 São Paulo, acompanhe toda a repercussão da partida e os outros resultados do Campeonato Brasileiro na Vavel Brasil. Siga o twitter @VAVEL_Brasil e curta a página no Facebook. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço a todos e até a próxima!

17:56 Dois jogos completam a rodada às 18:30, Flamengo x Botafogo e Grêmio x Coritiba.

17:54 Com a vitória o Goiás sobe momentaneamente para a sétima colocação com 20 pontos, o São Paulo cai para oitavo com 19 pontos.

49' Fim de jogo no Serra Dourada.

49' No contra-ataque goiano Rodrigo Caio evita o terceiro gol.

47' Alteração no Goiás, entra Valmir Lucas, sai Erik.

46' O São Paulo fica com a bola no ataque mas não consegue finalizar ao gol de Renan.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos.

43' Mais uma bola alçada e Renan fica com ela.

42' Apenas Rogério Ceni no campo de defesa do São Paulo, todos os outros jogadores se lançam ao ataque.

39' Kaká cobra falta alçada na área, ninguém desvia e a bola sai direto pela linha de fundo.

36' O São Paulo agora todo no ataque, o Goiás só se defende.

33' Alteração no Goiás, entra Welinton Junior, sai Bruno Mineiro.

33' Alteração no São Paulo, entra Osvaldo, sai Souza.

30' Na primeira falha da zaga goiana, a bola sobra nos pés de Kaká, livre dentro da área para diminuir a desvantagem do Tricolor.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOLL DO SÃO PAULO!!!! KAKÁ!!!!!!

29' No rebote de novo escanteio Alexandre Pato chuta forte, a bola explode na zaga Esmeraldina.

27' Escanteio para o São Paulo, na cobrança fechada de PH Ganso, Renan afasta o perigo.

25' Cartão Amarelo para David, por falta por trás em Maicon.

23' Cartão Amarelo para Erik, por falta cometida em Kaká.

22' O São Paulo fica com a bola, mas não consegue superar a marcação goiana.

20' Alteração no Goiás, entra Tiago Real, sai Ramón.

20' Alteração no São Paulo, entra Maicon, sai Lucão.

17' Jogo parado para atendimento a Ramón, que fica caído no gramado.

16' Cartão Amarelo para PH Ganso por falta no meio campo para matar o contra-ataque do Goiás.

14' Sequência de escanteios para o São Paulo, se defende bem o Goiás.

12' Chega o Goiás, Rafael Toloi evita o terceiro gol da equipe goiana.

11' PH Ganso cobra falta, a bola passa perto do travessão mas sai direto pela linha de fundo.

10' O São Paulo pressiona em busca do gol para diminuir a desvantagem no placar.

8' Alan Kardec finaliza de dentro da área, Renan faz excelente defesa.

7' Cruzamento de Álvaro Pereira, Alexandre Pato desvia pela linha de fundo.

6' Tenta responder o São Paulo, afasta a zaga do Goiás.

4' Escanteio para o Goiás, Amaral ganha de cabeça e ajeita para Bruno Mineiro balançar as redes de Rogério Ceni, ampliando o marcador para o Goiás.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS!!!! BRUNO MINEIRO!!!!

2' Primeiro ataque do segundo tempo é do Goiás, a zaga do São Paulo afasta como pode.

0' Bola em jogo no segundo tempo.

0' Alteração no São Paulo, entra Alexandre Pato, sai Ademílson.

17:00 As equipes voltam neste momento ao gramado.

16:49 No lance do gol o auxiliar ergueu a bandeira antes da cabeçada de Amaral, mas abaixou e validou o gol da equipe Esmeraldina, causando reclamações dos jogadores são paulinos.

16:47 Com um gol nos minutos finais da primeira etapa o Goiás sai na frente, foi a primeira finalização certa da equipe goiana.

46' Fim de primeiro tempo no Serra Dourada.

44' Bola alçada na área, Amaral subiu mais que a defesa do São Paulo e abriu o placar para o Goiás.

43' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS!!!!! AMARAL!!!

39' Jogo parado para atendimento a Rodrigo Caio, que ficou caído no gramado.

36' Ademílson tabela com Álvaro Pereira e manda a bola para o gol, mas o impedimento já estava marcado pelo auxiliar.

35' Souza recebe na intermediária e arrisca, a bola sai muito longe do dol, tiro de meta para o Goiás.

32' O Goiás aposta nos contra-ataques, mas não tem conseguido objetividade nestas jogadas.

29' O São Paulo troca passes no ataque, mas a forte marcação goiana impede a finalização.

26' Mais uma vez Kaká arrisca a finalização, desta vez a bola passa à direita de Renan.

25' Douglas erra passe na defesa e Bruno Mineiro tenta surpreender Rogério Ceni, mas a bola vai direto pela linha de fundo.

23' O Goiás busca ficar mais tempo com a bola neste momento, Moisés é a principal arma do Esmeraldino.

21' O São Paulo toca a bola no meio de campo, a defesa do Goiás se fecha e impede o avanço do Tricolor.

18' Bola alçada na área pelo ataque do Goiás, Ramón cabeceia bem e a bola passa perto da trave.

16' Na resposta do Goiás é a vez de Erik ser parado com falta.

13' Contra-ataque rápido do São Paulo, Ademílson é parado com falta.

11' Buscando jogo neste início, Kaká arrisca mais uma vez de fora da área, mas a bola para na zaga goiana.

9' Chega mais uma vez no ataque o São Paulo, mas o auxiliar marca impedimento de Kaká.

7' Primeira tentativa de ataque do Goiás, que para na defesa são paulina.

5' Boa troca de passes do ataque Tricolor, Kaká arrisca da entrada da área e Renan faz firme defesa.

2' O Goiás tem a posse de bola, mas não consegue sair de seu campo defensivo neste início de jogo.

0' Autoriza Leandro Pedro Vuaden, bola rolando para Goiás e São Paulo.

15:58 As equipes se posicionam em campo, quase tudo pronto para o início do jogo.

15:55 Hino nacional brasileiro sendo executado no Serra Dourada.

15:53 Entra em campo o Goiás.

15:50 Entra em campo o São Paulo.

15:42 Apesar da chegada do público neste momento, a expectativa da diretoria goiana de receber 20 mil torcedores não deve ser concretizada, apenas seis mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

15:39 O público chega em bom número ao Serra Dourada, o movimento na entrada do estádio é intenso.

15:31 Os atletas realizam trabalho de aquecimento neste momento no Serra Dourada.

15:22 Com os resultados de ontem o Goiás permanece na décima posição, enquanto o São Paulo caiu uma posição e é, momentaneamente, o sétimo colocado.

15:20 A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início na noite de sábado, com três partidas: Cruzeiro 5x0 Figueirense, Santos 3x0 Chapecoense e Criciúma 1x3 Vitória.

15:11 Nesta tarde o meia Kaká voltará ao gramado do Serra Dourada, estádio onde fez sua primeira partida com a camisa da Seleção Brasileira.

15:04 A partida de hoje será especial para o lateral-direito do São Paulo, Douglas, o atleta foi revelado pelo Goiás, e hoje reencontra a ex-equipe.

14:55 O zagueiro Antonio Carlos está fora do jogo devido a uma lesão na panturrilha direita.

14:45 Com a estreia de Kaká, a diretoria esmeraldina espera um público ainda maior no Serra Dourada nesta tarde, impulsionando assim a renda do clube goiano. São esperados mais de 20 mil torcedores na partida de hoje.

14:38 Quem apita a partida de hoje é o gaúcho Leandro Pedro Vuaden, árbitro do quadro da FIFA desde janeiro de 2008 e apontado por alguns especialistas como o melhor árbitro brasileiro atualmente.

14:30 Além de Kaká, Rafael Toloi também retorna ao São Paulo, e fará sua reestreia justamente contra o Goiás, clube que o projetou no cenário nacional. "É uma coincidência bacana poder voltar ao São Paulo e já enfrentar o Goiás, no Serra Dourada, onde começou tudo na minha carreira profissional. É um clube que tenho um carinho imenso, e isso torna essa reestreia mais especial", disse Toloi sobre a partida.

14:27 Pelo São Paulo, quem realiza sua estreia é o meia Kaká. O jogador retorna ao Tricolor por empréstimo até o final do ano, em uma parceria do clube com o Orlando City, dos Estados Unidos. Sobre a estreia, Kaká não esconde sua ansiedade para entrar em campo novamente com a camisa Tricolor. "Tem aquele frio na barriga, aquela emoção de estar em campo. E sei que a torcida do São Paulo, mesmo fora, vai estar ali presente pra me apoiar", declarou o atleta.

14:23 A partida desta tarde será marcada por estreias. Pelo lado esmeraldino, o lateral-direito Moisés fará sua primeira partida pelo Goiás, após chegar do Grêmio. O jogador espera atender as expectativas da torcida em sua estreia. "Vou procurar desempenhar o que eu faço nos treinamentos. "Eu venho me empenhando bastante e já estava em forma, pois treinava no Grêmio. Estou em condições normais de jogo, espero entrar bem", disse Moisés no último treino antes da partida.

14:17 A partida desta tarde será especial para o treinador Muricy Ramalho, que completa a marca de 422 jogos no comando do São Paulo, igualando José Poy como segundo treinador que mais dirigiu a equipe, atrás apenas de Vicente Feola, que comandou o Tricolor em 532 jogos.

14:14 A estreia de Kaká em sua volta ao São Paulo é um dos destaques da partida, mas para o técnico Ricardo Drubscky o jogador não deve ser marcado de forma diferente dos outros atletas do time paulista. "O Kaká é um grande atleta, mas não quero nominar este ou aquele jogador e o mesmo vale para os times. Nossa marcação não é individual, e sim por zona. Vamos marcar muito forte por zona, nos preocupando com todos os jogadores do São Paulo", disse o treinador.

14:10 Em 2008, as equipes se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, com o São Paulo precisando de uma vitória simples para conquistar seu terceiro título consecutivo do Brasileirão, o sexto em toda a História. Com um gol do atacante Borges, o Tricolor chegou à vitória por 1 a 0 e ao título.

14:07 Em 2005, as equipes se enfrentaram no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro, e o Goiás levou a melhor sobre a equipe do São Paulo que naquela temporada conquistaria os títulos da Taça Libertadores e do Mundial Interclubes. Com um 3 a 0 incontestável, o alviverde goiano saiu com os três pontos naquela oportunidade.

14:05 Goiás e São Paulo se enfrentarão pela 43ª vez na História do confronto, até o momento, em 42 partidas são 10 vitórias do Goiás, 13 empates e 19 vitórias do São Paulo.

14:02 Na décima posição com 17 pontos, o Goiás busca a vitória para encostar no grupo dos líderes, assim como o São Paulo, que ocupa a sexta colocação com 19 pontos, e tenta se recuperar da derrota para a Chapecoense na última rodada.

14:00 Boa tarde para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de Goiás x São Paulo, que se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Serra Dourada, em Goiânia.