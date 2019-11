Muricy aprova estreia de Kaká, critica erros nas bolas paradas do São Paulo e elogia entrada de Pato

Neste domingo (27), o São Paulo foi até Goiânia enfrentar o Goiás, em partida válida pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Bruno Mineiro e Amaral, para o time goiano, e Kaká, para o time paulista, o Tricolor saiu derrota por 2 a 1 e somou sua segunda derrota seguida na competição.

Os dois gols sofridos na partida pelo time do Morumbi foram de bola aérea, jogada que, nos três titulos de Muricy pelo São Paulo em 2006, 2007 e 2008, era bastante elogiada e a mais eficiente do país. No entanto, na partida diante do Goiás, a zaga Tricolor falhou bastante. Sobre isso, Muricy Ramalho disse que gols dessa maneira não tem como perdoar.

"O que não pode é um time do nosso tamanho treinar tantas bolas paradas e tomar gols de bola parada. Tem informação, vídeo... Isso não se perdoa. O time pode fazer gols por dribles e méritos, mas por bolas paradas marcadas, não dá para perdoar. É um jogo que você vai levando e sofre gol. Dois gols de bola parada não é possível", disse o comandante.

Ainda sobre os gols de bola parada, o treinador são-paulino declarou que foi falta de concentração e em que jogada marcada não dá para tomar gol da maneira que tomou.

"Quando acontece, é erro que não dá para perdoar. É falta de concentração. Em uma jogada marcada não dá para tomar gol assim"

"Só pode ser desatenção. Se você não treina não pode cobrar nada, é algo que às vezes passa despercebido. Mas nós sabíamos e tínhamos de marcar essa jogada. É uma das jogadas fortes, sobretudo do batedor, o David bate seco e rápido, tem de marcar bem. Fizemos muito isso e erramos. Quando acontece, é erro que não dá para perdoar. É falta de concentração. Em uma jogada marcada não dá para tomar gol assim", declarou.

Muricy não foi só criticas em sua entrevista coletiva. O comandante elogiou bastante o estreante da tarde, o meia Kaká. Segundo o técnico, a estreia do camisa 8 foi muito boa.

"Kaká dividiu bastante com o Ganso, antes era só ele na armação, agora dividiu e melhorou muito nesse sentido. A estreia dele foi muito boa, não esperávamos tanta movimentação. Queríamos que ele entrasse na área porque temos muita dificuldade com o Ganso, ele fez isso algumas vezes, tanto que fez o gol. Foi uma boa estreia", falou Muricy.

O comandante continuou falando sobre Kaká, dizendo que o atleta, ao lado de Rafael Toloi, foi o melhor da partida. Além disso, a movimentação de Kaká surpreendeu Muricy.

"Ele e o Toloi foram os melhores da partida. Ele foi diferente porque fez o gol e foi o melhor. É bom para o time, dá experiência aos outros, mostra que jogar sem a bola é importante, confunde a marcação vindo de trás. Ele vai ajudar muito na armação, dividindo com o Ganso. Me surpreendeu a movimentação, não esperávamos esse rendimento. Tecnicamente não tem o que discutir, mas a parte física ele surpreendeu. Era o que preocupava, ele se sentiu muito bem, armou o jogo atrás. Por isso foi o melhor do mundo", disse.

O assunto Kaká tomou bastante tempo da entrevista, e não poderia ser de outra maneira. Sobre usar ou não o camisa 8 na próxima quarta-feira (30), pela Copa do Brasil, Muricy disse que irá conversar com o jogador para saber ou não se o mesmo terá condições de jogo.

"Temos de ver, ele estava com gelo na perna, então temos de esperar porque é muito tempo sem jogar, é perigoso ter problemas. Vamos olhar os exames com carinho, temos de ter calma com ele. Ele fez um bom jogo, a movimentação dele exige muito da parte muscular. vamos conversar com ele e não dá para exigir demais de alguém que se movimenta tanto quanto ele", declarou o treinador, finalizando o assunto Kaká.

Muricy continuou comentando sobre inúmeros assuntos, e um deles foi Alexandre Pato. O técnico elogiou a entrada do atacante na partida: "Entrou até que bem, finalizou, ele sabe que precisa se movimentar mais, mas entrou bem", disse.

Para fechar, Muricy Ramalho, quando um repórter perguntou sobre a distância para o Cruzeiro - que é de 9 pontos - ele foi rápido e respondeu: "Em 2008 tínhamos 11 pontos atrás do Grêmio e você fez a mesma pergunta."

O São Paulo voltará a campo na próxima quarta-feira (30), em Ribeirão Preto, diante do Bragantino, às 22h, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.