Resultado do jogo Sport x Atlético-MG no Campeonato Brasileiro 2014

18:16 Um boa noite e um forte abraço a todos. Até a próxima, leitores.

18:15 Encerramos por aqui a transmissão do jogo entre Sport 2x1 Atlético-MG.

18:07 Com os três pontos, o Sport chega à quinta colocação. O Atlético fica em décimo primeiro na tabela, mas tem um jogo a menos.

"A gente fica um pouco chateado com a substituição, mas respeita a decisão de Levir Culpi, que optou em me sacar do jogo", destacou Jô, atacante do Galo.

"Não vamos ficar pensando em G-4 ainda, mas queremos vencer e pontuar tanto dentro quanto fora de casa", disse Renê, lateral do Sport.

49' Fim de jogo na Ilha do Retiro. Sport 2x1 Atlético. Festa do Leão.

48' Neto Baiano tenta de muito longe e, mesmo com o goleiro Victor adiantado, erra o alvo.

47' Galo chega mais uma vez com perigo e ganha escanteio.

47' Cartão amarelo para Leandro Donizete, do Atlético.

46' Torcida da casa vaia a posse de bola do time adversário.

45' Teremos quatro minutos de acéscimo na etapa final.

44' Quase! Bola acaba sobrando para Dátolo, que perde um gol feito; quase o empate.

43' Equipe mineira parte com tudo em busca do empate

43' Última alteração no Galo: Sai: Pierre; entra: André.

39' Goooooooooooooooool do Atlético! Diego Tardelli cobra penalidade e diminui em Recife.

38' Pênalti para o Atlético-MG, de Wendell em Diego Tardelli.

37' Torcida rubro negra gritando Olé nas arquibancadas da Ilha do Retiro.

36' Sport passa administrar o resultado.

33' Mudança no Sport: Sai: Ronaldo; entra: Willian.

29' Marcos Rocha finaliza mesmo sem ângulo e quase marca um belo gol; bola passa por cima da meta de Magrão.

27' Ronaldo corta e vibra muito.

24' Vitor corta em cima da linha e salva o Sport.

23' Gooooooooooooool do Sport! Durval, mesmo caído, marca o segundo gol do Leão. Festa rubro negra na Ilha.

21' Substituição no Sport: Sai: Zé Mário; entra: Aílton.

19' Mais uma alteração no Galo: Entra: Dátolo; sai: Maicosuel.

18' Substituição no Atlético: Sai: Jô; entra: Luan.

17' Quase! Galo tem boa chance: Jô quase finalizou para o gol, Felipe Azevedo corta para a limha de fundo.

15' Jô tem boa chance na grande área, mas finaliza com muita força e a bola vai por cima.

12' No contragolpe, Galo quase chega ao empate. Maicosuel tabelou com Guilherme, que finalizou meio no susto; bola passa perto da trave esquerda de Magrão.

10' Cartão amarelo para o goleiro Victor, por retardar o jogo.

8' Cartão amarelo para Leonardo Silva, do Atlético, após falta em Neto Baiano.

6' Gooooooooooooooool do Sport! Felipe Azevedo toca na saída de Victor e abre o placar na Ilha do Retiro.

5' Jô faz boa jogada e toca por entre as pernas do goleiro rubronegro; Oswaldo corta quase em cima da linha.

4' Wendel chuta de fora da área e arranca aplausos da torcida leonina. Bola passa perto.

2' Neto Baiano finaliza, mas com pouca força e a bola vai nas mãos do arqueiro Victor.

2' Atlético tenta manter a posse de bola.

0' Começa o segundo tempo.

No Sport: Entra Oswaldo no lugar de Ewerton Páscoa.

17:01 Times estão de volta ao gramado.

16:59 Árbitros retornam ao gramado.

16:50 Fiquem ligados, daqui a pouco teremos as emoções da segunda etapa na Ilha do Retiro.

45+2 Fim de papo no primeiro tempo! Sport 0 x 0 Atlético-MG.

45+1 Jô é flagrado no impedimento.

44' Zé Mário, sozinho, perde um gol feito.

41' Pressão rubro negra.

40' UH! Neto Baiano finaliza livre e a bola passa muito perto.

40' Zé Mário arrisca o chute, Réver faz o corte.

38' Tardelli é flagrado impedimento.

36' Leonardo Silva cabeceia para fora.

35' Tira Neto Baiano.

34' Falta perigosa para o Atlético.

33' Mesmo com o placar em branco, temos um jogo bastante movimentado em Recife.

31' Tardelli de volta ao gramnado.

29' Luan começa a se aquecer no banco de reservas.

28' Falta dura de Ronaldo e Diego Tardelli. Atacante alvinegro sendo atendido em campo.

28' Jogo esquenta neste instante na Ilha do Retiro.

26' Corta Ewerton Páscoa.

24' Salva Magrão! Tardelli aparece na cara do gol e o goleiro do Sport evita o primeiro gol do jogo.

20' Corta a zaga do Leão.

17' Atlético tenta trocar passes no ataque.

15' Falta em Wendel, do Sport, que pede cartão amarelo.

13' Galo tenta levar perigo, mas a zaga do Sport afasta o perigo.

9' Jô chega com perigo, mas estava impedido. Mesmo assim, atacante bateu para fora.

7' Victor sendo atendido no gramado após uma dividia com Neto Baiano.

6' Jogo equilibrado neste momento.

5' Falta em Marcos Rocha; torcida rubro negra reclama.

3' Vitor tenta o cruzamento, mas pega muito mal na bola.

2' Atlético-MG tenta manter um pouco a passe de bola.

1' Quase! Sport já começa assustando com Wendel e quase abre o placar. Leandro Donizete salvou o Galo.

0' Começa o jogo! Bola rolando para Sport e Atlético-MG.

15:54 Times já no gramado, prontos para o jogo.

15:50 Já já tem bola rolando na Ilha do Retiro.

15:31 Em homenagem ao mestre Ariano Suassuna, cada jogador do Sport terá na camisa o nome de um personagem do autor.

15:29 Banco do Leão: Saulo, Igor, Ferron, Oswaldo, Ailton, Willian, Ananias, Érico Júnior e Mike.

15:25 Campeão da Recopa, Galo quer fazer bonito agora no Brasileirão.

15:17 Sport escalado: Magrão; Vitor, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Ronaldo, Wendel, Zé Mário, Danilo e Felipe Azevedo; Neto Baiano.

15:15 Torcida começa a chegar em peso no estádio.

15:00 Fiquem ligados! Daqui a pouco teremos bola rolando na Ilha do Retiro para Sport e Atlético-MG.

14:45 Fique de olho: Em grande fase, Diego Tardelli se torna a maior esperança do Atlético Mineiro. Na última partida, o atacante deixou sua marca e anotou seu centésimo gol vestindo a camisa do Galo. Embalado e com a categoria afiada, Tardelli espera fazer ainda mais gols, a começar pelo jogo diante do time pernambucano.

14:40 Fique de olho: Magrão – O goleiro do Leão já tem seu nome escrito na história do clube e segue aumentando seus números. Depois de ficar ausente na partida pela Copa do Brasil, Magrão retorna contra o Galo e busca manter a média de poucos gols sofridos no Campeonato Brasileiro.

14:30 O último encontro aconteceu 14 de setembro de 2012, no Estádio Independência. Em melhor fase no campeonato, o Galo fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1. Leonardo, duas vezes, marcou para o Atlético, enquanto Hugo descontou para o Sport, que foi rebaixado para a segunda divisão naquele ano.

14:25 No histórico geral do confronto, o Leão da Ilha e o Galo mineiro se enfrentaram em 44 oportunidades, com vantagem para os alvinegros. Foram 17 vitórias do Atlético, onze empates e 11 triunfos do Sport. Pelo Campeonato Brasileiro, será o 30º duelo envolvendo as equipes na história da competição.

14:20 O Paulista Thiago Duarte Peixoto será o responsável pelo apito do jogo entre Sport e Atlético-MG, pela 11º rodada do Brasileirão 2014. Vicente Romano Neto e Fábio Rogério Baesteiro, também de São Paulo, serão os auxiliares. O pernambucano Gleydon Ferreira Leite será o quarto árbitro.

14:15 O treinador atleticano confirmou a equipe do Galo. Dos onze que entraram em campo para a decisão da Recopa Sul-Americana na última quarta-feira, apenas o camisa dez não estará em campo na Ilha do Retiro.

14:13 Sai Ronaldinho Gaúcho, entra Guilherme. Na tradicional alteração que o técnico Levir Culpi faz na maioria dos jogos está a única mudança do time do Atlético-MG que irá entrar em campo na partida de daqui a pouco.

14:10 O desfalque mais importante fica por conta de Ronaldinho Gaúcho. Segundo a comunicação do clube, o Atlético-MG liberou o jogador para participar da festa de despedida do ex-companheiro de Barcelona, Deco, no jogo que aconteceu em Portugal, nessa sexta-feira. Mas o jogador não compareceu à partida por conta de ter perdido voô para a Europa.

14:08 No lado visitante, o treinador Levir Culpi relacionou 19 atletas para o duelo na capital pernambucana. A equipe alvinegra vem com ressaca da conquista da última quarta-feira, mas, prometem se doar ao máximo para derrotar o Sport, que vem em boa fase no Campeonato Brasileiro.

14:04 Para exemplificar o que diz, o técnico do Leão se utiliza da partida contra o Paysandu. "No jogo contra o Paysandu, por exemplo, o Ananias entrou e foi muito bem. Costumo dizer que ele é matador. É um cara que tenho plena confiança e sei que posso contar com ele em momentos decisivos. O mesmo digo do Willian, do Wendel e do Ronaldo, volantes que tenho à disposição para este jogo. Na lateral direita, não preciso nem falar do Vitor. Um cara que, por baixo, já atuou em uns dez Campeonatos Brasileiro da Série A, com certeza saberá se adaptar em campo", finalizou.

14:02 "Todos sabem que eu prezo pelo entrosamento, mas creio que isso não será problema para o jogo de domingo. Na minha opinião, todos já se conhecem bem dentro de campo. Além disso, o time está bem ajustado e o elenco conta com jogadores experientes, o que facilita na hora em que alguma peça é alterada", diz o treinador Eduardo Baptista.

14:00 Sempre muito confiante no entrosamento de seus jogadores, o técnico Eduardo Baptista terá um desafio para o jogo do próximo domingo, contra o Atlético-MG, na Ilha do Retiro. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o lateral direito Patric e o volante Rithelly, estão fora do confronto contra os mineiros. Feliz com as opções que o seu elenco lhe oferece, o comandante leonino não vê problemas para encontrar os substitutos mais adequados.

13:58 O meio de campo, mais precisamente o setor de marcação, é onde mora a principal dor de cabeça do técnico Eduardo Baptista para o jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, na Ilha do Retiro. O treinador estuda a possibilidade de escalar o zagueiro Ewerton Páscoa na função. Isso porque, o time não poderá contar com Augusto César e Rodrigo Mancha, lesionados, além de Rithely, suspenso.

13:57 Os donos da casa veem com alguns desfalques para o duelo contra o Galo Mineiro. Sem muitas opções, o comandante do Sport deve apelar para as improvisações, principalmente no setor de meio campo.

13:55 O Atlético, na última quarta-feira (23), venceu a final da Recopa Sulamericana e ficou com a taça, que veio sofrida, após uma vitória por 4 a 3. No tempo normal, o placar se manteve em 3 a 3, o que forçou a prorrogação, de onde o Galo fez o gol da vitória e conquistou mais um título internacional para sua história.

13:53 No meio da semana, o Sport enfrentou o Paysandu pela Copa do Brasil e, mesmo com a vitória por 3 a 2, foi eliminado da competição. Afinal, a equipe paraense havia vencido o jogo de ida de por 2 a 1 em Belém e ficou com a vaga para a fase seguinte. Restou para o rubro negro a disputa da Copa Sulamericana.

13:50 Do lado mineiro, o time quer seguir se recuperando. Após passar um bom tempo na Zona de Rebaixamento, o Atlético engatou uma sequência de vitórias e chegou a 15 pontos, na 11º colocação e também vem de um empate. Na última rodada, o Galo empatou em 1 a 1 diante do Bahia, mesmo no Independência.

13:48 O Sport vem de um empate sem gols diante do Goiás no Serra Dourada, resultado que deixou o Leão da Ilha na oitava posição, com 18 pontos. Os rubro negros têm cinco vitórias, três empates e três derrotas e fazem uma campanha acima do esperado até aqui, com 54.03% de aproveitamento.

13:45 Boa tarde, companheiros da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão de Sport e Atlético-MG, pela 12º rodada do Brasileirão 2014. A Bola rola às 16h00 e aqui você não perde nenhum lance, tudo e em tempo real.