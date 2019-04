Vitória conquista bom triunfo sobre o Criciúma e sobe na tabela

Vivendo um mal momento e na busca pela recuperação na tabela do Brasileirão, o Vitória conquistou um importante triunfo diante do Criciúma, fora de casa. Com uma proposta de jogo mais cautelosa, o Leão acabou vencendo o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, em uma partida atípica para os padrões rubro-negros, devido aos três gols marcados pela equipe de Salvador, fato inédito até agora na competição. Com dois gols marcados por Caio e um por Ayrton, o Vitória venceu por 3 a 1 e ainda conseguiu um importante salto na tabela do Brasileirão, podendo até sair da zona de rebaixamento dependendo do restante dos resultados da rodada.

Apesar do grande resultado, o Leão ainda está na busca de uma grande recuperação na tabela. O Vitória enfrentará o Grêmio no próximo sábado (2), no Barradão, enquanto o Criciúma irá até a capital paulista enfrentar o São Paulo, no Morumbi, buscando afastar o mal momento após duas derrotas consecutivas.

Com propostas identicas, erros definem placar da primeira etapa

Criciúma e Vitória entraram em campo com a mesma ideia de jogo, ambas equipes buscaram se fechar e aproveitar as jogadas em velocidade, durante boa parte da etapa inicial do confronto. Enquanto o Tigre buscava marcar dentro do seu campo de defesa, o rubro-negro tentava propor uma marcação mais adiantada, praticamente no campo de ataque do tricolor. No cenário perfeito para um jogo extremamente truncado, um erro do lateral Eduardo, do Criciúma, acabou gerando um contra-ataque do Leão puxado pelo também lateral Euller, tal contra-golpe terminou no primeiro gol do Vitória, marcado pelo atacante Caio.

Após o gol do Leão, o Criciúma pouco ameaçou a meta rubro-negra, tanto que a única jogada de perigo do Tigre acabou sendo uma chegada como elemento surpresa do volante Serginho, que obrigou o goleiro Wilson a fazer duas importantes defesas em sequencia. A situação do tricolor se tornou ainda mais crítica quando o centroavante Michel se lesionou e teve que dar lugar a Danilo Alves, que pouco pode fazer nos 26 minutos que esteve em campo, até ter sido substituido pelo zagueiro Ronaldo Alves, devido a expulsão do também defensor Escudero, por reclamação em excesso.

Em segundo tempo truncado, bola parada decide para o Vitória

Com um Leão cauteloso e um Criciúma desfalcado taticamente e tecnicamente, a partida careceu de emoções em sua parte final. As chegadas de mais perigo do time catarinense foram em bolas paradas, principal arma da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar de tamanho esforço do Tigre, a boa atuação do goleiro Wilson aliada ao bom trabalho da defesa rubro-negra em forçar impedimentos por parte do ataque tricolor, foram suficientes para segurar o resultado conquistado pelo Leão.

Usando da mesma arma do tricolor catarinense, o Vitória chegou ao seu segundo gol, também com Caio, aos 21 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio. Destaque do Tigre, o meio-campista Paulo Baier, cansado, pouco fez pelo Criciúma na partida e acabou dando lugar a Lucca, que também não atrapalhou o ótimo triunfo rubro-negro.

Ainda na segunda etapa, o Leão ampliou o placar com Ayrton em linda cobrança de falta, que vem se tornando uma boa arma rubro-negra na batalha contra o rebaixamento. Serginho ainda acabou descontando para o Criciúma já no fim do jogo, porém pouco adiantou para o tricolor, que viu o Vitória igualar a sua pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro, ainda podendo ser ultrapassado pelo Bahia, que enfrentará o Internacional na Arena Fonte Nova.