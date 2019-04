Sobis vibra com a vitória, mas mostra preocupação com o ombro

Na tarde deste domingo (27), o Fluminense venceu o Atlético-PR por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, e subiu para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Satisfeito com a atuação convincente da equipe, Rafael Sobis celebrou a vitória. Entretanto, o jogador deixou o gramado aos 16 minutos do segundo tempo e, no banco de reservas, iniciou tratamento com gelo no ombro. No intervalo já tinha sido avaliado.

"Estou lascado. Tomei injeção, mas dói muito. Alguma coisa aconteceu aqui", disse o atacante à Rádio Globo após o jogo.

A contusão de Rafael Sobis aconteceu no lance em que ele foi derrubado pelo goleiro Weverton, do Atlético-PR, e o árbitro marcou pênalti. Sobis caiu de mal jeito, por cima do ombro esquerdo, e ficou no chão reclamando de dor. Na sequência, Conca converteu e ampliou o placar para o Fluminense. O atacante foi atendido no intervalo e voltou para o segundo tempo, jogando por mais 16 minutos, quando foi substituído por Walter. Para o técnico Cristóvão Borges, a lesão não foi grave e o jogador será reavaliado na terça-feira para saber se terá condições de enfrentar o Goiás, domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

"Sobis, sim, sente dores, mas acho que não será problema. Na terça, deve treinar com a gente normalmente. Foi uma contusão de partida mesmo", disse Cristóvão.

Sobre a vitória, Sobis elogiou a postura do Fluminense durante o jogo. O atacante jogou mais adiantado devido a entrada de Valencia no lugar de Walter. A nova formação surgiu efeito, tanto que o meio de campo da equipe foi o destaque e decidiu o jogo. Jean, Conca e Cícero fizeram os gols do triunfo.

"É questão de acreditar no nosso trabalho. Temos uma forma de jogar. Encontramos um estádio bom, um campo muito bom, foi um grande jogo. A equipe deles é forte. É muito difícil ganhar aqui", avaliou Sobis.

O Fluminense retorna ao Rio de Janeiro na noite deste domingo e terá folga na segunda-feira (28). Somente na terça-feira (29) a equipe volta aos treinamentos para o confronto contra o Goiás, neste domingo (3), às 18h30, no Maracanã. Sobis será reavaliado na terça-feira para saber da situação do ombro. Com 22 pontos, o Fluminense é o terceiro colocado do Brasileirão.