Goleiro paraguaio assina com o Vitória para o decorrer da temporada

Ainda reforçando o seu elenco para o resto do Brasileirão, o Vitória deve apresentar nesta segunda-feira (28) o goleiro paraguaio Roberto Fernández, de 26 anos, que estava no Cerro Porteño. 'Gatito' Fernández, como é conhecido, chega pra disputar posição no gol rubro-negro com Wilson, que é titular desde a sua chegada ao Leão, em meados de 2013.

Fernández já havia acertado os principais acordos contratuais com o Vitória e o arqueiro era esperado pela diretoria rubro-negra para acertar os últimos detalhes e, finalmente, ser apresentado. Gatito chegou em Salvador na noite de domingo (27) junto ao seu pai e foi recepcionado pelo atacante e ex-companheiro de equipe Guillermo Beltrán, que acertou com o Leão na pausa para a Copa do Mundo.

Gatito Fernández deu início a sua carreira com apenas 15 anos defendendo as cores do Cerro Porteño mas logo se transferiu para o futebol argentino, onde atuou em times como Estudiantes e Racing Club. Sem sucesso, transferiu-se para o futebol holandês e ficou no Utrecht por apenas uma temporada, retornando ao seu primeiro clube. Gatito ficou por mais dois anos no Cerro e acabou oferecido ao Vitória, que achou viável a contratação do arqueiro paraguaio.