Corinthians precisou de 20 toques na bola e 20 segundos para marcar o primeiro gol do clássico

Um primeiro tempo disputado, um segundo tempo com amplo domínio alvinegro. Esse é certamente o melhor resumo d'O Dérbi de domingo (27) entre Corinthians e Palmeiras, o primeiro na Arena Corinthians. Na volta do vestiário, o Timão marcou aos cinco minutos, depois de exatos 20 segundos de posse de bola e 20 toques.

A jogada começou pela lateral esquerda, com Fábio Santos, e terminou no fundo das redes com chute firme de Guerrero, após excelente passe de Elias. Confira no vídeo abaixo o lance completo do gol.