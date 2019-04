Resultado do jogo Bragantino x São Paulo na Copa do Brasil 2014

Jogo válido pela 1ª rodada da terceira fase da Copa do Brasil. Partida realizada no Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto-SP.

00:00 Após a partida, Alexandre Pato afirma que pediu para cobrar o pênalti.

23:59 Renda e público divulgados no estádio Santa Cruz: R$ 465.660,00 / 11.054 pagantes

49' Final de jogo. Bragantino 1x2 São Paulo.

48' Pato rouba a bola, toca para Ademílson que finaliza para fora.

45' Vamos até os 49 minutos de jogo.

44' Cartão amarelo por Alvaro Pereira, por falta em Tobi.

42' Cartão amarelo para Alexandre. O jogador não joga o jogo de volta.

38' Léo Jaime faz boa jogada e só rola para Luisinho fuzilar para o gol, 2 a 1.

38' GOOOOOOOOOOOOL DO BRAGANTINO, LUISINHO

36' Rogério Ceni na cobrança, mas a bola desvia na barreira e é escanteio.

35' Ganso dá lindo drible em Francesco e sofre a falta.

30' Rogério Ceni ia cobrar, mas deixou para Alexandre Pato, que bateu firme e converteu, 2 a 0 São Paulo!

30' GOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO, ALEXANDRE PATO

28' Robertinho empurrou Alvaro Pereira dentro da área, o juiz marcou o penalti. Cartão amarelo para o jogador.

28' Pênalti para o São Paulo!

27' Pato chuta de longe, mas a bola vai para fora.

25' Francesco finaliza de longe, e Rogério Ceni defende.

24' Pato deixa Maicon na cara do gol, mas o jogador finaliza para fora.

21' Boa troca de passes do São Paulo, Ademílson finaliza, mas a bola bate em Pato e sai pela linha de fundo.

17' UHHHH Luisinho,sozinho, cabeceia por cima do gol. O jogador estava na pequena área.

15' Renaaaan! Agora é Pato quem Ganso, que finaliza no chão, mas Renan faz a defesa.

14' Ganso dá lindo passe para Alexandre Pato, mas o atacante é travado na hora do chute.

12' PH Ganso carrega a bola, chuta de longe, mas a bola vai para fora.

10' São Paulo trabalha bem a bola, mas Douglas isola.

8' Ademílson puxa contra-ataque, mas é desarmado.

8' Cartão amarelo para Rodrigo Caio.

6' Contra-ataque do Bragantino, Rogério Ceni ia ficar com a bola, mas a zaga fez o corte. No rebote, Luisinho chuta fraco e Rogério Ceni faz a defesa.

3' Cesinha cruza rasteiro na área, mas Rodrigo Caio afasta. Braga voltou melhor na partida!

2' UHHHH Bola na área do São Paulo e Cesinha cabeceia com perigo.

2' Bragantino tenta chegar ao ataque, mas Paulo Miranda faz o corte.

0' Começa o segundo tempo.

23:06 No Bragantino, entrou Léo Jaime no lugar de Gustavo.

23:05 As duas equipes de volta ao gramado.

23:00 O Bragantino passou a primeira etapa toda deixando o São Paulo jogar e esperando por um contra ataque. Já o São Paulo vai tocando a bola mas sem criar jogadas de ataque.

22:55 Números do primeiro tempo:

Posse de bola: 30% Bragantino x São Paulo 70%

Finalizações: 1 Bragantino x São Paulo 4

Passes certos: 113 Bragantino x São Paulo 200

Desarmes: 18 Bragantino x 15 São Paulo

Faltas: 4 Bragantino x 4 São Paulo

47' Final do primeiro tempo, 1 a 0 São Paulo.

45' Cartão amarelo para Tobi por falta em Ademílson.

45' Rodrigo Caio lança Ademílson, mas Renan sai e fica com a bola.

41' Na travee! Bola na área do São Paulo, Robertinho desvia de cabeça, a bola encobre Rogério Ceni e toca na trave!

40' Rafael Toloi cobrou direto para o gol, mas a bola desviou na barreira.

39' Pato tenta o drible e recebe falta de Magno, vem bola na área.

36' equipe de Bragança se lança mais ao ataque.

33' Bragantino tenta o ocntra-ataque, mas Rogério Ceni sai do gol e manda para lateral.

30' UHHHHHH Boa tabela do ataque são-paulino, que finalizou com um lindo toque de PH Ganso por cobertura, Renan mandou a bola para escanteio.

27' São Paulo vai tocando a bola e ditando o ritmo da partida.

24' Muricy cobra bastante o lateral-direito Douglas.

21' Cesinha faz boa jogada, levanta na área, mas Souza afasta.

19' PH Ganso lança Ademílson, mas o passe foi forte demais.

16' Alexandre Pato cobra escanteio, Rodrigo Caio tenta o cabeceio, mas é Bruno Recife quem coloca no fundo da rede, 1 a 0 São Paulo.

16' GOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO, E É CONTRA, BRUNO RECIFE.

15' Ganso toca para Alexandre Pato, que arrisca de longe, mas a bola desvia na defesa e é escanteio

14' São Paulo tem 84% de posse de bola, contra 16% do Bragantino.

12' Magno tenta enfiada de bola para Luisinho, as Toloi faz o corte.

10' Ganso coloca na área, mas Renan sai de soco e afasta.

9' Bragantino não consegue jogar, só o São Paulo fica com a bola.

7' Ademílson puxa contra-ataque, tenta o cruzamento e Tobi corta. Torcedores pediram toque de mão.

7' Alexandre Pato se enrosca com Tobi na entrada da área, o atacante fica no chão, mas o juiz manda seguir.

4' Douglas recebe a bola, levanta na área, mas PH Ganso não alcança.

4' Alvaro Pereira chega a linha de fundo, passa pelo marcador, cruza na área, mas Pato erra o cabeceio.

1' Alvaro Pereira levanta na área, mas a defesa afasta.

0' O São Paulo incia o jogo tocando a bola.

0' Começa o jogo.

22:03 O Bragantino usa o seu uniforme número 1; enquanto o São Paulo usa o seu 2ª uniforme.

22:01 Tudo pronto para rolar a bola no Estádio Santa Cruz.

21:56 Hino Nacional!

21:50 As duas equipe já estão no gramado.

21:45 Muricy Ramalho tem as seguintes opções no banco de reservas: Denis, Auro, Lucão, Edson Silva, Luis Ricardo, Reinaldo, Hudson, Boschilia e Ewandro.

21:40 Bragantino confirmado com: Renan; Robertinho, Tobi, Alexandre e Bruno Recife; Francesco, Geandro, Gustavo Campanharo e Magno; Cesinha e Luisinho.

21:35 Ambas as equipes estão no gramado realizando o aquecimento.

21:25 São Paulo confirmado com: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Rafael Tolói e Álvaro Pereira, Maicon, Souza, PH Ganso; Douglas, Ademílson e Alexandre Pato.

21:15 Thiago Duarte. Peixoto apita a partida de logo mais, ele será auxiliado pelos assistentes Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Fábio Rogério Baesteiro (SP)

21:10 O Massa Bruta não contará com os zagueiros Guilherme Mattis (com uma lesão na coxa direita) e Yago (com uma lesão no joelho direito).

21:00 O Bragantino usará um patrocínio novo contra o São Paulo, trata-se da After Recovery Drink.

20:45 O São Paulo tem alguns desfalques para essa partida. Luis Fabiano segue fora devido a uma lesão na coxa direita. Antonio Carlos lesionou a panturrilha. Osvaldo também está no DM. Alan Kardec não pode jogar a Copa do Brasil pelo Tricolor, pois já defendeu o Palmeiras na competição e, por último, Kaká deve ser poupado, já que o jogador ainda não está em sua melhor forma física.

20:40 Mesmo já oficializado no cargo, PC não deve estrear na partida de logo mais. O interino André Gaspar deve comandar a equipe nessa partida: “ Eu devo assumir o comando no banco de reservas para esse primeiro jogo, que está muito próximo. Ou então ficarmos os dois juntos neste posto”, disse André.

20:30 PC Gusmão é o novo treinador do Bragantino. O antigo técnico, Mazola Júnior, foi demitido após a derrota para o Boa Esporte, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Álvaro Pereira pede melhoria ao grupo do São Paulo e manda recado: "Só o nome não vence"

20:20 Mesmo com o mando de campo do Bragantino, a partida acontecerá no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP. A equipe busca faturar com uma renda maior.

20:15 Fique de olho: Alexandre Pato. Sem Luis Fabiano e Osvaldo lesionados e, Alan Kardec que não pode atuar na Copa do Brasil, pois já jogou no Palmeiras pela competição, Alexandre Pato ganha uma nova chance no ataque Tricolor e é a esperança de gols da equipe. O jogador viu a concorrência crescer e, contra o Bragantino tem uma chance de ouro de mostrar serviço ao treinador Muricy Ramalho.

20:10 Fique de olho: Renan, goleiro do Bragantino, já foi responsável por uma eliminação do São Paulo em Copa do Brasil. Pelo Avaí, o goleiro de 24 anos foi um dos destaques quando o Leão eliminou o Tricolor Paulista, em 2011. O camisa 1 praticou várias defesas durante a partida e, sua atuação despertou o interesse de várias equipes.

20:00 Alvaro Pereira, lateral-esquerdo do São Paulo, cobrou a equipe e disse que só nome não vence:"Temos bons jogadores no papel, mas precisamos demonstrar como time dentro de campo. Jogador bom vence um ou dois jogos. Vencer campeonato é coletivamente. Aqui todos são iguais. Temos jogadores de qualidade, que passaram por seleções, mas precisamos mostrar coletivamente essa qualidade. Só o nome não vence"

19:55 Renan, goleiro do Bragantino, elogia elenco Tricolor, mas confia em sua equipe: “Sabemos que o São Paulo tem grandes estrelas, um bom elenco, mas nós também temos qualidade. O São Paulo sempre está um passo à frente por se tratar de um clube grande, mas nós temos qualidade de chegar e jogar de igual para igual “

19:50 O último confronto entre as duas equipes aconteceu nesse ano de 2014, com vitória do Bragantino por 2 a 0, na primeira rodada do Campeonato Paulista.

19:45 Bragantino e São Paulo se enfrentaram por 35 vezes, com 19 vitórias do São Paulo, 10 empates e 6 vitórias do Massa Bruta. O Tricolor marcou 52 gols ; o Braga 29.

19:40 Já o São Paulo avançou para a terceira fase após uma derrota em Alagoas (2x1 CRB) e uma vitória no Morumbi por 3 a 0.

19:35 O Bragantino chega pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe eliminou o Figueirense na disputa de pênaltis, após duas partidas com resultados iguais.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Bragantino x São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Partida a ser disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP.