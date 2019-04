Buscando reagir na temporada, Bragantino e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil

Primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, a ser disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP.

Nesta quarta-feira (30), às 22h, Bragantino e São Paulo entram em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a pedido da diretoria do clube de Bragança Paulista, que espera um público maior do que suportaria o estádio Nabi Abi Chedid, e visa assim aumentar sua renda com a bilheteria da partida.

Para avançar até a terceira fase da Copa do Brasil, o Bragantino passou pelo Lajeadense-RS na primeira fase e pelo Figueirense na segunda fase. No confronto contra os catarinenses a classificação, que parecia próxima após uma vitória tranquila por 2 a 1 em Bragança Paulista, ficou ameaçada na partida de volta do confronto, após derrota por 2 a 1. O Massa Bruta garantiu a classificação apenas na decisão por pênaltis, avançando assim para o confronto diante do São Paulo.

O Tricolor paulista enfrentará, nesta fase da competição, o primeiro time de fora do estado de Alagoas. Na primeira fase, o São Paulo passou pelo CSA-AL, e no confronto seguinte eliminou o CRB-AL. Em ambas as fases, o clube do Morumbi conquistou a classificação apenas na segunda partida, não conseguindo usufruir da vantagem de eliminar o segundo jogo caso conquistasse a vitória fora de casa. A partir da terceira fase esta oportunidade não existe mais, independentemente do resultado da primeira partida ocorrerá o segundo jogo.

Com novo treinador, Bragantino busca encerrar sequência negativa

A campanha ruim do Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro levou a diretoria do clube a buscar a reabilitação com um novo comandante. Na segunda-feira (28), o Massa Bruta anunciou PC Gusmão como seu novo treinador, substituindo Mazola Júnior.

A tarefa de PC Gusmão não será das mais fáceis. Em quatro partidas após a Copa do Mundo, o Bragantino soma quatro derrotas, sendo três pela Série B e uma pela Copa do Brasil, na partida em que conquistou a classificação nos pênaltis, contra o Figueirense.

PC Gusmão estava trabalhando no futebol do Qatar, e chegou à cidade de Bragança Paulista apenas na noite de segunda-feira, o que ainda deixa a dúvida para a comissão técnica se o treinador estará presente no banco de reservas já no confronto contra o São Paulo.

"Vamos conversar direitinho, mas provavelmente eu devo assumir o comando no banco de reservas para esse primeiro jogo, que está muito próximo. Ou então ficarmos os dois juntos neste posto", disse André Gaspar, gerente de futebol e treinador interino da equipe.

Mesmo desfalcado, São Paulo quer encaminhar classificação

O técnico Muricy Ramalho terá problemas para escalar o São Paulo que entra em campo nesta quarta-feira, o treinador não poderá contar com Luis Fabiano, Antonio Carlos e Osvaldo contundidos, Kaká, que ainda aprimora a forma física e sofreu uma pancada forte no confronto diante do Goiás, além de Alan Kardec, que já defendeu o Palmeiras nesta edição da Copa do Brasil e não pode participar da competição pelo Tricolor.

Com os desfalques, Alexandre Pato ganha nova chance como titular da equipe ao lado de Ademílson. Maicon também deve voltar ao time titular e, sem Osvaldo, quem pode aparecer como surpresa no time é o jovem meia Boschilia, atuando ao lado de PH Ganso.

Mesmo sem a presença de algumas de suas peças principais na partida, o discurso no São Paulo é de pensamento apenas na vitória, que poderia deixar o Tricolor muito perto da classificação. O uruguaio Álvaro Pereira não escondeu em seu discurso o favoritismo do clube do Morumbi.

"O São Paulo começa todos os jogos sendo protagonista. Falta conseguir a vantagem na primeira parte. Não é azar. Se sofrermos um gol, precisamos fazer mais esforço e ficamos expostos. Temos de acelerar para conseguir a vantagem", disse o lateral-direito.