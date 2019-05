Suspenso, Guerrero aproveita folga forçada para se tratar de lesão na coxa

Após receber o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, Paolo Guerrero não poderá defender o Corinthians na partida contra o Coritiba, realizada no Couto Perreira, domingo (3) às 16h. Mas a suspensão veio em um bom momento para o atacante alvinegro, no clássico do último domingo (27), Guerrero sentiu uma lesão na coxa é vai ter mais tempo para realizar um tratamento no edema.

Nesta quarta-feira (30), os médicos do Timão realizaram alguns exames de imagem na coxa esquerda de Guerrero, e foi diagnosticado um edema no músculo posterior, aparentemente a lesão não é grave, mas o atacante vai poder usar a semana livre para realizar o tratamento para estar a disposição do técnico Mano Menezes para o próximo jogo do Corinthians.

O médico Júlio Stancati, do Corinthians, cedeu entrevista a Rádio Jovem Pan e deixou claro que a lesão e simples, e que Guerrero só sentiu um incômodo no Dérbi contra o Palmeiras.

"Ele desacelerou de forma brusca e geralmente isso significa lesão na parte posterior da coxa, mas o Guerrero explicou que sentiu um incômodo e procurou se poupar. Agora, com a suspensão, poderá ter mais tempo para se recuperar", completou Júlio Stancati.

Sem o peruano para o próximo jogo contra o Coritiba, Mano Menezes deve colocar Romarinho ou Luciano no time titular. Ambos jogadores estavam disputando posição, mas o recém chegado, Ángel Romero teve um ótimo desempenho ao entrar no decorrer das partidas, e acabou sendo o favorito de Mano para formar dupla de ataque ao lado de Guerrero.