Resultado do jogo Vasco da Gama x Ponte Preta na Copa do Brasil 2014

00:06 Nós encerramos a nossa transmissão por aqui. Agradecemos a companhia de todos vocês até esse começo de quinta-feira. Fiquem ligados nas notícias diárias do seu clube na VAVEL BRASIL. Em breve, a crônica de Vasco 2 a 1 Ponte Preta estará disponível. Até a próxima, torcedores.

00:02 O Vasco espera a definição dos próximos confrontos da terceira fase para que haja sorteio e o clube conheça seu adversário nas oitavas de final. Enquanto isso, a equipe segue lutando por resultados melhores na Série B. No próximo sábado, em São Januário, o Gigante da Colina recebe o Paraná.

23:58 Nessa quarta-feira de Copa do Brasil, o Vasco e o Novo Hamburgo garantiram vagas nas oitavas de final. Nos outros confrontos do dia, o Ceará venceu o Internacional no Beira Rio por 2 a 1 e o São Paulo bateu o Bragantino pelo mesmo placar, fora de casa.

23:56 Juninho deu entrevista na saída de campo: "Situação dificil, deixa a gente até constrangido. Temos que trabalhar, nós acreditávamos que dava pra reverter. Agora é focar no Brasileiro".

23:53 No agregado, Vasco 4 a 1 Ponte Preta.

48' FIM DE JOGO EM SÃO JANUÁRIO! VASCO ESTÁ NAS OITAVAS!

47' CARTÃO AMARELO: Magal da Ponte Preta.

45' +3 minutos de acréscimos.

43' O Bragantino diminui contra o São Paulo, 2 a 1. Partida está acontecendo pela Copa do Brasil.

42' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO. Entra: Edmilson; Sai: Thalles

39' Público em São Januário: 7.734 presentes. Renda de R$ 153.500,00

35' Pela Copa do Brasil, o São Paulo amplia contra o Bragantino, 2 a 0.

32' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO. Entra: Montoya; Sai: Dakson.

32' O kick da bola ilude o zagueiro da Ponte Preta e Dakson domina a bola no mano a mano. O jogador do Vasco finalizou rasteiro e quase fez o dele.

32' CARTÃO AMARELO: Alexandro da Ponte Preta.

30' NÃO VALEU! Rossi chutou de fora da área, Martín Silva espalmou e Cafu completou pras redes, mas o lance estava paralizado.

27' SALVA ROBERTO! Dakson solta a bomba de dentro da área e Roberto espalma.

24' CARTÃO AMARELO: Daniel Borges da Ponte Preta.

24' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA. Entrou: Alexandro; Saiu: Rafael Costa

23' PASSOU PERTO! Rafael Costa cruzou rasteiro e Cafu finalizou por cima.

20' NA TRAVE!! Rodrigo cobra falta e Roberto espalma. No rebote, Crispim cruzou e Fabricio testou na trave. O Vasco quase amplia.

15' Cafu avançou pelo lado direito e finalizou com perigo. Quase a Ponte Preta chega ao empate.

13' QUE PERIGO! Dakson cruzou da direita e Rodrigo mergulhou de cabeça. A bola passou com muito perigo por cima do gol.

11' Pela Copa do Brasil, o Ceará abriu o placar contra o Internacional, partida no Beira Rio.

6' SEGURA ROBERTO! Jogada de Diego Renan pela esquerda e finalização cruzada. Defendeu Roberto.

3' Primeira jogada do Vasco na segunda etapa foi criada por Lucas Crispim, mas o jogador foi bloqueado na hora do cruzamento.

0' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA. Entra: Rodolfo; Sai: Adrianinho.

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO. Entra: Lucas Crispim; Sai: Kleber Gladiador.

0' ROLA A BOLA NA SEGUNDA ETAPA!

23:03 As equipes já estão no gramado, dentro de minutos a bola volta a rolar em São Januário.

23:00 Pela Copa do Brasil, o São Paulo vai vencendo o Bragantino por 1 a 0. Mais cedo, o Novo Hamburgo se classificou após vencer o ABC por 2 a 0.

22:55 Na saída de campo, o zagueiro Rodrigo explicou o lance do gol da Ponte Preta, na qual ele falhou. O jogador afirmou que perdeu o tempo da bola e quando viu já tinha sido desarmado.O atleta comemorou a experiência e disse que o lance não vai lhe atrapalhar na partida.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

43' +2 minutos de acréscimos

39' Douglas cobrou escanteio e Rafael Costa desviou de cabeça. Não deu nem tempo da Macaca comemorar.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! RAFAEL COSTA MARCA CONTRA!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!! CAFU EMPATA!

34' Fabricio lançou Thalles pela direita. O atacante dominou e mandou a bomba, mas Roberto defendeu em dois tempos.

31' Trama entre Dakson e Kleber, que finalizou de canhota e o goleiro Roberto pegou no canto.

30' Rossi entrou bem na partida. O jogar tenta jogada pela direita e finaliza cruzado. O goleiro Martín Silva defende outra vez.

28' Douglas tentou lançamento em profundidade para Thalles mas o goleiro Roberto saiu e evitou o ataque vascaíno.

25' Daniel Borges tentou o chute de fora da área e Martín Silva pegou.

23' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA. Sai: Alef; Entra: Rossi.

19' O camisa 10 do Vasco cobrou no lado direito, enquanto o Roberto pulo para o esquerdo. Penalidade muito bem executada para a alegria dos vascaínos que cantam em São Januário.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! DOUGLAS ABRE O PLACAR NA COLINA!

18' PÊNALTI PARA O VASCO!!

16' PERIGO! Fabricio faz grande lançamento para Thalles que domina e chuta. O goleiro Roberto defendeu.

12' Alef sofreu carrinho de Carlos Cesar e levou a pior. O jogador da Macaca saiu de campo de maca.

9' Douglas domina a bola de fora da área e tenta a finalização. O chute passou com perigo ao gol de Roberto.

7' A Ponte Preta tenta assustar em bola parada cobrada por Adrianinho. O atacante Rafael Costa cabeceou pra fora.

4' O público melhorou bastante em cima da hora. Os torcedores fazem barulho e o Vasco tenta pressionar nesse começo.

1' No primeiro lance da partida, Diego Renan tenta dividir uma bola e leva a pior. O lateral vascaíno ficou no chão com dores no joelho, mas se levantou com certa dificuldade.

0' ROLA A BOLA EM SÃO JANUÁRIO!

21:55 O público melhorou e faz barulho em São Januário. Vestido com uniforme preto, o Vasco já pinta no gramado.

21:45 A vantagem vascaína é enorme. O time carioca pode perder por um gol de diferença. Caso marque um gol, só perde a vaga se for derrotado por 3 a 1.

21:38 O público é muito pequeno nas arquibancadas de São Januário. Entretanto, há uma boa movimentação do lado de fora.

21:30 Guto Ferreira teve problema pra escalar o time, são muitos desfalques: Tiago Alves, Gilvan, Bryan, Elton, Miguel e Roni estão impedidos de atuar por terem sido inscritos por outros clubes na competição. Diego Sacoman com dores e Edno poupado completam a lista.

21:24 O zagueiro Rodrigo retorna à equipe do Vasco nessa partida. O jogador comentou sobre a ansiedade de voltar atuar: “A ansiedade é muito grande porque vejo meus companheiros jogando e eu impossibilitado de jogar. Estava com muitas dores no joelho, mas deu para fazer o fortalecimento, eu estava precisando, mas não só na parte que machuquei agora, mas também na parte posterior da perna que depois do Estadual tive uma lesão e não pude fazer um fortalecimento tão bom que nem eu fiz nas últimas duas semanas em que fiquei impossibilitado de jogar. Agora é voltar e começar minha jornada junto com meus companheiros, estamos precisando de vitórias, melhorar nossa pontuação no campeonato, é começar em busca das vitórias novamente", disse.

21:15 Gramado de São Januário em excelente estado para receber a partida entre Vasco x Ponte Preta. A movimentação nas arquibancadas ainda é pequena. (Foto: Divulgação/Vasco)

21:07 Confira outras informações do pré-jogo entre Vasco x Ponte Preta

20:58 Após ter permanência garantida por Rodrigo Caetano, Montoya fica à disposição do Adílson Batista mais uma vez.

20:55 O trio de arbitragem escalado para a partida de hoje é da FIFA. O jogo será comandado por Francisco Carlos do Nascimento, de Alagoas. Seus auxliares serão Fabio Pereira do Tocatins e Cleriston Clay Barreto, de Sergipe.

20:52 Nos treinos durante a semana, os dois técnico testaram mudanças. Adílson Batista do Vasco esboçou uma equipe com Guiñazu, Fabrício, Dakson (Douglas) e Lucas Crispim. Do outro lado, Guto Ferreira da Ponte poupou Edno e fez quatro mudanças: as novidades são o lateral-direito Rodinei (que estreia com a camisa alvinegra), os zagueiros Luan e Sacoman, o lateral-esquerdo Magal e o atacante Cafu.

20:46 A Ponte Preta ainda não balançou as redes depois que os campeonatos voltaram após a Copa do Mundo. Apesar disso, o novo técnico, Guto Ferreira, demonstrou confiança no grupo que tem em mãos: "Eu não posso falar muito sobre o que estava ocorrendo, pois estava fora da situação. Então, vou conversar com quem estava aqui para saber qual será a prioridade para corrigir as deficiências. A Ponte tem uma qualidade muito boa do meio para a frente. Temos condições de montar um time muito competitivo. Mas prefiro conhecer a fundo as características do grupo antes".

20:43 Apesar da vantagem, o volante Guiñazu pediu atenção aos jogadores do Vasco: "Às vezes pode ser perigoso. A vantagem é boa, mas tem que trabalhar antes. A cabeça de cada jogador não é a mesma. São pensamentos diferentes, cada um se prepara do seu jeito. Aqui dentro vamos nos motivar para não darmos brecha ao adversário. Desde o fim do jogo do último sábado estamos trabalhando isso. Precisamos entrar em campo com motivação grande, porque é jogo de Copa do Brasil, uma competição importante. No futebol, a última palavra não está dita até o último apito do juiz".

20:40 Em 2013, o Gigante da Colina foi mais longe do que a Ponte. Inclusive, o Vasco eliminou o próprio Nacional-AM, que tirou a Macaca. A equipe carioca caiu nas quartas de final para o Goias. Na primeira partida, vitória do Esmeraldino por 2 a 1. No Rio de Janeiro, o Cruzmaltino ganhou por 3 a 2, mas foi eliminado pelo saldo de gols.

20:38 Em 2013, a Ponte Preta não conseguiu passsar da 3ª fase. A Macaca caiu para o Nacional-AM após perder os jogos de ida e de volta pelo mesmo placar de 1 a 0.

20:35 Quem avançar desse confronto ainda não tem adversário definido na próxima fase. Na próxima fase, nas oitavas, as equipes que estavam na Copa Libertadores da América entrarão na Copa do Brasil. A CBF organizará um sorteio para definir os confrontos.

20:30 O Vasco atuará pela terceira vez em São Januário em partidas válida pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi na vitória contra o Resende, na primeira fase. Em seguida, recebeu o Treze, onde eliminou o clube da Paraíba. Nesta quarta-feira, o adversário é a Ponte Preta. Os ingressos para a partida foram colocados à venda desde a última segund-feira. Para assistir a partida das arquibancadas, o torcedor teve que pagar R$ 20,00 (R$10,00 meia). (Foto: Divulgação/Vasco)

20:25 FIQUE DE OLHO: Adrianinho foi revelado pelo clube de Campinas em 2000. O meia teve passagens por grandes clubes brasileiros como Corinthians e Flamengo. O jogador ainda rodou por Paysandu, Vila Nova, Ceará, Ipatinga, Brasiliense e uma rápida passagem pelo futebol grego. O atleta está na sua terceira passagem pela Macaca. Com 34 anos, ele é o responsável por comandar o setor de meio campo da Ponte Preta. O jogador ficou de fora de algumas partidas por devido a uma lesão, porém o meia vem para sua terceira partida seguida como titular. (Foto: Divulgação/Ponte Preta)

20:23 FIQUE DE OLHO: Fabrício chegou no Vasco recentemente após um pedido de Adílson à diretoria. O volante teve seu melhor momento na carreira quando defendeu o Cruzeiro, clube onde jogador e o atual técnico trabalharam juntos pela primeira vez. Fabrício assumiu a titularidade com rapidez desde que chegou a São Januário. Sua atuações tem agradado grande parte da torcida. O jogador tem como marca registrada a forte marcação e as finaliações de fora da área. Na primeira partida após a Copa do Mundo, o atleta marcou dois gols diante do Santa Cruz na Arena Pantanal. (Foto: Divulgação/Vasco)

20:20 Essa é a segunda vez na história que as equipes se encontram em partidas válidas pela Copa do Brasil. Em 2000, coincidentemente, também pela 3ª fase, os cariocas eliminaram os paulistas. No primeiro jogo, em São Januário, empate por 1 a 1. Na partida de volta, vitória do time de São Januário por 1 a 0, gol de falta de Gilberto.

20:15 A equipe do Rio de Janeiro leva a melhor no restropecto de confrontos diretos. Ao todo são 28 confrontos, com nove vitórias do Vasco e cinco da Ponte. Nas outras 14 oportunidades, as partidas terminaram empatadas.

20:10 Esse será o terceiro confronto seguido entre Vasco e Ponte Preta em menos de duas semanas. Além de terem se enfrentado na partida de ida, no meio da última semana, as equipes duelaram nesse sábado (26) em partida válida pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a partida terminou empatada em 0 a 0. O volante Guiñazu, do Vasco, falou sobre essa repetição: "É estranho jogar três vezes contra o mesmo time em sete dias. Parece que somos amigos dos caras. Mas quando o juiz apita, cada um vai para o seu lado (risos). De qualquer maneira, é possível que cada time estude o adversário".

20:00 Já a Ponte Preta enfrentou na primeira fase o Náutico de Roraima e goleou por 4 a 1, fora de casa, eliminando a partida de volta. Na segunda fase, os paulistas tiveram um confronto muito equilibrado com o Paraná. A primeira partida foi realizada em Curitiba e terminou empatada em 1 a 1. Na partida de volta, em Campinas, outra vez empate pelo mesmo placar. O jogo foi decidido nos pênaltis e a Macaca levou a melhor. Relembre:

19:55 Para chegar até a terceira fase, o Vasco realizou todas as partidas necessárias até agora no campeonato, isso porque não conseguiu eliminar nenhum jogo de volta. Na primeira fase o Gigante enfrentou o Resende, cuja partida foi realizada na Arena Amazônia e terminou empatada em 0 a 0, no jogo de volta, o Cruzmaltino avançou com o placar de 1 a 0. Na fase seguinte, o adversário foi o Treze. O primeiro jogo, fora de casa, vitória da equipe carioca por 2 a 1. Na semana seguinte, em São Januário, o empate por 1 a 1 foi suficiente. Reveja os gols:

19:50 Ambas equipes não vivem bom momento na temporada. Adílson Batista, técnico do Vasco, segue muito pressionado. A torcida cruzmaltina não admite que o treinador escale o time com três marcadores no meio campo. Existe um conflito entre comandante e torcedores. Na Ponte Preta a situação não é muito diferente. O clube paulista demitiu Dado e anunciou Guto Ferreira no último fim de semana. A equipe passa por uma crise.

19:40 É DECISÃO! Nessa quarta-feira (30), uma das equipes será eliminada da Copa do Brasil. A vantagem é do Vasco que venceu o primeiro jogo, na semana passada, no Moisés Lucarelli, por 2 a 0, e se classifica até se perder por um gol de diferença. Enquanto isso, o time paulista precisa vencer pelo menos de 2 a 0 para levar a partida para os pênaltis.

19:35 A edição desse ano é a de número 26 em toda história do futebol brasileiro. O campeonato se iniciou no dia 12 de março e vai até 26 de novembro. O Vasco foi campeão há três anos, em 2011. Já a Ponte Preta nunca venceu o torneio. (Foto: Divulgação/CBF)

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora Vasco x Ponte Preta, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2014, a ser disputada às 22h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.