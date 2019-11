Resultado do jogo Londrina x Santos na Copa do Brasil 2014

22:56 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia, um grande abraço e até a próxima!

22:55 No fim de semana, as duas equipes vão ao Rio Grande do Sul. Pela Série A, o Santos encara o Internacional e, pela Série D, o Londrina enfrenta o Pelotas.

22:54 Agora a decisão é na Vila Belmiro no próximo dia 14. O Londrina joga pelo empate ou, se fizer dois gols, por uma derrota por um gol de diferença. O Santos precisa vencer por 1 a 0 ou por pelo menos dois gols de diferença. Vitória santista por 2 a 1 leva tudo para os pênaltis.

Fim de jogo! O Londrina, com dois gols do camaronês Joel, vence o Santos no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil!

45' Diogo Roque, do Londrina, e Emerson, do Santos, levaram cartão amarelo.

45' Vamos até os 49.

44' Quase um replay do primeiro gol... Paulinho disparou pela direita, fez o cruzamento, a zaga bobeou e Joel nem precisou pular para cabecear para o fundo do gol! Londrina na frente de novo! Na comemoração, Joel tirou a camisa e levou cartão amarelo.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LONDRINA! JOEL, DE NOVO ELE, FAZ O GOL DA VITÓRIA DO LONDRINA!

41' A defesa do Londrina tentou uma linha de impedimento e deixou Geuvânio livre na cara do goleiro Vitor. Aí foi só dar um toque por cobertura e empatar! O goleiro paranaense foi lá reclamar de impedimento e levou um cartão amarelo.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! GEUVÂNIO EMPATA EM LONDRINA!

38' Última substituição do Londrina no jogo: aplaudido e lesionado, o volante Bidia dá lugar ao zagueiro Leonardo D'Agostini.

34' Santos em busca do empate. Souza cruza na área e a zaga do Londrina afasta.

32' Londrina mexe mais uma vez: Diego Prates entra no lugar de Alan Vieira.

32' Cruzamento na área do Londrina, Souza tenta cabecear para o gol e a bola sobra tranquila para Vitor.

31' Santos mexe duas vezes: Giva entra no lugar de Stéfano Yuri e Geuvânio substitui Jorge Eduardo.

26' 15.331 torcedores presentes no Estádio do Café.

21' Primeira substituição no Londrina: aplaudido, Celsinho dá lugar a Rone Dias.

17' Paulinho dispara pela direita e, quando arma o cruzamento, é desarmado.

11' Boa descida do Santos pela esquerda. Após cruzamento, Alan Vieira aparece na área para salvar o Londrina.

10' Londrina enfim chega ao ataque. Bidia vê Paulinho por trás da marcação, tenta o lançamento, mas manda muito forte e a bola sai pela linha de fundo.

8' Santos melhora no segundo tempo e Londrina tem dificuldades para passar pelo meio de campo.

2' Primeira boa chegada do Santos no segundo tempo. Stéfano Yuri tenta o chute, mas bate mal e a bola vai por cima da meta de Vitor.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga em mais 45 minutos de Londrina 1 x 0 Santos.

22:01 Santos voltando para o gramado.

21:49 Os titulares do Londrina foram muito superiores aos reservas do Santos na primeira etapa. A equipe paranaense poderia ter ampliado a sua vantagem.

O árbitro apita o fim do primeiro tempo. Londrina vai vencendo por 1 a 0.

45' MAIS UMA CHANCE INCRÍVEL DESPERDIÇADA PELO LONDRINA! Alan Vieira disparou pela esquerda e cruzou para Celsinho, que tentou tocar para o gol, mas viu a bola desviar na zaga. Na volta, ele tentou um passe mas usou muito a força e jogou longe.

44' Vamos até os 47 minutos nesse primeiro tempo.

43' QUASE O SEGUNDO DO LONDRINA! Lindo lançamento de Celsinho para Paulinho. O atacante dominou, driblou e bateu bem. O zagueiro santista Paulo Ricardo travou o chute.

40' QUE CHANCE PERDEU O SOUZA! Cruzamento na área, Renato toca de cabeça, Souza domina, dribla, mas chuta muito mal... Primeira grande chance do Santos no jogo!

37' Renato chega atrasado e leva o segundo cartão amarelo do Santos na partida.

35' Stéfano Yuri tenta o domínio na lateral direita, mas escorrega e deixa a bola sair pela lateral.

26' Dirceu lança para Joel e o trio de arbitragem para o jogo. Não havia impedimento.

25' Substituição no Santos: machucado, Vinicius Simon dá lugar a Naílson.

23' Uma excelente triangulação entre Joel, Paulinho e Celsinho culminou num passe para Paulinho na direita. Ele driblou o zagueiro santista e cruzou na medida para Joel balançar as redes. Na comemoração, Celsinho tirou a camisa e levou cartão amarelo.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LONDRINA! JOEL, DE CABEÇA, ABRE O PLACAR!

22' Lucas Ramos tenta o cruzamento e manda para fora.

21' Santos acerta a marcação e fecha os espaços para o Londrina, que segue melhor na partida.

14' Dirceu tenta cruzamento, mas pega muito mal na bola e manda longe do gol.

12' Por entrada por trás em Paulinho, Alan Santos leva cartão amarelo.

9' Paulinho chega muito forte em Emerson e leva cartão amarelo.

8' Londrina no ataque. Joel recebe bom passe da direita, mas não consegue o chute.

8' DEFENDEU VLADMIR! O Londrina começa bem... Lindo lançamento de Leo Maringá para Paulinho, que dominou, tentou o cruzamento, ficou com a sobra, cortou o zagueiro e bateu bem para o gol. Boa defesa do goleiro santista.

3' Alan Vieira tenta o cruzamento, mas a bola viaja por toda a área e encontra Paulinho, que tenta mais um cruzamento e manda para fora. Londrina começa melhor no jogo.

1' Léo Maringá arrisca de muito longe, a bola desvia em um companheiro de time e se perde pela linha de fundo. Primeira chegada do Londrina.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga em mais um jogo da Copa do Brasil! Começa para Londrina x Santos a terceira fase da competição! 180 minutos para definir quem avança para as oitavas de final.

20:58 Quase tudo pronto para o início da partida.

20:55 Agora é a vez do Hino Nacional Brasileiro.

20:54 Hino Estadual do Paraná sendo executado.

20:51 O Santos também já está em campo.

20:49 Treinador Cláudio Tecanti completa hoje 100 jogos à frente do Londrina, que entra em campo nesse momento e é recepcionado por sua torcida com queima de fogos do lado de fora do estádio.

20:41 A pouco menos de 20 minutos para o inicio da partida, público é muito bom no Estádio do Café. Ingressos mais baratos custaram 20 reais e, os mais caros, 70.

20:36 Banco de reservas do Santos tem Gabriel (GK), Diego Guedes, Naílson, Leandrinho, Serginho, Geovane, Geuvânio, Giva e Patito Rodríguez.

20:32 Arbitragem fica a cargo do mineiro Igor Junio Bevenuto no Estádio do Café. Os assistentes são os conterrâneos Celso Luiz da Silva e Luiz Antônio Barbosa. O quarto árbitro é o paranaense Leandro Junior Hermes, enquanto o assessor da partida é Hélio Henrique de Camargo, também do Paraná.

20:29 LONDRINA JÁ ESTÁ ESCALADO. Cláudio Tecanti vai a campo com Vitor; Lucas Ramos, Dirceu, Sílvio e Alan Vieira; Diogo Roque, Bidia, Leo Maringá e Celsinho; Paulinho e Joel.

20:14 SANTOS CONFIRMADO pelo técnico Oswaldo de Oliveira com Vladmir; Zé Carlos, Vinicius Simon, Paulo Ricardo e Emerson; Alan Santos, Renato e Souza; Jorge Eduardo, Diego Cardoso e Stéfano Yuri.

20:10 Hoje, também às 21h, Coritiba x Paysandu abrem mais um duelo que vale vaga nas oitavas de final. A partir será disputada no Couto Pereira, em Curitiba.

20:07 O jogo de volta será no dia 14 de agosto, daqui a duas quintas-feira, às 21h, provavelmente na Vila Belmiro.

20:05 Vale lembrar que, a partir dessa terceira fase, não é mais possível eliminar o jogo de volta com uma vitória por dois ou mais gols de diferença jogando na casa do adversário.

19:44 O atacante do Santos, Diego Cardoso, falou sobre a possibilidade de reviver o trio de ataque da Copa São Paulo ao lado de Stéfano Yuri e Jorge Cardoso. Juntos, eles marcaram 20 gols na Copinha: "Joguei com o Stefano e o Jorge na Copa São Paulo e no Paulista sub-20 do ano passado. Espero formar o trio com eles outra vez e que dê certo, como tem dado nos treinos. Que nós possamos fazer uma grande partida".

19:41 O volante Bida, por sua vez, fala em fazer história com o Tubarão e completa: "Estamos bem preparados para encarar essa equipe do Santos e sair sim com uma vitória".

19:38 O meia Celsinho falou sobre as chances do Londrina: "É claro que é difícil, uma equipe bem colocada, mas temos totais condições de surpreender tanto aqui como na Vila".

19:35 O Estádio do Café é o palco da partida de hoje. Construído em 1976 e com capacidade atual para 36 mil pessoas, o estádio é um dos maiores do Paraná e frequentemente recebe a visita de times grandes para amistosos ou jogos esporádicos. (Foto: Divulgação)

19:32 Já no Santos, nenhum mistério. O Peixe vai a campo com: Vladimir; Cris, Zé Carlos, Paulo Ricardo e Vinicius Simon; Alan Santos, Renato e Souza; Jorge Eduardo, Stefano Yuri e Diego Cardoso.

19:30 O técnico Cláudio Tecanti manteve a filosofia de não revelar a escalação do Londrina para a partida. Lucas Ramón e Maicon brigam pela vaga na lateral-direita, enquanto o substituto do atacante Bruno Batata pode ser Paulinho ou mesmo o meia Rone Dias, mudando assim o esquema. A provável escalação tem: Vítor; Lucas Ramon (Maicon Silva), Douglas Grolli, Dirceu e Paulinho; Diogo Roque, Sílvio, Anderson (Bídia) e Rone Dias; Lucas e Joel.

19:26 FIQUE DE OLHO: Stéfano Yuri, atacante do Santos é uma das grandes revelações do Peixe nos últimos anos e se destacou nas duas últimas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Santos foi campeão. (Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

19:23 FIQUE DE OLHO: Celsinho, meia do Londrina é o destaque da equipe na competição até aqui. (Foto: Divulgação/Londrina)

19:20 O alvinegro praiano não terá um armador de origem no jogo de hoje e deve improvisar o volante Souza na função, como explica Oswaldo: "Pretendo aproveitar o Souza na função de armador, seja ao lado do Lucas Lima ou no lugar dele. O Serginho ainda precisa amadurecer um pouco mais. É a única posição que não temos reposição e espero trabalhar para isso".

19:19 Já Oswaldo de Oliveira, o técnico do Santos, explicou como deve jogar o time de reservas do Peixe: "A ideia é manter a forma que o time vem jogando. Respeitamos as características. Uns são mais técnicos, velozes, defensivos, outros recompõe melhor. Sobre o Aranha, conversamos com o Arzul (preparador de goleiros) e ele achou melhor dar continuidade ao trabalho de recuperação. O Vladimir precisa jogar, também", acredita.

19:16 Ele, todavia, não esconde o seu objetivo: avançar para as oitavas de final. "Pensamos sim em classificação. Temos o exemplo de equipes menores que conseguiram se classificar, eliminar clubes grandes. Por que isso não é possível? Temos que fazer nosso papel em casa, procurar a vitória. Se não acontecer, não entrar em desespero, porque na Copa do Brasil dá para eliminar fora de casa. No futebol tudo é possível, desde que você esteja organizado, pronto para enfrentar a partida sem medo e receio algum", finalizou

19:15 O treinador do Londrina, Cláudio Tecanti pregou respeito ao Santos mesmo que a equipe use reservas na partida de logo mais: "Há preocupação porque é o Santos. São jogadores muito qualificados e que não são titulares hoje por uma questão de momento de cada um. Cada um vai dar o seu melhor, e nós também".

19:11 Já para o Londrina, o principal momento nessa Copa do Brasil foi no jogo de volta da primeira fase. Depois de vencer por 1 a 0 em casa, o Tubarão estava sendo eliminado pelo Criciúma ao perder por 2 a 0 Um gol no finzinho do jogo, no entanto, garantiu a classificação dos paranaenses.

19:07 O Santos possui um título da Copa do Brasil. Em 2010, os então garotos Neymar e Ganso comendaram o show dos Meninos da Vila que passaram por cima de Naviraiense, Remo, Guarani, Atlético-MG e Grêmio antes de vencerem o Vitória na final.

19:03 Santos e Londrina já se enfrentaram quatro vezes ao longo da história. Cada um venceu uma vez e ocorreram dois empates. O último confronto foi em 1982, pelas oitavas de final do Brasileirão. Depois de empatar em 0 a 0 no Paraná, o Santos venceu por 1 a 0 em São Paulo e avançou.

19:00 No Brasileirão, o Peixe também vai, aos poucos, engrenando. Com a vitória no último sábado (26) sobre o Chapecoense por 3 a 0, na Vila Belmiro, o alvinegro chegou aos 20 pontos e está em sexto lugar, a apenas dois do Internacional, que fecha o G-4 no momento.

18:57 Já para o Santos, o ano, se não é dos melhores, também não é tão ruim. A equipe passou por um indesejado revés para o Ituano na final do Campeonato Paulista e ainda não convenceu na Copa do Brasil, onde não conseguiu eliminar o jogo de volta em nenhuma das duas primeiras fases, quando enfrentou o Mixto-MT e o Princesa do Solimões-AM.

18:54 No Campeonato Brasileiro da Série D, após duas rodadas, o Londrina é o líder do Grupo 8. Depois de folgar na estreia, a equipe paranaense bateu o Metropolitano por 1 a 0 no Estádio do Café no último domingo (27). Pelotas, Penapolense e Boavista completam a chave e os dois primeiros avançarão para as oitavas de final.

18:52 O Londrina vive até aqui um dos melhores anos de sua história. O Tubarão foi campeão paranaense batendo o Grêmio Maringá na final e passou pelas duas primeiras fases da Copa do Brasil. A equipe bateu o Criciúma e o Grêmio Barueri para chegar ao duelo contra o Santos.

18:48 87 times disputam a Copa do Brasil em 2014. 80 deles jogam desde março para definir, em três fases eliminatórias, os 10 clubes que se juntarão aos seis representantes brasileiros na Libertadores nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem (30), o Novo Hamburgo-RS e o Vasco foram os primeiros a se unirem à Flamengo, Botafogo, Grêmio, Botafogo, Atlético-PR e Cruzeiro.

18:45 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga na Copa do Brasil. O Santos visita o Londrina pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Serão 180 minutos que irão definir mais um classificado para as oitavas de final do torneio.