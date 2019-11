Rogério é apresentado e afirma estar pronto para estrear no Botafogo

Na tarde desta quinta-feira (31), o Botafogo apresentou oficialmente seu novo reforço, o atacante Rogério. O jogador já estava treinando com o elenco alvinegro, mas não estava regularizado. Durante esta semana, seu nome apareceu no BID da CBF e o atacante está pronto pra estrear na partida de sábado (2), contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, às 18h30, no Maracanã.

Há um tempo sem entrar em campo, devido ao processo de transferência para o Botafogo, o jogador chegou ao alvinegro carioca treinando forte, para poder recuperar o ritmo de jogo. E, pelo que parece, conseguiu. Rogério será titular na partida de contra o Cruzeiro.

"É difícil... Estava parado em Dubai, mas já cheguei trabalhando bastante porque sabia que ia acontecer isso (jogar logo no início). Estou me empenhando ao máximo para chegar no jogo no melhor ponto físico possível. Agradeço ao Botafogo pela confiança no meu trabalho, vou conseguir me adaptar bem rápido", disse o novo reforço do Glorioso.

Durante a sua apresentação, o atacante lembrou dos momentos difíceis no início de sua carreira, quando andava de bicicleta cerca de 18km, para poder chegar aos treinamentos do Pesqueira (PE). Além disso, Rogério disse que chegou a passar fome.

"Todos os jogadores passam por dificuldades. Quando comecei, andava 18km de bicicleta para chegar no treino. Depois, ainda fazia mais 7km na atividade física. Passava fome, mas nunca desisti. Quando aparecem as barreiras, é preciso passar por cima. Sempre tracei metas. Primeiro, queria jogar no Porto-PE. Depois, no Náutico e agora é um prazer chegar a um grande clube como o Botafogo, que revela muitos jogadores para a Seleção Brasileira".

Rogério sabe da grave crise financeira que o Botafogo atravessa. O jogador vê a situação como mais uma barreira em sua carreira, mas que é preciso atravessar o momento ruim.

"Antes de chegar já sabia dos problemas. Sempre encontrei dificuldades na vida e temos que ultrapassar barreiras. Será mais uma para mim. Vim para jogar e, com o decorrer do tempo, essas coisas serão resolvidas e ficaremos tranquilos'', afirmou.

O atleta estreia na partida deste sábado, contra o Cruzeiro, no Maracanã, formando dupla de ataque ao lado de Emerson Sheik. Rogério acredita que, na base da conversa, vai se adaptar rapidamente com o camisa 7 alvinegro.

"Eu jogo mais pelas pontas, mas se me colocarem na meia eu faço também, pelos dois lados. Tenho força de vontade. Vou conversar com o Emerson para nos adaptarmos o mais rápido possível".

Além da parceria com Emerson Sheik no ataque do Glorioso, o atacante de 23 anos falou sobre o técnico da equipe, Vagner Mancini. "Quando trabalhei com ele foi uma das minhas melhores fases no Náutico. Fui vice-artilheiro do campeonato com 16 gols. Acho que passei confiança".

Responsável pela apresentação do atacante, o gerente de futebol do Botafogo, Wilson Gottardo, afirmou que o perfil do jogador de 23 anos se encaixa no perfil desejado pelo Glorioso, já que joga em mais uma posição e tem vontade de vencer.

"Ele é um atleta que, apesar de jovem, já tem uma boa experiência e conseguiu algumas marcas. Tem um perfil que agrada nosso treinador e também se encaixa nas nossas ideias de trabalho, já que é versátil, joga em mais de uma posição. Além disso, tem vontade, o que é muito importante".