Depois de Gil, meta da diretoria corinthiana é renovar com Guerrero

Único centroavante de ofício no elenco do Corinthians nos últimos dois anos, o peruano Paolo Guerrero é o próximo alvo da diretoria alvinegra para ter seu contrato renovado. Depois de estender o vínculo com o zagueiro Gil, a cúpula corinthiana quer garantir o atacante com a camisa do Timão por mais algumas temporadas.

Atualmente, o contrato de Guerrero vai até a metade de 2015, mas a diretoria corinthiana se apressa para manter o herói do título mundial em 2012. Desde o gol diante do Chelsea, na final do Mundial Interclubes, o peruano recebeu diversas propostas de clubes estrangeiros – a última veio de uma equipe chinesa – mas nunca manifestou o desejo de deixar o Alvinegro.

No começo do ano, Guerrero recebeu uma proposta do Boca Juniors, da Argentina, mas a recusou. Na ocasião, o camisa 9 chegou a afirmar que, na América do Sul, o único clube em que ele jogaria é o Corinthians. “Para mim ninguém veio falar nada e eu também não sairia do Corinthians para jogar na América do Sul. Aqui, só no Corinthians. Não sei do que a imprensa falou mas são especulações. E essas coisas não me afetam. Estou feliz no Corinthians” afirmou à época.

Titular em todo a “Era Tite”, Guerrero teve dificuldades no começo da trajetória de Mano Menezes neste ano. Com muitas lesões, o centroavante demorou para conquistar seu espaço entre os titulares, mas vem sendo um dos melhores jogadores do Timão neste Campeonato Brasileiro. Com quatro gols marcados, o peruano é o artilheiro alvinegro na competição e o único com vaga cativa no ataque corinthiano.

De acordo com Ronaldo Ximenes, diretor de futebol do Corinthians, a meta é renovar contrato com Guerrero e também com o lateral-esquerdo Fábio Santos: “A gente procura antecipar, para não deixar para o último ano. Isso valoriza imediatamente o jogador que você não quer abrir mão e também estabelece um vínculo maior, dando maior segurança. A gente não podia perder Gil, Cássio, Petros (todos tiveram contrato renovado desde julho). Guerrero tem contrato que termina no meio do ano que vem. O do Fábio Santos é esse ano. Todos esses ainda vamos conversar. Jogador de qualidade não vai sair daqui de maneira tão fácil” concluiu.