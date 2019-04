Henrique admite deficiência física e projeta forma ideal em duas semanas

Contratado nesta janela de transferência, Henrique chegou ao Fluminense têm pouco tempo, e já sofre com problemas físicos. Após nove anos na Europa, o zagueiro que chegou como esperança para mudar a defesa, encontra dificuldades para se acostumar com o ritmo do futebol brasileiro.

Com dores no joelho esquerdo, Henrique começou na quinta-feira (31) trabalho específico na academia para recondicionamento físico e reforço muscular. O novo trabalho o impediu de treinarcom o grupo no campo. Entretanto, isso não quer dizer que ele está fora do jogo contra o Goiás, domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Cristóvão Borges conta com o jogador para o confronto.

"Ainda estou longe do ideal. Por isso que hoje (quinta) acabei não treinando, fiz só musculação. O corpo anda precisando de uma fase de readaptação aos jogos, a comissão e o departamento médico estão me dando todo o suporte para chegar bem a esse nível físico. Acredito que em uma ou duas semanas já esteja 100%", explicou o camisa 21.

Sem Henrique, Cristóvão testou Elivelton, reserva imediato da posição, ao lado de Gum. Inclusive, o camisa 3 do Tricolor foi elogiado: "Conversei muito com o Mariano (colega de Boudeaux) antes de vir para cá, ele elogiou muito o Gum, a forma dele jogar encaixou muito bem comigo. Mas ainda não está perfeito, foram poucos jogos. Mas a tendência é de que melhore com o passar do tempo", disse Henrique.

Há dois jogos o Fluminense não sofre gols. Foram quatro gols marcado e nenhum sofrido nos dois últimos triunfos diante de Santos e Atlético-PR. Com 22 pontos, o Tricolor é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. No domingo (3), enfrenta o Goiás, às 18h30, no Maracanã. O Flu tem seis pontos a menos que o líder Cruzeiro.