Chapecoense vence e recoloca o Flamengo na lanterna do Brasileiro

O Flamengo está de volta à ultima colocação do Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, em Chapecó, a Chapecoense venceu o time carioca por 1 a 0, em um confronto direto entre times da parte de baixo da tabela e conseguiu subir para o 13º lugar, somando agora 14 pontos. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Rafael Lima, logo aos seis minutos do primeiro tempo.

Depois de dois meses, a Chapecoense voltou a jogar na Arena Condá, onde havia conquistado duas das suas três vitórias no Brasileirão. Na rodada passada, o time catarinense foi derrotado por 3 a 0 para o Santos e a derrota deixou a equipe próxima da zona de rebaixamento. Celso Rodrigues promoveu algumas mudanças na equipe e teve de volta o atacante Bruno Rangel, recuperado de dores musculares.

No Flamengo, o clima melhorou após a vitória no clássico sobre o Botafogo por 1 a 0, mas Vanderlei Luxemburgo perdeu Léo Moura e Cáceres, suspensos, além de Paulinho, machucado. Com isso, o técnico do rubro-negro escalou Muralha e Canteros no meio, improvisando Luiz Antônio na lateral-direita e colocando Gabriel no ataque.

Na próxima rodada, a Chapecoense faz o clássico contra o Figueirense, no domingo (10), às 18h30, na Arena Condá. O Flamengo joga no mesmo dia, contra o Sport, às 16h, no Maracanã.

Em um tempo de poucas chances, Chapecoense sai na frente

A partida começou pouco movimentada, mas desde os primeiros minutos a Chapecoense tomou uma postura ofensiva, pressionando a saída de bola do Flamengo e tomando a iniciativa do jogo. Aos cinco minutos, Fabinho chutou forte, Paulo Victor falhou no primeiro momento, mas conseguiu se redimir e completou a defesa em dois tempos.

O gol do time catarinense saiu logo aos seis minutos. Nenén cobrou falta pra área, a bola passou por todo mundo e, em cima da linha, Rafael Lima desviou para as redes. 1 a 0. Depois de sofrer o gol, o Flamengo ficou mais tempo com a bola, mas pouco conseguiu produzir, tendo Alecsandro muito isolado no ataque e pouco participativo no jogo.

Vencendo o jogo, a Chapecoense continuou sendo mais efetiva na partida, sempre arriscando chutes de fora da área e dando trabalho ao goleiro Paulo Victor. Pouco antes do intervalo, Neuton recebeu na esquerda e, com muita liberdade, bateu forte, cruzado, e a bola saiu com perigo ao lado do gol, na última boa jogada criada no primeiro tempo.

Donos da casa confirmam a vitória

Na volta do intervalo, Luxemburgo tirou João Paulo e colocou Márcio Araújo em campo. Com isso, Éverton foi jogar na lateral-esquerda. A mudança não surtiu efeito e o Flamengo seguiu tendo dificuldades para criar boas jogadas ofensivas, esbarrando nos erros de passe e em uma Chapecoense bem postada no campo defensivo.

Mesmo estando mais recuada, a Chapecoense seguiu criando chances perigosas. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, Wanderson desviou de cabeça e Paulo Victor fez grande defesa. O Flamengo respondeu aos 18 minutos, quando Alecsandro roubou a bola de Rafael Lima, mas tentou um toque por cobertura e o goleiro Danilo conseguiu defender.

Luxemburgo seguiu fazendo mudanças na equipe, mas o Flamengo não melhorou. O jogo seguiu com nível técnico baixo, muitos erros de passe e sem oportunidades claras de gol. Aos 33 minutos, a Chapecoense quase conseguiu ampliar. Nenén cobrou falta, mas a bola saiu à direita do gol de Paulo Victor, com perigo.

Nos minutos finais, a Chapecoense conseguiu segurar o resultado sem ser incomodada e ainda levando perigo em contra-ataques. Sob algumas vaias, o Flamengo continuou como esteve no jogo todo, errando muitos passes e sem conseguir finalizar a gol. Assim, a partida terminou e o rubro-negro segue sem sequer marcar um gol fora de casa no Brasileirão.