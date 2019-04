Buscando a recuperação, Figueirense recebe o embalado Sport

Jogo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em Santa Catarina

Na tarde desse domingo (3), Figueirense e Sport irão se enfrentar no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, visando somente a vitória. Com os três pontos nos planos, os clubes se encaram em duelo válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro a partir das 16h (de Brasília).

Na última partida, os mandantes estrearam o treinador Argel Fucks - que está na sua segunda passagem - e foram goleados pelo Cruzeiro, no Mineirão, por 5 a 0, caindo para a lanterna, com 7 pontos. Os visitantes, por outro lado, encaram o Atlético Mineiro na Ilha do Retiro e conquistaram mais um triunfo, assumindo a 5ª colocação, com 21 pontos ganhos.

Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 13 oportunidades, seja pela elite do futebol nacional ou pela segunda divisão. Dessas, o Furacão venceu três, o Leão cinco; em outras cinco não tivemos vencedor. O primeiro encontro foi em 1973 e terminou com festa para os pernambucanos, quando venceram por 1 a 0, mesmo placar do último confronto, ocorrido em 2013, em Recife.

A arbitragem será composta por um trio baiano. O responsável pelo apito será Jaílson Macedo Freitas, auxiliado pelos conterrâneos Alessandro Rocha de Matos, integrante do quadro da Fifa, e Luiz Carlos Silva Teixeira, da CBF. O quarto árbitro será o catarinense Edmundo Alves do Nascimento.

Estreando em casa, Argel procura reabilitar o Figueirense

Vindo de uma derrota e na última colocação, o Figueirense resolveu tentar atrair os torcedores para o estádio para espantar o mau momento que vive, ao fazer uma promoção e colocar os ingressos a R$ 1 para o sócio-torcedor que vá assistir nos setores B, C e D.

Procurando reforçar o ataque, que é o pior da competição com 5 gols a favor em 12 jogos, apresentou o atacante Mazola, ex-Portimonense, da terceira divisão de Portugal. As mudanças, no entanto, não foram somente dentro das quatro linhas, mas fora delas também. Com a saída do superintendente Rodrigo Pastana, agora no Bahia, o clube do Estreito anunciou a chegada de Cléber Giglio, que assegurou a reintegração dos atletas e não descartou novos reforços.

Para o embate contra o Leão pernambucano, Argel não deverá mexer no time que perdeu para o Cruzeiro, mas conta com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, que estava suspenso. De resto, os onze iniciais deverão ser os mesmos, mantendo a base. Comemorando a semana livre de trabalhos, o comandante alvinegro fala sobre a importância de conquistar os três pontos.

"Esta foi a primeira semana cheia e completa que tivemos e foram dias de trabalhos e treinamentos muito positivos. É com treinamento e repetição de jogadas aqui nos treinos que conseguimos chegar a perfeição e deixar a equipe preparada. Trabalhamos duas formações para o confronto com o Sport e sabemos que será um jogo difícil pois se trata de uma equipe que faz uma boa competição e com certeza não teremos facilidade mas precisamos muito da vitória nesta partida", afirmou Argel Fucks.

Mesmo sem a confirmação dos titulares, o Furacão deverá começar jogando com: Tiago Volpi; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Roberto Cereceda; Paulo Roberto, Rivaldo, Marco Antônio e Kléber; Jean Carlos e Ricardo Bueno.

Pregando a humildade, Sport vai em busca dos três pontos

Após se reapresentar, o elenco da agremiação pernambucana realizou durante toda a semana - livre de jogos - trabalhos de ataque contra defesa, para testar o posicionamento dos dois setores do campo. Trabalhando, principalmente, na armação de jogadas, função bastante questionada contra o Galo. O meia-atacante Ananias, que foi bem nos treinos, assumiu a posição.

Recuperados de lesão, o volante Augusto César e o meia Régis teriam condições de participar do confronto com o lanterna, mas o selecionador optou por não levá-los na viagem. Ao contrário deles, o zagueiro Ewerton Páscoa treinou normalmente após sentir uma mialgia na coxa direita e vai ao jogo.

Mantendo a humildade e o respeito pelos adversários, o treinador Eduardo Baptista assegura que os seus comandados devem continuar se doando em campo, buscando a vitória e a forte marcação, independente de com quem seja e qual o resultado final.

"A gente tem que fazer o que vem fazendo, se doando em campo, tendo humildade pra marcar. Todos têm um papel, independente das vitórias. Vamos lá para respeitar e jogar. O que passou, passou", garantiu Eduardo.

Assegurando o retorno do lateral-direito Patric e o volante Rithely, ambos vindo de suspensão, e da presença do zagueiro Ewerton Páscoa, Baptista confirma que o Leão vai a campo contra os catarinenses com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Duval e Renê; Rithely, Wendel, Zé Mário, Ananias e Felipe Azevedo; Neto Baiano.