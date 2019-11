Figueirense derrota Sport em casa e volta a vencer após duas rodadas

Na tarde deste domingo (03), o Figueirense recebeu o Sport, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O duelo, válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve o resultado que pode ser considerado como surpreendente pelos momentos que as equipes vivem no Campeonato. Último colocado no campeonato, até então, o Figueira foi melhor que o time rubro-negro e venceu, com facilidade, por 3 a 0. Os gols do time catarinense foram marcados por Léo Lisboa, Clayton e Marco Antônio. O resultado tira o Figueirense da lanterna e faz a equipe, agora, ocupar a 18ª colocação, com 10 pontos. Já o Sport fica, até o complemento da rodada, na 5ª posição, com 21 pontos.

O primeiro tempo do jogo entre Figueirense e Sport foi bem diferente do esperado. Favorito na partida, principalmente pelo futebol que vinha sendo apresentado na competição, o Leão não conseguiu fazer uma boa partida, errando bastante no meio de campo. Com isso, a bola não chegou até Neto Baiano. Já o Figueira, lanterna até então, foi quem mais buscou abrir o placar e foi brindado no fim com o gol de Léo Lisboa, que entrou aos dez minutos no lugar de Kleber, que saiu machucado, e era quem mais estava arriscando.

No segundo tempo, o Sport foi um pouco melhor do que na etapa inicial, mas ficou longe do futebol que vinha apresentando na competição e acabou sofrendo mais dois gols e com isso o Figueira, que ficou marcando mais atrás para sair nos contra-ataques voltou a vencer na competição e deixou a lanterna. O segundo gol do Figueirense foi marcado pelo jovem atacante Clayton, que bateu na saída de Magrão, e o terceiro foi anotado pelo experiente meia Marco Antônio.

As duas equipes, agora, voltarão a campo no próximo domingo (10). O Figueirense jogará, às 18h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, em Santa Catarina. Já o Sport vai até o Rio de Janeiro jogar contra Flamengo, às 16h, no estádio do Maracanã.

Figueirense é melhor, Léo Lisboa marca e coloca equipe na frente

Apesar de estar na lanterna do campeonato, o Figueirense foi quem tomou a iniciativa do jogo. Já o Sport tentava se defender para sair nos contra-ataques. O primeiro lance de perigo do jogo foi do Figueira. Após um levantamento na área, o zagueiro Thiago Heleno desviou de cabeça e o goleiro Magrão conseguiu fazer a intervenção mandando para escanteio. Na cobrança de escanteio, o time catarinense voltou a assustar. A bola foi levantada na área e Léo Lisboa acertou uma bicicleta, mas parou no lateral-esquerdo Renê, que salvou em cima da linha.

A equipe do Sport estava com dificuldades para tocar a bola no meio de campo e, com isso, chegar até o ataque. Já o Figueirense tentava chegar ao campo do adversário, mas também errava bastante. Desta maneira, a qualidade da partida não era das melhores e os dois goleiros não tinham tanto trabalho. O time de Santa Catarina chegou novamente ao ataque aos 37 minutos. Em descida pelo lado direito, a bola chegou até Léo Lisboa, que pegou mal e mandou por cima do gol de Magrão.

O Figueirense seguiu tentando encontrar o gol e conseguiu abrir o placar ao 41 minutos da primeira etapa. Léo Lisboa, que tinha entrado aos dez minutos da primeira etapa no lugar de Kleber, recebeu uma bola pelo lado direito de ataque, limpou o jogador do Leão e bateu colocado no canto esquerdo de Magrão para a alegria da torcida do Figueira. O gol fez justiça a equipe catarinense, pelo melhor futebol apresentado na primeira etapa.

Nos últimos cinco minutos da primeira etapa, o Figueirense apenas administrou o resultado, enquanto o Sport continuou apresentado um futebol muito abaixo do que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a partida acabou ficando no 1 a 0 para a equipe do Figueirense.

Figueira marca mais dois e garante a vitória

Para o segundo tempo, os dois técnicos resolveram não fazer modificações nas equipes. Alteração só no uniforme do Sport, que estava jogando de branco e voltou com o tradicional padrão vermelho e preto. Com a bola rolando, o Figueirense retornou do mesmo jeito, sempre presente no ataque, enquanto o Leão seguia com a dificuldade para criar as jogadas no meio de campo, que também dava muito espaço para o time alvinegro catarinense atacar.

Com o time apresentando um futebol muito abaixo do esperado, o técnico do Sport, Eduardo Baptista, resolveu fazer duas substituições. Ele tirou os meias Zé Mário e Ananias para as entradas de Renan Oliveira e Danilo, respectivamente. As entradas deram uma nova cara ao time rubro-negro, que começou a buscar o ataque e deixar o Figueira bem mais preocupado. Com isso, o técnico Argel Fucks logo promoveu a segunda alteração na equipe. O atacante Jean Carlos deixou o campo para a entrada de Clayton.

Assim que entrou, o atacante Clayton por pouco não marcou o segundo gol. Ele recebeu uma bola dentro da área, após cruzamento do Cereceda, dominou no peito e bateu no canto, no entanto, o volante Rithely salvou em cima da linha. O Sport era melhor na partida e começava a pressionar o Figueirense, que tentava sair no contra-ataque e conseguiu acertar um com o rápido atacante Clayton. Ele recebeu um belo lançamento, entrou na área e tocou na saída do goleiro Magrão.

O Sport ainda tentou chegar ao gol para diminuir o resultado e, com isso, buscar o empate nos minutos finais. No entanto, a tarde não era do rubro-negro pernambucano, que sofreu o terceiro gol na partida. O lateral Cereceda cruzou na área e o meia Marco Antônio mandou para o fundo do gol. Com isso, o resultado acabou ficando no 3 a 0 para a equipe do Figueirense, que deixou a lanterna da Série A.