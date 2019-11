Resultado do jogo Fluminense x Goiás no Campeonato Brasileiro 2014

20:25 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Fluminense e Goiás. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

20:20 Fluminense vence o Goiás e alcança a vice-liderança do Brasileirão! Com gols de Cícero e David (contra), o Tricolor chega aos 25 pontos, quatro a menos do líder Cruzeiro. O Flu volta a campo no próximo sábado, diante o Coritiba, no Maracanã, às 21h. Também no mesmo dia, o Goiás enfrenta o Bahia, ás 18h30, em Salvador. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

48' FINAAAAAL DE JOGO!!!

47' Conca tenta jogada individual, é derrubado, mas o juiz manda seguir.

45' Mais 3 minutos de jogo!

45' Chiquinho dispara pela esquerda e cruza errado.

20:16 34.992 pagantes; 40.075 presentes; R$ 705.250,00

44' Jackson Souza é lançado na área e não domina a bola.

43' Bruno Mineiro aparece com liberdade na área e finaliza para a defesa de Cavalieri, que manda para escanteio.

42' Em cobrança de falta, Jean manda direto para o gol, mas Renan defende.

41' Pela direita, Chiquinho é derrubado. A falta é boa para o Flu!

40' UUUH!! Conca recebe de Fred, entra na área e solta a bomba. Renan faz boa defesa e evita o terceiro gol do Fluminense.

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Wagner; ENTRA: Rafinha.

39' Amaral chuta de longe e Cavalieri sai tranquilo para fazer a defesa.

38' CARTÃO AMARELO PARA WAGNER!

37' Fred recebe de Conca e chuta de fora da área. A bola desvia na zaga e sai em escanteio.

37' Amaral faz falta dura em Fred no meio de campo.

35' CARTÃO AMARELO PARA DAVID! Por falta dura em Conca.

34' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! SAI: Moisés; ENTRA: Assuério.

34' David cobra na barreira. Na sequência, Chiquinho tira a bola da área do Flu.

33' Esquerdinha parte com a bola dominada e é derrubado na intermediária.

31' Pela esquerda, Conca tenta passe para Carlinhos, mas Moisés corta.

30' Fluminense troca passes na frente, sem pressa em definir a jogada.

29' Carlinhos desvia a cobrança de letra e a defesa do Goiás afasta. Na sequência, Chiquinho faz a falta. Torcida reclama.

28' Jean cobra e a bola fica na barreira.

27' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! SAI: Ramon; ENTRA: Esquerdinha.

27' Conca recebe no meio, Fred arranca e é derrubado mesmo sem receber a bola. Falta perigosa para o Fluminense.

25' Conca cabeceia, Renan defende e a bola sobra para Chiquinho. Mas o meia chuta torto e perde grande chance de ampliar o placar.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Cícero; ENTRA: Chiquinho.

23' Conca recebe boa bola pela direita, mas é desarmado por Pedro Henrique.

22' CAVALIERI!! Em cruzamento, Murilo cabeceia, mas Cavalieri defende e evita o primeiro gol do time goiano!

20' Lima cobra e Diego Cavalieri afasta.

19' Pela esquerda, Murilo arranca, cruza, mas Gum joga para escanteio.

18' Cícero tenta arrancada pela direita, mas Lima recupera para o Goiás.

16' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS! SAI: Erik; ENTRA: Murilo Henrique.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Sobis; ENTRA: Fred.

15' Fred vai entrar no jogo!!

14' Em cobrança de falta, David cruza e Gum afasta!

13' Em cobrança de escanteio, o goleiro tricolor sobe mais alto e afasta o perigo!

12' Pela esquerda, Bruno Mineiro chuta, a bola bate em Gum e vai para escanteio.

10' Gum recua errado e Cavalieri dá um chutão pela linha lateral.

9' Jean recebe na área pela esquerda e cruza fechado. Renan tira de soco.

8' Diego Cavalieri está sentindo dores no joelho e por isso não cobrou o tiro de meta.

7' David arrisca de muito longe e acerta Gum.

7' Thiago Mendes invade a área pela direita, se atrapalha e deixa a bola sair para tiro de meta.

6' Fred vai para o aquecimento e a torcida do Fluminense vibra.

4' Fluminense pressiona o Goiás ainda em seu campo de defesa.

3' Amaral ganha divida de bola com Cícero, mas acaba fazendo falta em Gum.

2' QUE CHANCE!! Wagner faz grande jogada, sai na cara de Renan, tenta driblar o goleiro e perde a bola! Quase o terceiro do Fluminense!

1' Pela direita, Bruno tenta jogada individual, mas Lima joga para lateral.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

19:30 Times sem alterções, tudo pronto para a bola rolar no segundo tempo.

19:15 Com gols de Cícero e David (contra), o Fluminense vai vencendo o Goiás por 2 a 0 no Maracanã. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

45' Sem acréscimos! Fim de primeiro tempo!!

43' Erick é lançado no ataque, mas a arbitragem assinala impedimento.

42' Goiás dá muitos espaços ao Fluminense. O Tricolor chega com muita facilidade na área adversária.

41' David cobra falta na área do Fluminense, mas Diego Cavalieri sai de soco e afasta o perigo.

40' LENÇOL! Jean recebe a bola de Valencia e dá um belo balãozinho em Ramon.

39' Wagner acha Rafael Sobis pela esquerda e o atacante cruza. Renan sai bem e faz a defesa.

37' Cícero chuta de fora da área, sem perigo ao gol goiano.

36' Jean tenta dominar na área, mas a bola escapa e fica para o goleiro Renan.

35' Wagner recebe na área, adianta e cai após o choque com Amaral. O juiz manda seguir!

34' Henrique sobe bem e afasta o perigo após a cobrança do escanteio.

33' Erick recebe boa bola pela direita, dribla Bruno e é desarmado por Henrique. Escanteio para o Goiás.

32' Sobis cruza forte demais e a bola fica nas mãos de Renan.

31' Carlinhos arranca pela esquerda e é derrubado. Falta para o Fluminense.

29' Henrique cai na entrada da área e o árbitro mais uma vez nada marca.

28' Wagner cai na grande área e reclama com o árbitro, que manda o jogo seguir.

27' UUH!! Sóbis recebe de Conca na grande área e bate cruzado. Renan faz uma grande defesa.

26' David cruza para área e Ramon cabeceia errado. A bola sai pela linha de fundo sem perigo.

25' Goiás adianta a sua marcação, mas pouco pressiona no campo de ataque.

23' Bruno é lançado na direita e a zaga consegue o corte.

22' Fluminense trabalha a bola e avança sem pressa alguma.

21' Rafael Sóbis leva a mão ao joelho e preocupa o Fluminense.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! DAVID CONTRA!! Rafael Sóbis rouba a bola de Pedro Henrique e passa para Conca. O argentino cruza por baixo e David faz contra.

18' Pela direita, Thiago Mendes tenta jogada com Amaral, mas Henrique faz o corte.

17' CAVALIERI! Grande defesa do goleiro tricolor! Gum se enrola na saída de bola e Lima solta a bomba pelo lado esquerdo. O camisa 12 espalma para escanteio.

16' Em cobrança de falta, Conca cruza para área, mas Renan faz a defesa.

15' Wagner é derrubado na intermediária. Falta para o Tricolor.

14' Defesa do Fluminense afasta e puxa o contra-ataque.

14' Moisés faz grande jogada pela direita, passa por dois e a defesa corta o cruzamento. Escanteio!

12' Goiás troca passes no meio de campo, mas não consegue avançar.

11' Wagner recebe no ataque e é logo parado com falta.

10' Torcida tricolorcanta alto nas arquibancadas.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! CÍCERO!! Conca faz boa jogada pela direita, invade a área e cruza rasteiro. A zaga não corta e Cícero aparece livre para marcar.

8' Rafael Sobis avança pela direita e é desarmado. Escanteio para o Flu

7' Lima cobra falta e a defesa do Fluminense afasta sem problemas.

5' Jogo morno até agora. O Fluminense toca a bola sem pressa. As duas equipes se estudam nos primeiros minutos de partida.

3' Carlinhos recebe boa bola pela esquerda, mas erra o cruzamento. A bola sai pela linha de fundo.

2' Torcida tricolor faz a festa no Maracanã!!

1' Primeira chegada é do Fluminense pela direita. A zaga corta para escanteio!

0' COMEÇA O JOGO!!!

18:26 Equipes já em campo. Tudo pronto para a bola rolar no Maracanã!

18:18 FOTO: Fluminense distribuiu no Maracanã 10 mil máscaras de Washington e Assis. (Foto: Reprodução/Instagram)

18:15 FOTO: Setor Sul do Maracanã e expectativa de casa cheia. (Foto: Reprodução/Fim de Jogo)

18:08 FOTO: Escalações de Fluminense e Goiás. (Foto: Reprodução/Fim de Jogo)

18:05 FOTO: É dia de homanagens a Assis e Washington, casal 20 tricolor. Há bandeira e 10 mil máscaras são distribuídas. (Foto: Reprodução)

18:02 GOIÁS ESCALADO: Renan; Moisés, Jackson, Pedro Henrique e Lima; Amaral, David, Thiago Mendes e Ramon; Erik e Bruno Mineiro.

18:01 Com isso, Fred fica como opção no banco de reservas e Cristóvão Borges confirma a mesma escalação do jogo diante do Atlético-PR. Em instantes, a escalação do Goiás.

18:00 FLUMINENSE ESCALADO: Diego Cavalieri, Bruno, Gum, Henrique e Carlinhos; Valencia, Jean, Cícero, Wagner e Conca; Rafael Sobis.

17:00 Os trios de arbitragem para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro foi divulgado nesta semana pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Heber Roberto Lopes, da Federação Catarinense, terá a incumbência de apitar Fluminense x Goiás. Ele será auxiliado por Kléber Lucio Gil e Carlos Berckenbrock, ambos também de Santa Catarina.

16:50 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Fluminense e Goiás. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

16:46 Sem perder há três jogos, o Goiás quer embalar no Brasileirão e surpreender a todos no Maracanã. Para o duelo contra o Flu, o técnico Ricardo Drubscky não tem desfalques e por isso deverá repetir a formação que bateu o São Paulo, por 2 a 1, no último domingo, no Serra Dourada.

16:43 O técnico Cristóvão Borges trabalhou com Fred entre os titulares e reservas durante a semana. O comandante afirmou que já decidiu sobre a presença do jogador desde o início, mas só vai divulgar no dia da partida. A parte física do camisa 9 do Fluminense é a maior preocupação do treinador. Caso o camisa 9 fique como opção no banco, Rafael Sóbis seguirá na equipe. "Já decidi faz tempo, desde a quinta-feira. Pelo tempo que ele ficou com a Seleção Brasileira, era necessário ele descansar, tudo o que viveu, precisava se recompor física e emocionalmente. Enquanto isso, estávamos treinando e jogando num ritmo intenso. Na volta dele, tem de ser levada em consideração toda essa a readaptação", disse.

16:40 FIQUE DE OLHO: Amaral, volante do Goiás. É o verdadeiro ''cão de guarda'' da equipe e terá a missão de anular os meias ofensivos do Fluminense, principalmente o Conca. Além disso, mostrou ter faro de gol ao marcar um dos gols da vitória do time goianio sobre o São Paulo por 2 a 1. (Foto: Getty Images)

16:36 FIQUE DE OLHO: Darío Conca, meia do Fluminense. Desde da volta do Campeonato Brasileiro, o craque argentino marcou três gols nas três últimas partidas (Crícuma, Santos e Atlético-PR), mostrando a boa fase do camisa 11 tricolor. (Foto: Getty Images)

16:33 Com a volta de Fred, Walter sabe que a briga por uma vaga entre os titulares será ainda mais difícil. Ainda mais agora que Cristovão passou a escalar a equipe no esquema 4-5-1. A formação, com Rafael Sobis no ataque, deu certo na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-PR. Para o camisa 18, o objetivo agora é provar ao comandante que é possível voltar a jogar com mais homens no ataque. ''É difícil, né. Ele trocou o esquema e deu muito certo. Ainda mais no primeiro tempo, o time tocou muito bem a bola, foi perfeito. Só que eu quero jogar. Tenho que buscar meu espaço, tem o Sobis, o Fred, mas jamais vou abaixar a cabeça, jamais vou relaxar. Tenho que mostrar meu futebol para mudar esse esquema aí, trabalhar ainda mais para ganhar a concorrência. É bom também porque vai dar alternativas para o Fluminense e para o Cristovão.''

16:30 Disputando sua primeira Série A como titular, o zagueiro Pedro Henrique destaca a competitividade constante do torneio e fala da necessidade de uma boa atuação da zaga no Maracanã. ''Outro grande desafio. Eles têm Walter, Conca, Rafael Sóbis... Vão nos dar muito trabalho. Mas estamos treinando firme e forte. Todos os times têm grandes elencos, mas esperamos fazer um grande campeonato com a força do nosso grupo'', afirmou.

16:26 O comandante tricolor tem apenas uma duvida para escalar a equipe. No ataque, Fred, que volta ao time após a disputa da Copa do Mundo, e Rafael Sobis, que se recupera de uma luxação no ombro direito, disputam a única vaga na formação 4-5-1. A tendência é que Sobis inicie o jogo como titular. Ele e Wagner, poupados do treino de sexta-feira (1), não serão problemas para o confronto. ''Não tem problema algum. O que aconteceu na quinta e na sexta foi programado. Henrique fez um trabalho específico na quinta, assim como o Sobis na sexta. Já o Wagner sente apenas dores musculares'', frisou o treinador.

16:23 Além de atuar no principal palco do Mundial, o Goiás pode ter de encarar um jogador que esteve na seleção brasileira durante a competição: Fred. O atacante está cotado para voltar a defender o Flu e é mais um motivo de alerta para o time esmeraldino. ''O Fred é um grande jogador, tanto que foi convocado e há anos demonstra muita qualidade, seja no Brasileiro ou no Carioca. Temos que tomar cuidado com ele e com toda equipe do Fluminense. Se ele voltar neste jogo, será um adversário a ser marcado. Sabemos que, sobrando para ele, ele guarda mesmo. Temos que ficar atentos para manter o bom momento do nosso time'', afirmou o lateral Lima.

Série A 2014: Goiás Esporte Clube

16:20 Sobre a derrota para o Vitória, na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense foi derrotado perante 50 mil torcedores no Maracanã, o técnico Cristóvão Borges afirmou ter aprendido a lição: ''Estamos bem preparados em relação a isso. Já conversamos. Falo muito com os jogadores e digo a eles que podemos aprender muito a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela em questão nos deu um grande ensinamento. Foi um jogo muito difícil e que dominamos quase por inteiro. Mesmo assim fomos derrotados. Se tivéssemos ganho, seria uma de nossas melhores exibições. Foi uma grande lição. O ambiente hoje é parecido, mas amadurecemos. E estamos prontos para o que vamos enfrentar no domingo.''

16:16 Pelo lado do Goiás, derrotar o São Paulo aumentou a confiança dos jogadores, que agora almejam desbancar também o Fluminense para seguir na luta pelo G-4. O fato de o duelo ser no estádio da final da Copa do Mundo no Brasil só motiva a equipe, garante o lateral-esquerdo Lima. ''O Maracanã é um grande palco do futebol mundial. Um grande estádio. Todo mundo que joga lá tem um prazer enorme. Nossa equipe está muito focada no jogo e, com certeza, acaba tendo um algo a mais poder jogar lá. É uma oportunidade de mostrar toda a força da nossa equipe diante do Fluminense.''

Série A 2014: Fluminense Football Club

16:13 A expectativa da torcida do Fluminense para este jogo contra o Goiás é grande. Dois dias antes do confronto, nesta sexta-feira (1), já foram vendidos, antecipadamente, cerca de 20 mil ingressos. Na manhã no dia seguinte, no sábado (2), torcedores formaram filas grandes a procura de ingressos. A esperado é de que 50 mil tricolores estejam presentes na partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

16:10 Já no Maracanã, o último jogo entre as equipes também foi com vitória tricolor. Desta vez, foi pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, onde o Fluminense derrotou o Goiás por 1 a 0 com gol de Samuel.

16:06 O último encontro entre as equipes aconteceu no Serra Dourada e com vitória tricolor. Pela 24ª do Campeonato Brasileiro de 2013, o Fluminense venceu o Goiás de virada por 2 a 1, com gols de Jean e Rafael Sóbis. William Matheus marcou para o Verdão.

16:03 Depois das vitórias do fim de semana, Fluminense e Goiás se enfrentam neste domingo (3), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os tricolores estão na briga pela liderança, enquanto que os goianos miram uma vaga no G-4 da Série A.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense e Goiás, partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30, no estádio do Maracanã.