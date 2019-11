Na volta ao Maracanã, Fluminense vence Goiás e se torna vice-líder do Brasileirão

Na noite deste domingo (3), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Goiás por 2 a 0 em seu retorno ao Maracanã. Sem jogar no estádio desde antes da Copa do Mundo, o Tricolor voltou ao estádio com festa. Foram 40.075 torcedores presentes (34.992 pagantes) que tiveram o privilégio de festejar a vitória com gols de Cícero e David (contra). O jogo também marcou o retorno de Fred após a disputa do Mundial. A diretoria do Fluminense também promoveu homenagens ao Casal 20, Washington e Assis, que faleceram recentemente.

Em campo, o Fluminense foi superior. Na primeira etapa, não encontrou seu adversário e com 20 minutos de jogo já vencia por 2 a 0. Conca novamente foi o destaque do Tricolor. O argentino vive grande fase no clube e chegou a 65 jogos consecutivos pelo Fluminense em Campeonatos Brasileiro. O camisa 11 deu assistência para Cícero marcar o primeiro gol do jogo, e se não fosse por David, teria marcado o segundo gol. Ele também fez belas jogadas, algumas delas o goleiro Renan teve que salvar a meta do Goiás. Vale destacar também as atuações de Rafael Sobis, Wagner e Cícero. Todos têm sido peças fundamentais no esquema que Cristóvão Borges armou.

Com a vitória sobre o Goiás, o Fluminense aproveitou o tropeço do Corinthians e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. O triunfo tricolor e o tropeço do Cruzeiro, sábado (2), contra o Botafogo, diminuiu a vantagem para o líder em quatro pontos. O Goiás ocupa o oitavo lugar com 20 pontos e enfrenta o Bahia, sábado (9), na Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 21h, o Fluminense recebe o Coritiba no Maracanã.

Com boa atuação, Flu domina e marca dois gols

Com casa cheia, Fred no banco e repetindo a escalação da vitória sobre o Atlético-PR na rodada anterior, assim foi o Fluminense para o campo para enfrentar o Goiás. E repetiu na primeira etapa a mesma atuação do triunfo sobre o Furacão. Bem organizado e com mais posse de bola, o Tricolor não facilitiou para o Esmeraldino e dominou a primeira metade do jogo.

Não demorou muito para o Fluminense abrir o placar no Maracanã. Logo na primeira tentativa de ataque, Sobis descolou um escanteio. Após a cobrança, a bola sobrou para Conca que fez bela jogada individua e cruzou rasteiro para o meio da área para Cícero empurrar para o fundo das redes. Depois do gol, o Goiás tentou incomodar o Fluminense. Aos 17 minutos, Lima apareceu pelo lado esquerdo e soltou uma bomba, mas Diego Cavalieri fez linda defesa e espalmou para escanteio.

A reação do Goiás durou pouco tempo e uma falha de Pedro Henrique complicou a equipe no jogo. O zagueiro demorou para sair jogando e acabou desarmado por Rafael Sobis. O atacante tricolor dominou, tocou para Wagner que achou Conca sozinho na pequena área, mas David desviou antes do argentino e marcou contra a própria meta.

A torcida tricolor fazia uma bonita festa e cantava muito alto, e o time que estava no mesmo ritmo, passou a pressionar mais. Aos 27 minutos, Conca achou Rafael Sobis no lado esquerdo da área do Goiás. O camisa 23 chutou cruzado e obrigou Renan a fazer boa defesa. O Fluminense dominava a partida e buscava o terceiro gol. Cícero, que já havia marcado um gol, arriscou de longe aos 37 minutos, e a bola saiu à esquerda de Renan. O Goiás, em desvantagem, dava muito espaço, mas o Flu não conseguiu aumentar o placar antes do intervalo.

Goiás equilibra, Fred entra e Fluminense vence

O Fluminense voltou para a etapa final com o mesmo time, e logo no início, Wagner entrou na área, driblou o goleiro, mas na hora da finalização o zagueiro Jackson desarmou o camisa 10 tricolor. Após o susto, o Goiás cresceu, tinha mais a bola e Diego Cavalieri começou a aparecer mais no jogo, mas nenhuma das vezes foi em alguma grande defesa. Apesar de ter mais a bola, o Esmeraldino não conseguia assustar o goleiro tricolor.

Buscando recuperar o ânimo no jogo, Cristóvão resolveu mexer na equipe e trocou Sobis por Fred, para delírio dos torcedores presentes no Maracanã que ovacionaram o camisa 9 aos gritos de "O Fred vai te pegar". Mas o Goiás não se abalou com a entrada de Fred. Após cruzamento, Ramon ajeitou de cabeça e Bruno Mineiro cabeceou, mas Diego Cavalieri salvou o Fluminense.

O Fluminense mudou novamente. Cícero, aplaudido, deixou o campo para a entrada de Chiquinho. Assim que entrou o meia teve oportunidade de marcar, mas chutou torto e perdeu a chance. Após isso, o jogo ficou morno. Atrás no placar, o Goiás não conseguia ameaçar, enquanto isso o Flu apostava nos contra-ataques. A primeira oportunidade de Fred, e a única no jogo, veio aos 37 minutos. O camisa 9 recebeu de Conca e arriscou de fora da área, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

No fim do jogo, Conca protagonizou dois lances que levantaram a torcida. Aos 40, o argentino recebeu de Fred, entrou na área e chutou forte, obrigando o goleiro Renan a fazer boa defesa. No último minuto, o camisa 11 deu um lindo drible no defensor, entrou na área e chutou no canto, mas Renan impediu um belo gol do jogador.