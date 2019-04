Corinthians perde para o Bahia, mas está classificado para as oitavas de final

Com uma ótima vantagem adquirida na primeira partida, o Corinthians visitou o Bahia na noite nesta desta quarta-feira (06), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil e perdeu uma sequência de invencibilidade que já durava dez partidas. Com gol contra de Guilherme Andrade, os baianos venceram por 1 a 0, mas a classificação foi do Timão, que venceu a ida por 3 a 0.

O bom resultado no primeiro jogo acabou prejudicando o Alvinegro na primeira etapa. Extremamente tranquila, a equipe se mostrou desleixada em muitos momentos e acumulou erros, principalmente defensivos. Aos 32 minutos, o lateral-direito Guilherme Andrade, que havia acabado de entrar no lugar do lesionado Fagner, errou feio após cruzamento de Railan e marcou contra.

Para o segundo tempo, o Timão voltou mais ligado, com uma postura mais ofensiva e dominando as ações durante os 30 primeiros minutos, mantendo a bola no campo de ataque e sofrendo poucos sustos na defesa. No desespero, o Tricolor se lançou com tudo para frente, mas não conseguiu aumentar a diferença e foi eliminado. Como consolo, fica a quebra da sequência de dez partidas sem vencer no ano.

Classificado para as oitavas de final, o Corinthians espera o sorteio para saber seu adversário na Copa do Brasil. Enquanto isso, as duas equipes cumprem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 18h30, o Bahia recebe o Goiás, na Arena Fonte Nova. No domingo, às 16h00, o Timão tem pela frente o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

Guilherme Andrade marca contra e Bahia sai na frente

Os primeiros 45 minutos foram bastantes movimentados na Fonte Nova. Precisando reverter o 3 a 0 sofrido na ida, o Bahia começou a partida se lançando ao campo de ataque e pressionando a defesa corinthiana, mas abrindo espaços para os contra-ataques alvinegros. A primeira boa chance, no entanto, veio dos visitantes. Após cruzamento da esquerda, Luciano ajeitou com categoria para Cleber, o zagueiro finalizou forte e Marcelo Lomba fez linda defesa. No rebote, Gil carimbou a zaga adversária e perdeu grande oportunidade de abrir o placar.

Minutos depois, veio a resposta baiana. Cleber fez lambança na hora de tentar sair jogando, Maxi Biancucchi roubou a bola do zagueiro corinthiano, invadiu a grande área e finalizou forte de perna esquerda, mas Cássio fez boa defesa. Assim que a bola saiu pela linha de fundo, o Corinthians foi obrigado a fazer uma alteração: Fagner, com dores na coxa, deixou o gramado para a entrada de Guilherme Andrade, fundamental para a mudança de placar no primeiro tempo.

Aos 32 minutos, Railan apareceu livre pelo lado esquerdo da defesa alvinegra e cruzou rasteiro para a grande área. A bola atravessou toda a extensão da pequena área e parecia morta quando Guilherme Andrade tentou cortar, acabou acertando o próprio rosto e mandando a bola contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para o Bahia na Fonte Nova.

E o dia não parecia mesmo ser de Guilherme Andrade. Minutos depois de marcar contra, o lateral-direito subiu para dividir com Emanuel Biancucchi e acabou no chão após chocar sua cabeça com as costas do atacante baiano. No último lance antes do intervalo, Renato Augusto fez boa jogada pela direita e cruzou para a grande área, mas ninguém apareceu para desviar e a bola se perdeu pela linha lateral.

Corinthians melhora, não evita derrota, mas se classifica

Para a segunda etapa, o Corinthians voltou com uma alteração: Danilo deu lugar à Ángel Romero. A entrada do paraguaio fez o Alvinegro voltar a sua formação habitual, com dois atacantes de ofício, e ter mais velocidade, pressionando a saída de bola do Bahia e dominando as ações durante trinta minutos. A primeira boa chance do segundo tempo veio dos pés de Romero, que recebeu de Renato Augusto, levou até a linha de fundo e cruzou rasteiro, mas a zaga baiana salvou na pequena área.

No lance seguinte, uma bela trama coletiva do Corinthians, que trocou muitos passes no campo de ataque, terminou com Ralf dominando na intermediária, driblando a marcação e arriscando de perna esquerda, mandando a bola por cima do travessão de Marcelo Lomba. Romero também teve boa chance após ótimo lançamento de Bruno Henrique, mas Railan apareceu na hora certa para salvar.

Acuado, o Bahia decidiu fazer duas alterações ao mesmo tempo e se lançar ao ataque. Jeam e Emanuel Biancucchi deixaram o gramado para a entrada de William Barbio e Branquinho, respectivamente. Na sua primeira jogada, William Barbio cruzou com perigo para Maxi Biancucchi, mas o argentino não conseguiu desviar e perdeu uma grande chance.

Minutos depois, Mano Menezes respondeu colocando Elias no lugar de Luciano. No seu primeiro lance, o volante roubou a bola de Demerson, invadiu a área e rolou para Romero, livre, chutar em cima de Marcelo Lomba. No rebote, Renato Augusto se enrolou com a bola e não conseguiu aproveitar. O placar se manteve até o apito final, quando o Corinthians pode finalmente celebrar a classificação às oitavas de final.