Eduardo Baptista repete equipe do último treino e prepara mudanças para duelo contra o Flamengo

Na manhã dessa quinta-feira (7), o Sport realizou mais uma movimentação com bola no CT José Médicis, em Paratibe, e o treinador Eduardo Baptista manteve a equipe considerada titular da última quarta-feira (6), com alterações no meio-campo.

Repetindo a entrada de Augusto, Danilo e Rodrigo Mancha no lugar de Zé Mario, Ananias e Wendel, respectivamente, o comandante leonino permanece no esquema tático que implantou desde a sua efetivação no cargo, quando assumiu a vaga deixada por Geninho. Wendel, mesmo com a saída da titularidade quase certa, segue fora por amidaglite.

O volante Augusto, que estava fora por se machucar ainda durante a intertemporada em Chã Grande na paralisação para a Copa do Mundo, assegura que o técnico está traçando os planos e orientando bem para voltar do Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem.

"Eduardo tem assistido muitos jogos da Europa e tentando implantar esquemas interessantes aqui no Sport. Ele nos passa muitas orientações e nós temos que cumpri-las para vencer o Flamengo. Sei que vai ser um jogo difícil, mas nós temos condições de vencer", garantiu o cabeça-de-área.

De volta aos treinos, o meia Régis fez parte do grupo reserva e aguarda agora o fim de pequenos incômodos na região contundida para ser liberado a fim de atuar diante do Flamengo, no próximo domingo (10). O atleta não vinha participando efetivamente, para não piorar sua a recém-curada lesão na coxa esquerda. Vivendo a expectativa de jogar contra os cariocas, se garante apto.

"Eu estou bem. Bem fisicamente. Sem problemas Venho treinando forte e controlando a expectativa para estrear", afirmou o meio-campista.

Enquanto os prováveis onze iniciais devem ser Magrão; Patric, Oswaldo, Ewerton Páscoa e Renê; Rodrigo Mancha, Augusto, Rithely e Danilo; Felipe Azevedo e Neto Baiano, os suplentes do coletivo que procuram espaço foram Saulo; Vitor, Henrique Mattos, Ferron e Igor Fernandes; Willian, Aílton, Régis, Zé Mário e Ananias; Leonardo. Érico Júnior e Renan Oliveira, que vinham sendo utilizados frequentemente nos jogos, sequer se integraram ao time.

Unilife é a nova patrocinadora do Sport

Para a próxima partida, o Leão não terá novidades somente entre os jogadores, mas também no uniforme. Apresentada pelo diretor de marketing rubro-negro, Sid Vasconcelos, a Unilife terá sua marca estampada na camisa do clube pernambucano.

A apresentação foi ao lado do diretor comercial da nova parceira, que será melhor detalhada antes do confronto com o Atlético Paranaense, Paulo Pacífico, na Ilha do Retiro. O dirigente leonino afirma que não será apenas um patrocínio, mas sim um vínculo com um bom perfil de trabalho.

"A nossa nova relação com a Unilife vai além de um patrocínio. Trata-se de uma parceria, acima de tudo. A gente vê na Unilife uma empresa séria e com um novo perfil de trabalho que coincide com a nossa gestão de profissionalismo, de ver algo mais amplo e moderno", comentou Sid.