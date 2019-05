Robinho aparece no BID e jogará clássico contra o Corinthians

Após ser apresentado na última quinta-feira (7) e ter treinado no mesmo dia, Robinho aguardava ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). E na manhã dessa sexta-feira (8), o nome do atacante apareceu no site do Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele já pode fazer sua reestreia com a camisa santista.

Inicialmente, o camisa 7 jogaria contra Londrina ou Cruzeiro, mas a pedido do próprio jogador ele vai para o clássico contra o Corinthians, o qual ele nunca perdeu. Foram oito vitórias e um empate, sem contar as famosas oito pedaladas.

"Quero jogar domingo, mas depende do Oswaldo. Tenho que treinar e me dedicar fisicamente para ficar melhor", disse o rei do drible, em sua apresentação.

Sua última partida foi pelo Milan, em um amistoso, contra o Monza, no dia 20 de julho. Mas Robinho ficou treinando enquanto não resolvia seu futuro, e assim, está bem fisicamente para jogar. Em sua última passagem pelo Santos, em 2010, quando estreou contra o São Paulo, o craque entrou e fez o eternizado 'gol de letra'.

Oswaldo de Oliveira já garantiu que vai relacionar Robinho para o jogo, só resta saber se ele iniciará o jogo ou entrar no decorrer do duelo. O atleta treinou nesta sexta-feira (8) pela tarde, fará o mesmo no sábado (9) e ficará concentrado com o resto do grupo, já pensando no grande confronto diante do rival.