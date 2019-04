Com o retorno de Wendel e sem Rodrigo Mancha, Sport finaliza trabalhos em Recife

Na manhã dessa sexta-feira (8), o Sport realizou o último treinamento na capital pernambucana antes da viagem ao Rio de Janeiro, onde irá enfrentar o Flamengo pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treino resultou na definição dos titulares, devido aos acontecimentos.

Após passar dois dias afastados por conta de uma amigdalite, o volante Wendel retornou e, sem muitos esforços, conseguiu recuperar a vaga perdida para o lateral-esquerdo Danilo, improvisado no meio-campo. Com a sua entrada, o treinador Eduardo Baptista montou o esquema com quatro atletas na meia-cancha.

Desses, um vivia a expectativa de reassumir à titularidade após recuperar-se de lesão. Trata-se do cabeça-de-área Rodrigo Mancha, que voltou a sentir um desconforto na coxa e não viaja junto com o grupo, sendo substituído por Ronaldo. A respeito da contusão, o médico rubro-negro, Leonardo Monteiro, assegurou que o atleta foi poupado por precaução.

"O Mancha sentiu um desconforto na coxa. É a mesma coxa, e o mesmo músculo da lesão que ele se recuperou, no entanto, é outro tipo de lesão. Por precaução, ele não viajará para o Rio de Janeiro e ficará em tratamento intensivo no Recife", diagnosticou o doutor.

Já recuperado das dores na coxa esquerda, o meia Régis mostra evolução no tratamento e está disponível para atuar, mas devendo começar a partida no banco de reservas. O meio-campista se mostrou muito ansioso para a estreia e garantiu estar pronto,

“Estou muito bem. Treinando forte. Sei que a espera de todo mundo é grande e estou também ansioso para jogar. Agora, só estou controlando a expectativa”, afirmou.

Na primeira parte da atividade, o time-base atuou contra os titulares do sub-20, que se preparam para a volta das quartas-de-final do Campeonato Pernambucano, enquanto o segundo tempo, um segundo grupo enfrentou um misto de reservas do júnior com alguns do profissional.

Com as mudanças forçadas e com a volta de Wendel, o comandante leonino define a equipe com: Magrão; Patric, Oswaldo, Ewerton Páscoa e Renê; Ronaldo, Rithely, Augusto e Wendel; Felipe Azevedo e Neto Baiano.