Resultado do jogo Santa Cruz x Náutico na Série B 2014

No Clássico das Emoções, Santa Cruz derrota Náutico e se afasta do Z-4

O estádio do Arruda recebeu, nesta tarde, um público de 21.665. A renda do jogo foi de R$ 380.809,00.

Náutico caiu para a 15ª posição. O Timbu está com 18 pontos.

Torcida Coral faz a festa no Arruda. Santa Cruz, agora, está na 9ª colocação, com 22 pontos.

49' Fim de Jogo! Santa Cruz 3x0 Náutico.

47' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Wescley, de novo, marca para o tricolor. A jogada começou com Léo Gamalho, que saiu em velocidade pela esquerda de ataque e tocou para o meia Coral, que bateu forte, no alto e aumentou a vantagem.

45' Partida terá quatro minutos de acréscimo.

42' Renatinho recebe um bom passe de Léo Gamalho, mas bate por cima do gol alvirrubro.

41' CARTÃO AMARELO! Gilmak acerta Léo Gamalho na lateral de ataque e recebe cartão.

38' Marinho fez boa jogada pela direita, bate para o gol, mas a bola desvia na zaga e Tiago Cardoso segura com tranquilidade.

36' AMARELO! Marllon faz falta em Renato Chaves e recebe cartão amarelo.

34' Carlos Alberto recebeu um bom passe de Léo Gamalho, ficou de frente para o gol e bateu muito mal.

32' Sérgio Guedes faz outra modificação no Santa Cruz. Saiu: Tony. Entrou: Nininho.

30' As equipes fizeram mudanças. No Santa Cruz, saiu Keno para a entrada de Pingo. Já no Náutico entraram Vinícius e Vitor Michels nas vagas de Marcos Vinícius e Roberto, respectivamente.

27' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Wescley acabou de entrar recebeu uma bola, livre, pela esquerda de ataque, entrou na área e bateu cruzado para a alegria do torcedor Coral.

26' No Santa Cruz, Natan está deixando o gramado para a entrada de Wescley.

25' Raí cobrou em cima da barreira e a bola foi para escanteio.

24' Marinho recebe bola na entrada da área e sofre falta.

21' Tony cobrou um escanteio, Everton Sena subiu livre, Alessandro saiu mal e por pouco não levou o gol.

19' TIAGO CARDOSO! Tadeu ficou livre, na marca do pênalti, e tocou na saída do goleiro Coral, que fez boa defesa.

17' Renatinho faz falta dura em Marinho, mas o árbitro não deu cartão.

15' Neílson fez boa jogada pela direta, a zaga Coral afastou e Roberto, de frente para o gol, chutou para fora.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno marca um golaço para o tricolor do Arruda. Ele arrancou da esquerda de ataque para a direita, passou por toda a defesa do Timbu e mandou para o fundo do gol.

10' Léo Gamalho fica com a bola, dentro da área, mas chuta em cima de Neílson.

9' O Santa Cruz trabalha a bola no meio de campo.

6' Raí entrou pela esquerda de ataque e chutou longe do gol.

5' Renatinho, com muita liberdade, bateu de fora da área e a bola passou por cima do gol do Timbu.

2' TIAGO CARDOSO! Marinho cruza na área, Tadeu cabeceia e o goleiro do tricolor faz grande defesa. Árbitro marcou falta do atacante do Timbu no lance.

1' Marinho entra em velocidade na área, passa pelo primeiro marcador, mas Renatinho chega e afasta o perigo.

0' Equipes voltaram para este segundo tempo sem alterações.

0' Começa o segundo tempo no Arruda! Santa Cruz 0x0 Náutico.

Intervalo' Náutico, também, voltou para o gramado.

Intervalo' Santa Cruz está de volta ao campo de jogo.

Intervalo' Chove muito forte, neste momento, no estádio do Arruda.

Intervalo' Primeiro tempo com muitas finalizações erradas. O Santa Cruz errou seis, enquanto o Náutico teve cinco erros. As duas equipes acertaram duas finalizações.

Intervalo' O Santa Cruz, também, foi quem mais fez faltas na primeira etapa: 14 contra 7 do Náutico.

Intervalo' Neste primeiro tempo, o Santa Cruz foi quem teve mais posse de bola: 54,3% x 45,7%.

Sandro Manoel: "Errei alguns passes e a torcida pegou no meu pé mas estou tranquilo."

Sidney Moraes: "Jogo está equilibrado. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar no segundo tempo."

46' Fim do primeiro tempo! Santa Cruz 0x0 Náutico.

45' AMARELOU! Keno faz falta dura, no meio de campo, em Marinho e recebe cartão amarelo.

44' Partida terá um minuto de acréscimo.

41' PERDEU! Carlos Alberto acertou um belo passe para Léo Gamalho, que ficou sozinho, dentro da área, bateu cruzado e a bola foi para fora.

37' Neílson cruzou pela direita, a bola chegou até Tadeu que, de cabeça, obrigou Tiago Cardoso a fazer uma boa defesa.

34' Tony bateu o escanteio e a zaga alvirrubra afastou. Na sobra, a bola ficou com Carlos Alberto, que chutou de fora da área, mas errou o alvo.

33' Tony cobrou, mas a bola pegou na barreira e foi para escanteio.

31' Amarelo! Neílson fez uma falta dura, na entrada da área, em cima de Natan e recebeu cartão amarelo.

30' Léo Gamalho recebeu uma bola pela direita de ataque, entrou na área e bateu cruzado para a defesa de Alessandro.

29' AMARELO! Natan faz falta no meio de campo e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

27' Marcos Vinícius chutou de fora da área e a bola passou longe do gol.

24' Tony desce pela direita de ataque, cruza com perigo, mas ninguém do tricolor toca da bola.

23' Sandro Manoel recebeu uma bola na entrada da área, após boa jogada de Carlos Alberto, bateu para o gol e a bola foi para escanteio.

22' Marllon estava sozinho, após um cruzamento na área, mas não se entendeu com Tiago Cardoso e mandou para escanteio.

18' Tony cruza na área e o goleiro Alessandro afasta.

17' Renatinho lançou para Léo Gamalho, que não conseguiu pegar a bola.

15' Gol do Náutico, mas não valeu. Tadeu recebeu uma boa bola, nas costa da zaga, fez o gol, porém foi marcado impedimento.

14' Roberto acerta um bom chute de fora da área e Tiago Cardoso faz a defesa.

13' Bola cruzada na área do Santa Cruz, Everton Sena afasta mal, Marcos Vinícius fica com a bola, chuta e assusta o gol de Tiago Cardoso.

12' Partida bem equilibrada até o momento.

11' Raí cobra uma falta, a bola chega na área e a zaga do Santa Cruz afasta.

10' Náutico, neste momento, está mais presente no ataque, no entanto, não chega com perigo.

7' Raí cruzou pela esquerda e zaga mandou para escanteio.

5' Keno recebeu uma bola de Natan, entrou na área e bateu para o gol. Alessandro não encaixou e Léo Gamalho chutou por cima.

4' Renatinho foi para a cobrança e pegou muito mal na bola. Tiro de meta.

2' Falta para o Santa Cruz! Natan fez uma jogada individual na direita de ataque e sofreu uma falta, que é perigosa.

1' Cruzamento na área e ninguém alcança a bola.

1' Léo Gamalho ataca pela direita a bola pega em Mário Risso e vai para escanteio.

0' Na saída de jogo o atacante Tadeu já chutou para o gol.

0' Começa o Clássico das Emoções! Santa Cruz x Náutico.

16:17 O Náutico está entrando, neste momento, no gramado do estádio do Arruda.

16:13 O Santa Cruz está na 12ª colocação, com 19 pontos. Já o Náutico ocupa a 13ª posição, com 18 pontos.

16:12 O Náutico ainda não entrou no gramado.

16:10 Santa Cruz no gramado do Arruda.

15:54 Goleiros do Náutico, Alessandro e Júlio César, no aquecimento.

15:51 Jogadores do Náutico fazendo o aquecimento no Arruda.

15:45 Os goleiros do Santa Cruz e do Náutico estão no gramado do Arruda para realizar o aquecimento.

15:39 O banco do Santa Cruz terá os seguintes jogadores: Fred; Nininho, Renan Fonseca, Julinho, Bileu, Memo, Wescley, Betinho, Pingo e Emerson Santos.

15:34 O banco do Náutico será formado por: Júlio César, Flávio, Edvânio, Rafael Cruz, João Ananias, Marcone, Vitor Michels, Leleu, Vinícius, Sassá e Crislan.

15:30 O técnico Sidney Moraes escalou o Timbu com a seguinte formação: Alessandro; Neílson, Mario Risso, Renato Chaves e Raí; Gilmak, Elicarlos, Roberto e Marcos Vinícius; Marinho e Tadeu.

15:29 O Náutico também está escalado.

15:25 O tricolor do Arruda jogará com a seguinte formação: Tiago Cardoso, Tony, Everton Sena, Marllon, Renatinho; Sandro Manoel, Everton, Natan e Carlos Alberto; Léo Gamalho e Keno.

15:24 O Santa Cruz já está escalado para o jogo desta tarde.

15:13 O Náutico acabou de chegar ao estádio do Arruda.

15:00 A arbitragem para o jogo deste sábado (09) será do Rio de Janeiro. A partida será comandada por Pericles Bassols Pegado Cortez. Pericles Bassols, 39 anos, é dentista e esse será seu nono jogo na temporada 2014. Ele é árbitro do quadro da Fifa, desde 2012. Bassols será auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e Albino de Andrade Albert Júnior, ambos de Pernambuco.

14:58 Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, pertence ao Santa Cruz e é o palco para o jogo de logo mais. O Arruda tem, atualmente, capacidade para 60.044 mil torcedores. Nesta Série B, o Arrudão ficou algumas rodadas sem receber jogos, pois foi interditado por conta da morde de um torcedor após o jogo entre Santa Cruz x Paraná.

14:56 Este será o primeiro clássico – contra o Santa Cruz – de Marinho. Apesar disso, o atacante do Timbu falou que isso não faz com que ele desconheça a equipe Coral. De acordo com o jogador, por se tratar de outro time de Pernambuco, conhecimento das equipes é bem maior: “Será o meu primeiro clássico contra o Santa Cruz. No entanto, as duas equipes se conhecem bastante. Por ser um time pernambucano, também nós acompanhamos muito. As duas equipes vêm de vitórias na Série B e eu acredito que será uma grande partida.”

14:54 O mistério está rondando a escalação do Santa Cruz para este clássico. Na última sexta-feira (08), o time participou de um treinamento secreto, no estádio do Arruda, e, após a movimentação, o técnico Sérgio Guedes falou que não revelaria a formação para o duelo contra o Náutico. Um dos motivos para tanto mistério é pela ausência do volante Danilo Pires, que ele não quer revelar que vai substituir o atleta: “Trabalhamos muita coisa. Independente de peças, temos variações. Espero que os atletas consigam realizar isso. Eles precisam interpretar a situação. O Bileu tem chances de entrar, é um jogador que marca e ataque, características parecidas com o Danilo. Já tenho o time montado na minha cabeça, mas só vou divulgar amanhã”, comentou técnico.

14:52 O Náutico ainda não está definido para o duelo de logo mais. Sidney Moraes tem uma dúvida na dupla de zaga, pois não sabe se contará com o zagueiro William Alves, que passou a semana sem treinar por conta de uma entorse no tornozelo direito. Se William for vetado, o Timbu terá uma nova dupla na defesa, que poderá ser formada por Mário Risso e Renato Chaves – que ainda não jogaram com a camisa alvirrubra: “Vamos esperar o departamento médico nos falar as condições do William. Caso ele não tenha como jogar, de todo jeito, vamos ter uma zaga que nunca atuou junto: Mário Risso e Renato Chaves ou Mário Risso e Edivânio. Estamos analisando para escolher a melhor saída, equilibrar tudo isso e colocar o time certo em campo”, disse o técnico Sidney Moraes.

14:50 O clássico, sem dúvidas, é uma partida especial. Este tipo de duelo é o famoso 'jogo de seis pontos' ainda mais quando as equipes estão muito próximas na tabela. Segundo o atacante Léo Gamalho, uma vitória vai dar um impulso ao grupo na competição, sendo assim, ele disse que o desejo é de fazer um bom jogo e ficar com os três pontos: “Queremos fazer uma boa partida e conseguir a vitória. Estou ansioso para o jogo. Clássico é um incentivo por si só. A vitória vai nos dar um impulso maior na competição. Principalmente por estarmos jogando ao lado do nosso torcedor. Acredito que vamos desempenhar um bom papel.”

14:48 FIQUE DE OLHO: Elicarlos, volante do Náutico, é o principal jogador do time alvirrubro. Eli, que saiu do clube em 2008 para o Cruzeiro, voltou em 2010. Desde então, ele não deixou mais o Timbu. O volante não vive sua melhor fase na carreira, mas, mesmo assim, é muito querido pelos torcedores do clube.

14:46 FIQUE DE OLHO: Tiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz, é um dos destaques da equipe Coral. Cardoso é ídolo dos tricolores e é carinhosamente chamado de paredão. Ele está no clube desde 2011. Tempo suficiente para ser considerado como melhor goleiro da história do clube pernambucano.

14:44 FIQUE DE OLHO: Marinho, atacante do Náutico, é o xodó da torcida alvirrubra. Marinho é um atleta de muita velocidade e, geralmente, consegue fazer bons lances pela direita de ataque do Timbu. Além disso, ele é um dos poucos atacantes do clube alvirrubro - apesar de ter sofrido com constantes lesões - que não é contestado pelos torcedores.

14:42 FIQUE DE OLHO: Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz, é a esperança de gols do tricolor. Nesta temporada, o centroavante Coral vive uma grande fase, já está com 20 gols marcados e começa a encostar nos principais artilheiros do Brasil neste ano.

14:40 CURIOSIDADE: Raí, lateral esquerdo do Náutico, é o jogador que mais dribla certo na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral alvirrubro já acertou 35 dribles no campeonato. O segundo lugar pertence ao meia Carlos Alberto, do Santa Cruz. Ele tem 32 dribles corretos.

14:38 CURIOSIDADE: O jogador que mais acerta passe na Série B do Campeonato Brasileiro pertence ao Santa Cruz. O volante Sandro Manoel acertou, até o momento, 658 passes nesta competição. Ele está bem a frente segundo colocado – Diego Renan, do Vasco – que tem 587 acertos. Além disso, ele é o atleta que mais acerta viradas de jogos e quem mais desarma.

14:36 Léo Gamalho, do Santa Cruz, e Paulinho, do Náutico, são os dois jogadores mais indisciplinados de suas equipes. Gamalho já recebeu cinco cartões amarelos nesta competição. Além disso, fez 24 faltas. Já Paulinho, que inclusive está fora da partida de logo mais por conta de um cartão vermelho, recebeu seis amarelos e um vermelho.

14:34 Fazendo uma comparação com os números dos cruzamentos certos, dos laterais esquerdos de Santa Cruz e Náutico, neste Série B. O lateral Raí, do Timbu, fica na frente de Renatinho, do Santa. Raí até o momento acertou 14 cruzamentos, enquanto Renatinho obteve êxito em nove oportunidades. Quanto aos erros de cruzamentos, o lateral alvirrubro também está na frente, com 69. Já o jogador do tricolor tem 38 erros.

14:32 Sérgio Guedes está bastante confiante na sua equipe. O treinador, na última coletiva antes do duelo, elogiou os seus jogadores e disse que acredita que o time possa fazer um grande jogo e, com isso, ficar com a vitória no clássico: “Estou muito otimista. Sei da capacidade dos meus jogadores e acredito que vamos fazer um grande jogo. Com o emocional bom, acredita que a gente possa fazer um grande, sem se preocupar com o desgaste físico. Tivemos um tempo para descansar.”

14:30 Assim como Sérgio Guedes, o volante do Náutico, Gilmak, também não vê vantagem para o clube, que tenha ficado mais tempo sem jogar, no clássico. De acordo com o volante, o mais importante é estar focado: “Para mim, no clássico não existe essa história de que quem descansou mais tem uma vantagem. O que vale é o foco. O Santa Cruz é um time muito qualificado e requer atenção. Não podemos ficar pensando se eles jogaram durante a semana, precisamos pensar só na gente.”

14:28 Apesar do Santa Cruz ter jogado durante o meio da semana, o técnico Sérgio Guedes não acredita que o aspecto físico atrapalhará a equipe. Para o treinador, o lado emocional é o que mais pode 'pesar' no clássico: “A questão emocional pode pesar mais do que o físico. Não vamos colocar em campo algum atleta que não esteja totalmente bem. A motivação do jogo vai ser necessária para que todos possam realizar um bom papel.”

14:26 Diferentemente do técnico Coral, Sidney Moraes, treinador do Náutico, teve bastante tempo para preparar sua equipe para o duelo de logo mais. O Timbu fez sua última partida no dia 29 de julho, quando venceu, por 1 a 0, a equipe do Icasa. Como o clube alvirrubro já foi eliminado da Copa do Brasil, a semana foi só de treinamentos para os atletas.

14:24 O Santa Cruz teve pouco tempo para treinar visando o clássico. Com a agenda cheia durante a semana, que teve jogo da Copa do Brasil, o tricolor só realizou um treino – fechado para a impressa – no estádio Arruda, pois a equipe fez um regenerativo, na quinta-feira (07), em Maceió, local da partida contra o Santa Rita pela Copa do Brasil.

14:22 Devendo um bom futebol na Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Náutico sabem que o clássico é uma ótima oportunidade para jogar bem e agradar a torcida. Para o volante Gilmak, o Timbu, além da vitória, precisará, também, convencer: “É uma partida bem importante. Nossa equipe precisa vencer e convencer. Nós sabemos que o duelo será difícil, no entanto, nosso time tem a capacidade de mostrar um bom futebol e vencer sem sofrer sustos. Precisamos pontuar para chegar cada vez mais perto da parte de cima da tabela.”

14:20 Uma das torcidas mais elogiadas e presente no estádio, do Brasil, a torcida Coral costuma empurrar o tricolor para as vitórias. Pensando nesta questão, o técnico do Santa Cruz, Sérgio Guedes, pediu o apoio dos tricolores para o clássico de logo mais: “Eu sempre tive um trauma de jogar aqui [no Arruda]. Você é pressionado o tempo todo. A torcida é gigantesca e empurra o time. E se isso vai acontecer com o adversário, ótimo, estamos bem. Quero que a torcida se volte para o clube. A entidade é mais importante do que tudo. Nossa última apresentação na Série B foi muito boa. Então acho que será completamente diferente de quarta-feira. Se a gente jogar bem, sei que o torcedor vai nos empurrar.”

14:18 Se os torcedores do Santa Cruz lembram e comemoraram o título de 1983, os do Náutico festejam bastante a conquista de 2004. Sob o comandado do técnico Zé Teodoro, os alvirrubros perderam o primeiro jogo, nos Aflitos, por 1 a 0. Com isso, precisavam vencer o duelo de volta, no Arruda, por dois gols de diferença. Com a bola rolando, o Timbu fez até mais do que precisava e garantiu o seu último título, até então, com uma vitória por 3 a 0. Os gols foram marcados por Batata, Jorge Henrique e Kuki.

14:16 Em 1983 aconteceu uma das maiores finais envolvendo os dois times. Com quase 80 mil pessoas presentes no estádio do Arruda, a partida ficou no 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Gabriel para o Santa Cruz e Mirandinha para o Timbu. O duelo foi para a prorrogação e não saiu mais gols, com isso, acabou sendo decidido nos pênaltis. Nas penalidades, o tricolor venceu por 6 a 5 e conquistou o Tri-Supercampeonato.

14:15 694 é número de gols marcados pelo Santa Cruz no Clássico das Emoções. O tricolor está na frente do Náutico, que marcou 637. Os maiores artilheiros do clássico são: Betinho, pelo time Coral, com 20 gols, e Bita, pelo Timbu, com 21 gols marcados.

14:14 O jogo de número 100 entre os dois times aconteceu em 1951, no estádio dos aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. O duelo acabou ficando 2 a 2. Uma curiosidade é que as partidas de número 200 e 400 também aconteceram no estádio do Timbu, além do primeiro embate ter sido nos Aflitos-Liga.

14:13 Até o momento, o Clássico das Emoções tem como seu maior vencedor a equipe do Santa Cruz. O tricolor do Arruda ficou com a vitória em 195 oportunidades, enquanto os alvirrubros venceram 161 vezes. 144 é o número de empates que aconteceram nos duelos. Vale lembrar, que existe um jogo em que o placar final nunca foi conhecido.

14:12 A última partida entre Santa Cruz e Náutico aconteceu, na Arena Pernambuco, no dia 23 de março deste ano, em duelo válido pelo hexagonal final do Campeonato Pernambucano. O jogo teve uma chuva de gols – oito no total – e terminou com a vitória do tricolor do Arruda por 5 a 3. Um dos lances de destaques foi o gol contra bizarro marcado pelo jovem Izaldo, do Timbu. Os gols da partida foram marcados por Renan Fonseca, Izaldo (contra), Léo Gamalho (2) e Carlos Alberto (Santa Cruz); Hugo, Elicarlos e William Alves (Náutico).

14:10 Nos últimos anos, Santa Cruz e Náutico vinham se enfrentando sempre pelo Campeonato Pernambucano, porque as duas equipes estavam em divisões diferentes. A última vez que os dois se enfrentaram por uma competição nacional foi em 2005. O duelo, que foi válido pela quarta rodada do quadrangular final da Série B, foi disputado no Arruda e terminou com a vitória do tricolor por 1 a 0. O gol foi marcado por Paulinho.

14:08 Uma curiosidade envolvendo a história do Clássico das Emoções, segundo dados do pesquisador Carlos Celso Cordeiro, é que o resultado do jogo do torneio Abrigo Teresinha de Jesus é desconhecido.

14:06 Em toda a história, foram realizados 501 jogos entre Santa Cruz e Náutico. O Clássico das Emoções (como é conhecido o duelo) começou a ser disputado no dia 28 de junho de 1917. Esta primeira partida, que era válida por um torneio beneficente, foi realizada nos Aflitos-Liga e acabou com a vitória, por 3 a 0, do tricolor do Arruda.

14:04 Assim como o Santa Cruz, o Náutico também faz uma Série B de altos e baixos. Após a parada da Copa do Mundo, o time do técnico Sidney Moraes venceu duas partidas e perdeu outras duas. O último jogo, antes deste duelo, foi contra o Icasa, na Arena Pernambuco. Na ocasião, o Timbu venceu por 1 a 0, com gol de Marinho.

14:02 O mando de campo do clássico desta tarde é do Santa Cruz. A equipe do técnico Sérgio Guedes vem fazendo um campeonato – de muitas oscilações – bem parecido com o seu rival. Na última rodada, o tricolor do Arruda, que não tinha vencido após a parada da Copa do Mundo, reencontrou o caminho das vitórias e ganhou, por 1 a 0, do América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Santa Cruz x Náutico, partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h20, no estádio do Arruda, em Recife, em Pernambuco.