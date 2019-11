Resultado do jogo Flamengo x Sport no ×Campeonato Brasileiro 2014

18:25 LEIA MAIS: Flamengo vence Sport no Maracanã e deixa a lanterna do Brasileirão

18:01 No próximo domingo (17), o Urubu volta a jogar diante do Coritiba, em Curitiba, enquanto o Leão recebe o Atlético-PR, em Recife

17:59 Com 13 pontos, o Flamengo chega à 18ª colocação, podendo cair à vice-lanterna. O Sport, no entanto, cai à 6ª posição e pode chegar até à 8ª, com 21 pontos.

90+4' Final de jogo no Maracanã para Flamengo 1x0 Sport! Com gol de Eduardo da Silva, o rubro-negro carioca sai da lanterna e o pernambucano cai para a 6ª colocação

90' Quatro minutos de acréscimo!

89' CARTÃO AMARELO PARA CÁCERES! Volante flamenguista derruba Zé Mário e é punido

84' GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Eduardo da Silva! João Paulo recebe na esquerda, cruza na pequena área e Eduardo da Silva sobe livre de marcação para cabecear deslocando de Magrão. Flamengo 1 a 0 Sport

80' CARTÃO AMARELO PARA PATRIC! Após cometer falta no meio-campo, lateral-direito do Leão é advertido

76' Torcida do Flamengo pede pênalti, mas o árbitro manda o lance seguir normalmente

74' Flamengo arma contra-ataque em velocidade, mas Ronaldo corta o perigo pelo Sport

72' Truncado no meio-campo, o duelo fica sem muitos lances e com muitas faltas. Enquanto o Flamengo cometeu 12, o Sport cometeu 20.

68' Substituições no Flamengo! SAEM Alecsandro e Paulinho, cansados, ENTRAM Arthur e Eduardo da Silva

64' CARTÃO AMARELO PARA WALLACE! Após parar o contra-ataque do Sport, zagueiro do Flamengo toma o primeiro cartão do jogo

62' Patric cobra falta na pequena área e Oswaldo cabeceia, mas sem direção

57' Eduardo Baptista tenta dar mais velocidade ao jogo com as modificações

55' Substituições no Sport! SAEM Augusto e Wendel, ENTRAM Zé Mário e Danilo

50' Sport volta melhor postado na defesa, mas peca na armação de jogadas

48' Flamengo volta mais ligado para o segundo tempo, mas ainda peca nas finalizações

46' Bola rolando na etapa final no Maracanã para Flamengo 0x0 Sport! Saída de bola foi dos cariocas

17:04 Já o Flamengo volta modificado. Vanderlei Luxemburgo fez uma mudança no meio-campo. SAI Luiz Antônio, ENTRA Mugni

17:02 Sport volta sem modificações para a segunda etapa, mas Eduardo Baptista orienta atletas a mudar a postura

16:58 Não saiam daqui! Já já a bola volta a rolar no Maracanã para o segundo tempo

16:54 "Estamos marcando bem, mas precisamos jogar. Se jogarmos, podemos ter mais chance", garantiu Alecsandro, atacante do Flamengo

16:52 "O jogo está truncado no meio, está difícil ter a posse, mas estamos bem, chegando ao ataque com perigo", afirmou Oswaldo, zagueiro do Sport

45+2' Final de primeiro tempo no Maracanã para Flamengo 0x0 Sport! Com pouca criatividade, os dois rubro-negros não tiraram o zero do placar

45' Dois minutos de acréscimo no Maracanã!

42' Apesar do equilíbrio, o Flamengo tem 56% de posse de bola. O Sport tem 44%

40' QUASE! Neto Baiano cruza e Ferron cabeceia na parte superior da barra

39' Primeira boa jogada do duelo! Patric faz bom lance individual pela direita de ataque e serve Rithely, que chuta torto

35' Sem criatividade, Flamengo e Sport fazem um jogo sem muitos lances até o momento

30' Meia-hora de jogo e apenas três finalizações no jogo. Uma do Flamengo e duas do Sport

27' Alecsandro se choca com Magrão e leva a pior, mas já retorna ao campo

23' Substituição no Sport! SAI Ewerton Páscoa, machucado, ENTRA Ferron. O zagueiro rubro-negro está com dois cartões amarelos na competição, caso tome o terceiro, desfalca o Leão diante do Atlético-PR no próximo domingo

17' Nervosos, os dois times seguem sem conseguir criar boas jogadas ofensivas e baixam a qualidade técnica do jogo

13' Após boa jogada individual de Éverton, a bola sobra com Paulinho, que domina e estraga o lance

6' Partida segue movimentada no meio-campo, com as equipes procurando espaço para atacar

1' Jogo começa animado no Maracanã! Torcida do Flamengo incendiou em um lance ofensivo

0' Bola rolando no Maracanã para Flamengo x Sport! Saída de bola é do Leão!

15:59 Vai rolar a bola no Maracanã!

15:53 Sport também no gramado! Leão também entra em campo para a partida de logo mais

15:50 Flamengo no gramado! Puxado pelo capitão Léo Moura, o time carioca entra no campo de jogo

15:48 Arbitragem em campo! Já já é a vez dos times adentrarem ao gramado

15:45 A bola irá rolar em instantes! Não saiam daqui! Daqui a pouco as equipes entram em campo

15:35 Torcida do Sport vai cantando alto no Maracanã, mas às vezes é abafada com vaias pelos cariocas

15:28 Já Eduardo Baptista tem como opções no banco: Saulo, Vitor, Ferron, Willian, Régis, Zé Mário, Ananias, Danilo, Leonardo

15:20 Torcida do rubro-negro pernambucano já se faz presente ao Maracanã

15:12 Luxemburgo terá à disposição no banco de reservas: César, Léo, Frauches, Chicão, Márcio Araújo, Muralha, Recife, Eduardo, Mugni, Arthur e Nixon

15:09 O Flamengo também está pronto para o duelo! Também sem alterar o time titular do último treinamento, Luxemburgo escala o Mengão com: Paulo Victor; Léo Moura, Marcelo, Wallace e João Paulo; Cáceres, Canteros, Luiz Antônio e Paulinho; Éverton e Alecsandro

15:05 E o Sport está definido para a partida de logo mais! Sem mexer na equipe definida na sexta-feira, Eduardo Baptista escala o Leão com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Oswaldo e Renê; Ronaldo, Rithely, Augusto e Wendel; Felipe Azevedo e Neto Baiano

15:00 Para a partida de logo mais, Vanderlei Luxemburgo possui três preocupações com os atletas titulares. Os volantes Luiz Antônio e Cáceres, além do atacante Alecsandro, com dois cartões amarelos na competição, estão pendurados. Caso tomem o terceiro, desfalcam na próxima partida

14:45 O arqueiro ainda disse que os atletas do Leão estão trabalhando para voltar a vencer e comemora o bom momento em que vive a equipe, mesmo próximo ao grupo dos quatro primeiros, que dá uma vaga na Copa Libertadores da América: "Estamos com uma boa campanha e o G4 está próximo. Esperamos retomar o caminho das vitórias já no domingo"

14:42 Quem falou do lado do Sport foi o goleiro Magrão, que reconheceu o mau momento do Flamengo, que vem motivado para espantar a má fase: "Eu espero um Flamengo muito motivado e partindo para cima do Sport. Eles precisam sair da situação em que se encontram atualmente. Vai ser um jogo duro, mas viajaremos com o pensamento de voltar de lá com uma vitória"

14:39 TRIO DE ARBITRAGEM MINEIRO! O responsável pelo apito será Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado pelos conterrâneos Márcio Eustáquio Santiago e Janette Mara Arcanjo. O quarto árbitro será o carioca Rodrigo Carvalhaes de Miranda. Será a terceira partida em toda a Série A do Campeonato Brasileiro no comando do mineiro de 35 anos.

14:37 Falando do incentivo da torcida e da diretoria ter mantido o preço dos ingressos, visando atrair o público, o arqueiro foi categórico ao afirmar que a torcida está presente quando o clube precisar: "A torcida do Flamengo faz a diferença sempre. Nos apoiam nos momentos bons e difíceis. Quando estão ao nosso lado, as coisas acontecem mais fácil. "

14:35 Em entrevista coletiva, Paulo Victor, goleiro do Flamengo, falou que falta confiança ao grupo e sequência positiva para a equipe se afastar da lanterna: "O que falta é confiança. Claro que o Luxemburgo está tentando fazer o melhor. O que está faltando é confiança, encaixar umas duas vitórias seguidas. Fomos campeões do Carioca e da Copa do Brasil e se for ver só tira dois ou três jogadores do elenco atual. O que falta é recuperar a confiança. Precisamos de uma sequência. Nada melhor do que pegar o Sport em casa e o Coritiba, que é um concorrente direto, para sairmos da zona de rebaixamento"

14:33 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Flamengo e Sport. O estádio tem capacidade para 78 mil torcedores e promete receber um bom público, mesmo com a situação dos mandantes não ser nada boa no campeonato, devido à uma promoção feita em comemoração de Dia dos Pais e o preço dos ingressos terem permanecido baixos.

14:30 Com as mudanças forçadas e com a volta de Wendel, o comandante leonino definiu a equipe após a movimentação realizada na última sexta-feira com quatro volantes no meio-campo, deixando Augusto e Wendel responsáveis pela armação, enquanto Ronaldo e Rithely priorizam a marcação: Magrão; Patric, Oswaldo, Ewerton Páscoa e Renê; Ronaldo, Rithely, Augusto e Wendel; Felipe Azevedo e Neto Baiano.

14:29 Se para essa partida não tem muitos problemas, o Sport sofre na busca de reforços para o restante da competição. A diretoria vem procurando um nome forte de marketing para suprir a não vinda de Riquelme, mas p comandante da equipe vai preferindo utilizar os jovens para se aproximar cada vez mais do G-4. Leia mais: Eduardo Baptista demonstra confiança nos jovens jogadores do Sport

14:27 O Sport tem uma baixa para o confronto que começa em instantes. O volante Rodrigo Mancha, que voltou a sentir um desconforto na coxa esquerda, não viajou ao Rio de Janeiro. Por outro lado, Eduardo Baptista contará com o retorno do também cabeça-de-área Augusto César, recuperado da lesão sofrida na intertemporada. O meia Régis, que era dúvida, vai começar no banco de reservas. Leia mais: Com o retorno de Wendel e sem Rodrigo Mancha, Sport finaliza trabalhos em Recife

14:24 O zagueiro Samir e o meia-atacante Gabriel ainda seguem no Departamento Médico após sofrerem lesões na coxa esquerda e não jogam pelo Flamengo. A tendência é retornarem à equipe contra o Coritiba, no próximo domingo (17), em Curitiba.

14:21 Outro jogador que deverá ser titulares na partida de logo mais é o volante Luiz Antônio, que entra no lugar do meia Lucas Mugni, preservado por Luxemburgo para o duelo. A provável escalação vai com: Paulo Victor; Léo Moura, Marcelo, Wallace e João Paulo; Cáceres, Canteros, Luiz Antonio, Everton e Paulinho; Alecsandro.

14:18 Durante a semana, o Flamengo contou com o retorno do atacante Paulinho, recuperado de uma problema na coxa direita e já participando dos treinamentos como titular, atuando aberto em uma das pontas.

14:16 FIQUE DE OLHO: Augusto César, volante do Sport. Retornando à titularidade após se machucar durante a intertemporada, o cabeça-de-área espera manter o bom momento que vinha tendo antes da parada para a Copa do Mundo, quando chegou a marcar dois gols e atuando fortemente na armação de jogadas

14:14 FIQUE DE OLHO: Alecsandro, atacante do Flamengo, que vive boa fase na Série A do Campeonato Brasileiro. Em todo o campeonato, já são 4 gols, metade dos marcados pela equipe; no ano, o centroavante é o artilheiro do time, com 16 tentos assinalados em 30 jogos. Desses, 10 foram no Campeonato Carioca, que o consagrou como maior goleador do clube no certame

14:11 Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, assegurou que os atletas revelados na base do Leão que irão começar como titular não irão sentir a pressão de atuar no Marcanã:"Eles não estão entrando por entrar. Confio muito no trabalho do Oswaldo, do Ronaldo e do Renê. Este é o 'novo Sport' que queremos implantar. Se tem confiança em jogadores jovens, tem que colocar para jogar, mesmo que seja em jogos importantes"

14:08 No final da semana, Vanderlei Luxemburgo, técnico do Flamengo, espera contar com o apoio da torcida para tirar o clube da lanterna, acreditando que o público chegue a 60 mil pessoas: "Acredito e confio nos jogadores. Estamos encorpando e vamos subir na tabela. Nosso time tem condições para isso e tem entendido o que quero cada dia mais. Queremos 60 mil no Maracanã para nos apoiar. A torcida é muito importante neste momento"

14:06 No final da década de 2000, a grande goleada da história do duelo entre Flamengo e Sport foi aplicada justamente pelos azarões. O Sport saiu atrás no marcador, em plena Ilha do Retiro, sofrendo dois gols em nove minutos, mas conseguiu uma virada espetacular ao marcar por quatro vezes em 8 minutos e ganhou por incríveis 4 a 2 em casa; o jogo foi válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2009.

14:03 Em 1982, os adversários de hoje protagonizaram um dos duelos das oitavas-de-final do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Sport perdeu a vaga nas quartas-de-final devido a um erro da arbitragem, que decidiu o confronto. O lance em questão seria no terceiro gol do Leão, onde Bebeto cruza antes da bola cruzar a linha de fundo e Édson manda para o gol, mas o árbitro Oscar Scolfaro anula por afirmar que a bola teria passado da linha.

14:01 O último jogo entre as equipes foi em agosto de 2012, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com um empate insosso por 1 a 1. Na ocasião, o Sport contou com uma noite inspirada do goleiro Magrão, que será titular contra o Flamengo no jogo de hoje:

13:57 Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto negativo no confronto: em 30 partidas, são 9 vitórias, 7 empates, contra 14 vitórias do Flamengo.

13:55 Contra o Figueirense, no último domingo, um resultado negativo. Com um futebol totalmente abaixo do esperado no jogo, o Sport não resistiu e foi goleado. Leia mais: Figueirense derrota Sport em casa e volta a vencer após duas rodadas

13:54 Já o Sport vive sua melhor fase: após passar seis jogos sem perder, teve a sequência quebrada pelo Figueirense, mas é 5º colocado, com 21 pontos ganhos. Na Série A, são 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

13:50 Na última rodada, o Flamengo foi derrotado pela Chapecoense por 1 a 0, com gol do meia Neném. Leia mais: Chapecoense vence e recoloca o Flamengo na lanterna do Brasileiro

13:48 O mando de campo é do Flamengo, que ocupa a 20ª colocação no campeonato, com 10 pontos ganhos. Até aqui, foram 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

13:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Sport, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h, no Maracanã.