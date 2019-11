Resultado do jogo Internacional x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2014

17:56 Vamos encerrando a nossa transmissão por aqui! Fiquem ligados no site para acompanhar a crônica da partida! Até mais!

17:55 Pará e Wellington Paulista brigaram após o apito final.

48+4 Fim de jogo! Com gols de Aránguiz e Cláudio Winck, o Inter vence o Grêmio por 2 a 0!

48' Cartão amarelo para Wellington Paulista e Pará.

47' Clima vai ficando tenso. Inter segura a bola no campo de ataque e Fernandinho acertou Wellington Paulista.

45+4 Pouco mais de 37 mil pessoas para ver o Gre-Nal.

42' No Inter, sai Willians e entra Ygor.

39' Contra-ataque incrível do Inter. D'alessandro recebeu em profundidade, saiu do adversário e lançou para Cláudio Winck, que driblou o zagueiro e chutou no cantinho. 2 a 0!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEEEEEEEEER!

36' No Inter, sai Rafael Moura e entra Wellington Paulista.

34' Cartão amarelo para Ramiro.

33' Willians foi driblando, entrando na zaga do Grêmio, mas foi derrubado. Árbitro não marcou nada.

31' Torcida do Inter canta "Minha camisa vermelha" no Beira-Rio. Bonito de ver.

29' Em cobrança de escanteio de Alex, a bola bateu em Ernando e foi para fora.

28' Cartão amarelo para Felipe Bastos.

26' UUUUUH! Felipe Bastos cruzou na área e Werley, de cabeça, quase fez. A bola raspou por cima do gol.

25' IMPEDIDO! Wellington arrancou, tocou de calcanhar para Rafael Moura que, dentro da área, chutou. Porém, o bandeirinha havia marcado impedimento.

24' Inter vai tocando a bola e a torcida gritando Olé.

22' No Grêmio, sai Dudu e entra Luan.

21' Barcos dominou, girou e chutou. Dida, mesmo a bola sendo fraca, deixou passar pelo meio de suas pernas e a bola saiu para a linha de fundo.

19' O Grêmio agora tem cerca de 25 minutos para tentar o empate da partida. Jogo ficará bom.

17' Bela jogada pela linha lateral de Fabrício e, após cruzamento na área, Aránguiz cabeceia para o fundo da rede! Inter abre o placar!

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTEEEEEEEEEEEEEER!

13' Cartão amarelo para Alex por falta em Felipe Bastos.

13' Nesta segunda etapa Grêmio é mais presenta no ataque e leva mais perigo.

11' IMPEDIDO! Em contra-ataque rápido, Fernandinho recebeu na cara do gol para abrir o placar, mas o bandeirinha levantou a bandeira. Imagens da TV mostram que não estava impedido o atacante.

9' Cruzamento na áre e Giuliano, de cabeça, quase. faz. Dida pegou.

8' Fernandinho recebe dentro da área, chuta cruzado mas a bola bate no zagueiro e sai.

7' Outra tentativa de chegada do Grêmio pela direta, mas Dudu tentou o cruzamento e a bola bateu no adversário. Depois, a zaga colorada afastou o perigo.

5' Tricolor tentou sair no contra-ataque, mas Ramiro, pelo lado direito, cruzou e a bola foi na mão de Dida.

4' Inter começa a segunda etapa no campo de ataque, e o Grêmio se fecha bem.

1' Alex recebeu pela esquerda e saíria em velocidade, mas foi derrubado. O árbitro não marcou nada.

0' Começa a segunda etapa do Gre-Nal!

17:05 A segunda etapa iria começar, mas Wellington Silva sentiu e saiu, para a entrada de Cláudo Winck.

17:04 Mudança no Grêmio: sai Rodriguinho e entra Fernandinho.

17:03 Os times estão de volta para o segundo tempo!

16:53 LEIA MAIS: Com Ibirapuera lotado, Brasil vence Estados Unidos e mantém invencibilidade no Grand Prix

16:50 Fabrício: "O jogo está feio mesmo, mas é Gre-Nal"

16:49 Rhodolfo: "Estamos bem no jogo, acho que melhor que eles. No segundo tempo não podemos vacilar"

46+1 Fim de primeiro tempo no Beira-Rio! Inter 0x0 Grêmio.

43' NA MÃO! Barcos foi lançado pelo lado esquerdo, mas o argentino esticou o braço, fazendo a bola bater nele. Falta!

42' De longe, Felipe Bastos tentou o chute, mas a bola foi fraca e rasteira para longe do gol.

40' Grêmio, neste momento, é melhor que o Inter na partida. Consegue chegar com mais facilidade ao gol.

37' PERDEU, DUDU! Ele recebeu sozinho, dentro da área, na cara do gol, e errou completamente o chute, chutando a bola para a linha lateral. Apesar disso, foi uma grande chance para o Grêmio.

34' D'alessandro correu pela esquerda, cruzou na área e Pará, com dificuldades, afastou o perigo da zaga.

32' Tricolor vai tomando conta do jogo e ficando com a bola no pé. Inter se fecha, não conseguindo sair.

30' Grêmio toca a bola no campo de defesa.

28' GROHE! Alex arrancou pela esquerda, armou a esquerda e chutou, mas a bola não foi tão forte assim e o goleiro gremista pegou.

27' D'alessandro tentou passe para Wellington Silva, mas Pará tirou no momento certo.

26' Cartão amarelo para Marcelo Grohe, por demorar para cobrar a falta!

25' Werley, neste momento, está fora do campo sendo atentido. Jogador está sangrando.

24' JUAN SALVA! Giuliano tabelou com o companheiro, saiu na frente do zagueiro, dando um drible da vaca. No entanto, Juan, na cobertura, salvou o que poderia ser o gol do Tricolor, já que o meia saíria na cara do gol.

23' ERROU! Após bate-rebate, a bola sobrou na frente de Ernando, que tentou o chute de direita, mas a bola subiu e foi muito longe do gol.

20' Dudu arrancou pela direita e tentou o passe para Giuliano dentro da área, mas o goleiro Dida saiu e não deixou o adversário dominar e ficar em condições para marcar.

19' No contra-ataque, o Inter saiu forte, mas Willians errou o passe que seria para Aránguiz, que poderia sair sozinho.

18' UUUUUUH! Pará chutou de longe, não muito forte, mas a bola pegou curva e Dida defendeu.

16' Barcos tentou a tabela com Ramiro, mas o argentino lançou muito forte e a bola saiu.

14' Inter continua com mais posse de bola. O Grêmio, quando o adversário tem a pelota no pé, volta todo e fica completamente no campo de defesa.

13' Grêmio cometeu seis faltas até este momento. O Inter, nenhuma.

11' Inter se faz mais presente no ataque, mas concentra seu jogo muito no meio-de-campo. Consequentemente, ocorre bastante faltas na partida.

9' Tricolor chegou pela direita e Rodriguinho, dentro da área, tentou o chute, mas Juan travou.

8' PRA FORA! D'alessandro cobra a falta e a bola passa por todo mundo, saindo pela linha de fundo.

7' Muita demora para cobrar a falta.

6' FALTA! Aránguiz levou pelo lado direito, cruzou e foi derrubado fora da área. O árbitro mandou seguir, mas o bandeirinha marcou a falta.

5' Até agora, nada de futebol. Inter tentou chegar com Alex, mas nada aconteceu. Jogo é mais brigado do que jogado.

4' Outra falta, agora para o Tricolor Gaúcho. Dudu ficou pedindo o cartão amarelo para o adversário.

1' Amarelo para Rodriguinho, do Grêmio.

1' O Gre-Nal começou mesmo! Empurrões, faltas e brigas ainda no primeiro minuto. Willians levou uma rasteira de Rodriguinho e começou a confusão.

0' Começa o Gre-Nal de número 402! É clássico!

15:58 Torcida do Grêmio em grande público no Beira-Rio.

15:56 O Inter também está no gramado! "Vamos, Inter" é o que canta a sua torcida. Linda festa.

15:55 O Grêmio já está em campo do Beira-Rio, sendo recepcionado pela sua torcida, que canta ainda mais forte.

15:50 Torcida Gremista tomou completamente o setor destinado para ela. Além disso, canta muito alto.

15:40 Apenas 20 minutos para o começo do jogo! Beira-Rio vai ficando lindo. Torcida vai lotando. É Gre-Nal, amigos!

15:27 Grêmio também está confirmado! Marcelo Grohe, Ramiro, Werley, Rhodolfo e Pará; Wallace, Fellipe Bastos, Giuliano e Rodriguinho; Dudu e Barcos.

15:26 Inter definido para a partida! Dida, Wellington Silva, Hernando, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Aránguiz, D´Alessandro e Alex; Rafael Moura.

15:08 Clima tenso antes da partida. Informações que chegam é que Colorados e Gremistas entraram em confronto nos arredores do estádio. Ao que parece, um torcedor do Grêmio quebrou a perna e outro ficou preso.

14:45 Pelo lado do Grêmio, Edinho também falou, e sobre o Felipão: "O Felipão é um cara muito experiente, que conhece bem essa rivalidade. Na cabeça dele já tem a equipe, com certeza. E nós também já sabemos mais ou menos quem vai jogar", declarou o volante.

14:30 A dupla de zaga do Inter para a partida será composta por Juan e Ernando. Sobre isso, Juan elogiou bastante o companheiro, que terá sua chance: "O Ernando já provou muitas vezes do que é capaz. É muito utilizado, mesmo que nem sempre jogue como titular. Ele tem a confiança do grupo. Foi muito bem no Goiás e segue muito bem no Inter", disse.

14:26 Completamente reformado, o Beira-Rio é o palco da partida de logo mais. A arena tem capacidade para 51 pessoas e deverá estar lotada.

14:25 FIQUE DE OLHO: Barcos, atacante do Grêmio. Barcos é a esperança do Tricolor Gaúcho para colocar a bola na rede. Com cinco gols, o jogador está em terceiro na artilharia do Brasileirão.

14:23 FIQUE DE OLHO: D'alessandro, meia do Internacional. D'ale é o grande ídolo do Inter. Neste Brasileirão, ele vem sendo decisivo e já marcou três gols na competição. É a grande esperança da equipe para o Gre-Nal.

14:22 Para fechar, Scolari descartou qualquer improvisação na equipe do Grêmio para o clássico: "Pará na esquerda não é improvisação. O Breno é um jovem e o Marquinhos também é um menino. Se colocarmos muitos garotos na equipe ficamos um pouco descompensados. Me perguntaram antes, o Ramiro jogou três anos como lateral-direito no Juventude. A princípio, não vou fazer improvisações", finalizou Felipão.

14:21 Felipão também falou sobre os treinos fechados que realizou. Segundo ele, os treinos foram por conta do tempo que teve para arrumar o time: "O time que entrará em campo pode ser até questionado, mas pode ser uma equipe equilibrada para o resto da competição. Não estou fechando treino para esconder o time. Eu tenho aqui quatro dias de Grêmio. Por isso, precisamos ter um conhecimento mútuo, dois ou três treinos para falar à vontade com os jogadores. É apenas por conta do pouco tempo. Terei mais tempo na semana que vem. Aos poucos, não teremos mais treinos fechados", declarou.

14:20 Três zagueiros, Felipão? Segundo o técnico, o Grêmio não vai com três zagueiros para o Gre-Nal: "Em princípio, descarto. Não treinei para isso. Embora o Renato tenha jogado o ano todo com três zagueiros, bem organizado e tudo mais", disse.

14:18 Ainda segundo Aránguiz, Abel Braga declarou que não sabe se começará com o jogador: "Confio na capacidade do Aránguiz. Não sei se começarei com ele. Voltou após um tempo afastado. Acho que é pouco. Se diz que fulano arrebentou. Um não carrega 10. Não há hipótese. É preciso ter seis em um nível bom. É ali que você ganha. Se tiver jogadores muito abaixo, você vai perder. É óbvio. Ainda mais no clássico", finalizou.

14:16 Abel Braga também comentou sobre o time. O comandante tem uma duvida: escalar Wellington ou Aránguiz. Segundo o técnico, os dois estão bem: "O Aránguiz fisicamente está bem. É diferenciado neste aspecto. Apesar de ser um pouco complicado. Há um jogador no grupo, no aspecto físico, que vende saúde, que é o Wellington. Vamos analisar. Ele foi contratado para jogar no lugar do Charles (primeiro nome do chileno). Aconteceu a contusão. Para nossa surpresa, ele mostrou que, além de ser parecido, tem a chegada à área. Vamos ver. Na minha cabeça, está definido", declarou.

14:15 O time do Grêmio preocupa todos do Internacional, logicamente. Para o técnico Abel Braga, uma coisa não deveria acontecer neste Gre-nal: a estreia de Felipão. O comandante disse que irá abraçar Scolari, mas não vai desejar sorte ao estreante: "Gostaria que fosse em outro jogo. Tinha tanta semana para assumir. O Felipe é um amigo. Ele consegue criar um ambiente positivo, de confiança. É um técnico vencedor, um grande pai, um grande homem, grande técnico. Gostaria que não fosse neste jogo em que ele estreasse. Vou abraçá-lo, mas não vou desejar sorte neste jogo", disse.

14:10 O Estádio Olímpico estava sendo inaugurado, e com isso o Grêmio resolveu criar um pequeno torneio, que contou com a participação de Inter e Nacional, além, claro, do Tricolor Gaúcho. Foi então que, em 26 de setembro de 1954, eles se enfrentaram no novo estádio. Massacrante, o Internacional venceu por 6 a 2, com gols de Jerônimo, Larry (4x) e Canhotinho. Pelo lado do Tricolor, Sarará e Zunino marcaram.

14:08 Era o primeiro Gre-Nal da história. Ninguém imaginava que depois de tantos anos, a rivalidade entre as duas equipes iria crescer tanto. Em 1909, Grêmio e Inter se enfrentaram no Estádio da Baixada, em Porto Alegre. O Tricolor gaúcho, com gols de Booth (5), Grünewald (4) e Moreira venceu o colorado por incríveis 10 a 0. Primeiro clássico e o Grêmio goleou o futuro rival histórico.

14:06 401 jogos. Torcidas incríveis. Times fantásticos históricamente. Rivalidade eterna. O Gre-Nal é, com certeza absoluta, uma das 5 maiores rivalidades do mundo. O Inter tem vantagem no confronto direto. Foram 151 vitórias e incríveis 572 gols marcados, contra 125 vitórias do Grêmio e 529 gols marcados. Além disso, foram 125 empates.

14:05 Na última rodada, ainda sem Felipão, o Grêmio foi a Salvador enfrentar o Vitória. A equipe gaúcha não foi bem mais uma vez e perdeu por 2 a 1, se complicando na competição.

14:03 O Grêmio não vive um bom momento na competição. O Tricolor não vem jogando bem, e até trocou de técnico, contratando Felipão. Atualmente, está na 11º colocação com 19 pontos, com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

14:02 Na última partida do Inter no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Abel Braga venceu o Santos, no Beira-Rio, por 1 a 0, gol de Rafael Moura. Com isso, o colorado continou na cola do líder Cruzeiro.

14:01 O mando de campo é do Internacional, que ocupa a 3ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos ganhos. Até aqui, foram 7 vitórias e 4 empates e 2 derrotas.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Internacional x Grêmio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h, no Beira-Rio. É Gre-Nal!