São Paulo enfrenta o Vitória na reestreia de Kaká no Morumbi

Neste domingo (10), às 18h30, o São Paulo recebe o Vitória no Morumbi, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o retorno do meia Kaká ao gramado do Morumbi após onze anos.

Sem vencer desde a décima rodada, quando bateu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, o São Paulo viu a distância para os líderes aumentar. Na sétima colocação, o Tricolor está a nove pontos do líder Cruzeiro, e a quatro pontos do Corinthians, quarto colocado. Com isso, a partida contra o Vitória ganha importância ainda maior para o clube do Morumbi, que em caso de novo tropeço poderia ver a distância para o G-4 se tornar ainda maior e pela primeira vez na competição cair para a metade de baixo da tabela de classificação.

Com duas vitórias consecutivas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra Criciúma e Grêmio, o Vitória escapou da zona de rebaixamento. Na 15ª colocação, com 14 pontos, o clube agora busca dar sequência aos triunfos para se distanciar definitivamente do Z-4 e, consequentemente, se aproximar dos times à sua frente na classificação.

Para duelo contra o Vitória, São Paulo conta com reforços

Além do retorno de Kaká ao time, o técnico Muricy Ramalho poderá contar novamente com o atacante Osvaldo e o zagueiro Antonio Carlos. O retorno do defensor era um dos mais esperados pelo treinador, devido à má fase do sistema defensivo da equipe, que tem sido alvo de críticas nas últimas partidas.

"Ele tem um tempo de bola, ataca bem e é um reforço importante. Espero que o time melhore principalmente nessa questão da bola parada. A gente treina, treina e na hora as coisas não acontecem como o planejado, ninguém fala, ninguém orienta. Isso é treinado. Nosso time tem uma estatura alta, não pode tomar tanto gol assim", declarou Muricy Ramalho sobre o retorno do defensor, não escondendo a insatisfação com sua defesa.

Para Antonio Carlos, apesar dos tropeços nas últimas partidas, o mometo não é tão ruim para o Tricolor, pois o clube ainda continua próximo das primeiras colocações.

"Tivemos alguns resultados inesperados. Mas, mesmo com esses tropeços, continuamos perto das primeiras colocações. Tivemos uma boa semana de treinos e acredito que temos todas as condições de conquistar uma vitória. Estamos prontos para o desafio", disse o defensor.

No confronto deste domingo, Muricy ainda não poderá contar com Luis Fabiano, que se recupera de lesão muscular na coxa, além de Rodrigo Caio que rompeu os ligamentos do joelho e voltará aos gramados apenas na próxima temporada.

Para estragar a festa Tricolor, Jorginho quer Vitória ligado na partida

Na partida que marca o retorno de Kaká ao Morumbi, o técnico Jorginho sabe do clima de festa criado pela torcida paulista, mas para o confronto o treinador quer seus jogadores focados na partida para surpreender o adversário e colocar água no chopp da torcida são paulina.

"É natural que haja essa alegria deles. É um privilégio ter o Kaká de volta para jogar no Brasil. Mas eles não vão só para a festa. Vão jogar. E nós temos que ter seriedade. Não podemos vê-los passeando com a bola e não tomar uma atitude. Temos que tentar surpreender. Vai ser um bom jogo. Quem ganha é o público. Estamos empenhados para o torcedor do Vitória ficar feliz com o desempenho do time. A dedicação para vencer será muito grande", disse o treinador.

Apesar da boa fase, vindo de duas vitórias na competição, Jorginho não se mostrou satisfeito com sua equipe. Segundo o treinador o time tem cometido muitos erros durante a partida, e é necessário manter o foco para não se acomodar depois dos resultados positivos.

"Não estamos satisfeitos. Queremos mais. Tivemos erros graves contra o Grêmio. Contra um time com o poder do São Paulo, a gente não pode errar. Temos que ter sabedoria para jogar. Temos que errar menos. A ideia é errar cada vez menos. Erro sempre existe. Seja do atleta, seja erro meu. Temos jogadores que não estão no melhor condicionamento. Estamos nos arrumando dentro da competição", completou Jorginho.

O treinador realizou treinos fechados para a imprensa, e não confirmou a equipe que inicia a partida, embora o time titular não deva trazer nenhuma surpresa quanto às últimas partidas.