Empresário de Valdívia diz que meia ainda pode deixar o Palmeiras

Praticamente certo com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, o meia Valdívia viu as negociações fracassaram e retornou ao Palmeiras, sendo reintegrado ao elenco alviverde. Seu empresário, Wagner Ribeiro estava negociando com o Olympique Marseille e havia encerrado a conversa após o Mago partir para o mundo árabe.

Entretanto, em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Ribeiro informou que apesar das negociações terem terminado, ele ainda poderia retomar o diálogo e deixar o clube do Palestra Itália rumo à França.

"Com este negócio eu não me envolvi. Inclusive conversei com os franceses e informei que o negócio estava acabado. O Valdívia tinha um contrato assinado com o Olympique e eles rasgaram o contrato. Mas isto não significa que as chances de ele ir para a França acabaram", comentou o agente.

No canal de televisão, o representante do desportista palmeirense afirmou também que um contrato teria sido assinado com os franceses antes mesmo da Copa do Mundo e, posteriormente ao evento, o jogador teria desistido da negociação, preferindo o Oriente Médio.

"Entrei no negócio porque eu tinha uma proposta de um clube francês (Olympique de Marselha) pelo Valdívia. Almoçamos juntos e ele foi para a Copa do Mundo. Depois da Copa, ele optou por ir aos Emirados Árabes Unidos com o agente chileno dele e foi apresentado lá", completou.

O Marseille tratou de responder rapidamente, em nota oficial, informando que nunca chegou a negociar a contratação do atleta, deixando bem claro que não houve sequer contato: "Ao contrário da informação publicada, o Olympique de Marselha nega formalmente qualquer contato com o chileno Jorge Valdivia e seu agente".

Na última quinta-feira (7), o meio-campista deu uma entrevista coletiva para esclarecer a conturbada situação. Na ocasião, esclareceu que Wagner Ribeiro somente está autorizado a trazer propostas de saída.

Treinando com a equipe, poderá reestrear pelo Verdão no clássico contra o São Paulo no próximo domingo (17), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Ainda assim, em caso de uma nova proposta, a escalação pode não acontecer.