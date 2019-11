Número de sócios-torcedores do Corinthians bate o recorde do clube

Nessa segunda-feira (11), o Corinthians chegou a 53.951 sócios-torcedores, recorde do clube - o auge havia sido em maio do ano passado, com 53.936 associados ao Fiel Torcedor. Desde essa data, houve uma queda progressiva no número de associados até a inauguração da Arena Corinthians, o que ocasionou o ganho de muitos novos sócios-torcedores.

Para essa contagem não são considerados os dependentes, que pagam valor diferenciado. Se contados o número de CPFs cadastrados, o Corinthians já teria chegado a registrar 113 mil sócios-torcedores cadastrados.

Obviamente, a Copa do Mundo foi fundamental para o clube angariar sócios: foram 8.942 novos, quase três vezes mais do o Internacional, segundo colocado no ranking, que no mesmo período ganhou 3.365 associados.

O objetivo agora é entrar na lista dos cinco primeiros colocados - Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Flamengo, este último com 54.201 associados.

Para os torcedores, a luta é para baixar o preço dos ingressos, polêmica que vem gerando protestos e até a saída de Andrés Sanches do cargo de administrador da Arena Corinthians.