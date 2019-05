Em boa fase, Ceará e Internacional decidem classificação pela Copa do Brasil

Partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, disputada no Estádio Castelão, em Fortaleza.

INCIDENCIAS : Partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, disputada no Estádio Castelão, em Fortaleza.

Na noite desta quarta-feira (13), o Ceará recebe o Internacional no estádio Castelão, às 22h, em jogo que define mais um classificado para as oitavas-de-final da Copa do Brasil. Corinthians, Vasco, ABC e Palmeiras são os times que já estão garantidos na próxima fase. A expectativa da direção do clube nordestino é de 40 mil pessoas no estádio. A um dia do jogo, mais de 20 mil ingressos já foram comercializados.

Vivendo momento positivo na temporada, o Ceará é o líder da série B com 31 pontos em 15 rodadas, além de ter o melhor ataque do certame, com 28 gols marcados. Apesar dos números positivos no setor ofensivo, a defesa não passa a mesma confiança.

Ao todo, foram 20 gols sofridos em 15 jogos na segunda divisão. Já na Copa do Brasil, o time levou quatro gols em cinco jogos. Somente na partida de ida contra o Parnahyba, na primeira fase, a equipe não foi vazada. Porém, nesta competição, o Ceará não sofreu mais de um gol em nenhum jogo.

Se mantiver o retrospecto contra o Inter, estará classificado. Já na série B, o clube tem apenas uma derrota em casa, por 3 a 1 para o Joinville, placar que serve para os gaúchos.

Embalado por conta da vitória no clássico Gre-Nal e pela aproximação ao líder Cruzeiro na luta pela liderança do Brasileirão, o Colorado tem a dura missão de reverter a desvantagem fora de casa. Entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, os gaúchos venceram somente duas vezes longe de seus domínios, uma contra o Remo por 6 a 1, outra frente ao Bahia por 1 a 0.

Nas quartas de final de 1994, o Ceará eliminou o Inter no estádio Castelão, mesmo palco do reencontro deste ano. Na ocasião, o atacante Gerônimo marcou o gol da classificação. O Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil naquele ano, perdendo a final para o Grêmio.

Desempenho positivo do ataque é a marca do Ceará na temporada

O ponto forte do Vovô em 2014 é o poderio ofensivo. Só na Copa do Brasil foram dez gols em cinco confrontos. Tetracampeão estadual em 2014, a equipe marcou 26 vezes em 18 jogos pelo campeonato regional, apresentando média de 1,44 por partida. Na série B, o índice é ainda maior: 1,86. O desempenho de Magno Alves reforça os números.

O Magnata é artilheiro da série B com nove tentos – empatado com Jael, do Joinville - e vice-artilheiro do ano no Brasil, com 24 gols na temporada, atrás apenas de Robert, do Fortaleza, com 27. Nos últimos cinco jogos - contra Icasa, Santa Cruz, Internacional, Boa Esporte e Atlético Goianiense – os nordestinos marcaram pelo menos dois ou mais gols por partida.

Contra o Inter, a diretoria do Ceará espera um público na casa dos 40 mil. Até o momento, mais de 20 mil ingressos foram vendidos. Depois da vitória contra o Atlético Goianiense, na última sexta-feira (08), o técnico Sérgio Soares destacou o trabalho dos atletas.

“Não tem segredo, tem trabalho. Muito trabalho e muita aplicação da rapaziada em fazer uma boa campanha. Dentro do plano tático traçado a equipe se dedica. Se tem segredo, são todos esses ingredientes”, disse.

Com dor de garganta e virose, o meio-campista Ricardinho é a única dúvida.

Internacional vai com time misto para buscar a vaga

Após vencer o primeiro Gre-Nal dentro do reformulado Beira-Rio e embalar a quarta vitória seguida sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro, o Internacional tem importantes desfalques para o jogo contra o Ceará. O elenco embarcou sem os titulares Juan, Willians, D’Alessandro e Alex. O volante Wellington e o lateral-direito Wellington Silva também ficam de fora pelo fato de que já disputaram a competição por outros clubes, São Paulo e Fluminense respectivamente.

Para o confronto, um time misto será escalado. Na delegação que viajou para Fortaleza, jogadores da base como Jair, Bertotto e Leandro foram relacionados pelo técnico Abel Braga. Uma possível eliminação coloca o Inter na Copa Sul-Americana.

Depois da vitória no clássico, o treinador prometeu correr atrás do resultado. “Eu vou arriscar tudo lá, vou arriscar tudo mesmo. Já vou começar perdendo e preciso fazer no mínimo dois gols", declarou Abel Braga.

O principal triunfo da equipe fica por conta de Aránguiz, que não atuou no jogo de ida. Com o chileno, o Internacional venceu 16 jogos, empatou três e não foi derrotado, apresentando aproveitamento de 89,47%. O meio-campista marcou sete gols e deu oito assistências com a camisa colorada.