Por indicação de Gamarra, Corinthians contrata volante paraguaio

O Corinthians anunciou a contratação de mais um paraguaio para compor o seu elenco. Depois dos irmãos Romero, é a vez do volante Gustavo Viera, de apenas 18 anos, vestir a camisa do Timão. Indicação do também paraguaio e eterno ídolo da Fiel Torcida, o ex-zagueiro Gamarra, o atleta chega para, primeiramente, fazer parte da equipe sub-20 do Alvinegro.

Vindo do Rubio Ñu, do Paraguai, o jogador faz parte de uma nova parceira da diretoria alvinegra com o clube paraguaio, visando reforçar a base corinthiana. Mesmo jovem, Viera era titular absoluto da equipe paraguaia e terá atenção especial do técnico Mano Menezes. Em caso de boas atuações com a equipe sub-20, o volante, certamente, terá oportunidades no time principal do Corinthians.

Quando jogava no futebol paraguaio, inclusive, o jogador chegou a enfrentar e marcar o atacante Ángel Romero, que vem se destacando com a camisa do Timão nesta temporada. Gustavo Viera se mostrou honrado em vestir a camisa alvinegra e disse que irá brigar por uma vaga na equipe profissional.

“Espero ter um bom desempenho e chegar a jogar no time profissional logo” afirmou o paraguaio.

Gamarra esteve no Brasil nesta quarta-feira (13) para acertar os últimos detalhes da negociação. Bicampeão do Campeonato Brasileiro com o Corinthians em 1999 e 2000, o ex-zagueiro é dirigente do Rubio Ñu e deve ficar cada vez mais próximo do Timão com essa nova parceria entre as equipes.