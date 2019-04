Com grande vantagem, Fluminense recebe América-RN no Maracanã

Partida de volta, válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, a ser realizada no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, às 22h (de Brasília)

Para chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta (13), o Fluminense enfrenta o América-RN, no Maracanã, às 22h. O Tricolor venceu a primeira partida por 3 a 0, em atuação tática perfeita, contando com o brilho do meia Cícero, que marcou dois gols - Conca fechou o placar. Mesmo tendo jogado bem, o Dragão não conseguiu furar a defesa tricolor.

O Fluminense está há cinco jogos invicto. Teve uma sequência de quatro vitórias seguidas, mas no último sábado (09), apenas empatou com o Coritiba, também no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o América-RN, do técnico Oliveira Canindé, vem de duas derrotas seguidas. Em Varginha, no sábado, foi derrotado por 3 a 2 para o Boa Esporte, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Cristóvão mantém formação; sistema defensivo é a preocupação

O Fluminense deve jogar com a mesma formação das últimas partidas. Com cinco meias e Fred se movimentando mais, o time ficou mais compacto. A equipe deve sentir as mudanças na defesa. Bruno, Henrique e Valencia serão poupados e, com fratura na fíbula, Gum não deve mais atuar pelo Flu neste ano. Rafinha, Elivélton, Fabrício e Edson serão os substitutos.

Wagner e Rafael Sobis também devem ficar no banco de reservas. Chiquinho e Fred, titulares na partida de ida, provavelmente começarão jogando. Fred completaria seu 200º jogo com a camisa do Fluminense no último sábado, contra o Coritiba, mas o jogador ficou no banco e sequer entrou em campo.

Eficiente nos últimos jogos, o trio Jean, Cícero e Conca não deve ser poupado. Jean também é opção para a lateral-direita. Após Bruno sentir cansaço, na última partida, o volante foi para a lateral enquanto Edson entrava em campo.

Rodrigo Pimpão deve ser poupado; Max jogará isolado no ataque

Precisando de improváveis três ou mais gols de diferença, o técnico Oliveira Canindé quer movimentação no meio-campo. Com a volta o zagueiro Lázaro, Marcio Passos, que jogou na zaga, voltará a compôr o meio-campo. O volante Jean Cleber sofreu fratura no antebraço e está vetado. A outra ausência ficará por conta de Rodrigo Pimpão, poupado. O jovem lateral Arthur Henrique será a aposta de Canindé, e atuará no meio-campo.

O Dragão terá a volta do goleiro Fernando Henrique, ex-Flu, que sofreu lesão na bacia na primeira partida e teve de ser substituído por Dida Pompeu. Horas antes da primeira partida contra o Fluminense, o goleiro Pompeu anunciou que deixaria o clube para assinar com o Olhanense, da segunda divisão de Portugal, alegando que não tinha chances de atuar. Curiosamente, Dida substituiu FH na mesma partida e, no sábado, contra o Boa Esporte, o jogador foi mantido na equipe titular. Para seu lugar, a diretoria do América-RN já se moveu e contratou Pantera, ex-CSA.