Morte de Eduardo Campos provoca adiamento da partida entre Santa Cruz e Santa Rita

Com o falecimento do ex-governador do estado de Pernambuco e atual candidato à presidência da república pelo PSB, Eduardo Campos, a Federação Pernambucana de Futebol declarou que a CBF cancelou a partida entre Santa Cruz e Santa Rita-AL, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Arruda.

O presidenciável foi vítima de um acidente aéreo em Santos, na manhã desta quarta-feira (13). Junto a ele, mais seis passageiros - dois pilotos e quatro integrantes dos bastidores de sua campanha - que estavam em um jato particular vieram a óbito. A partida aconteceria às 19h30. O confronto, porém, já tem uma nova data definida. As duas equipes irão entrar em campo na quinta-feira (14), no mesmo horário. O primeiro jogo, realizado em Alagoas, terminou com vitória do time da casa por 3 a 2.

Campos estava se dirigindo ao Guarujá, cidade paulista da Baixada Santista, onde iria se encontrar com companheiros políticos para participar de um ceminário sobre o Porto de Santos. Até às 15h30 desta quarta-feira, não havia informações sobre a causa que ocasionou a queda da aeronave, em um bairro residencial da cidade litorânea.

Deputado estadual por um mandato e federal por três, sempre pelo PSB e por Pernambuco, Campos governou o estado por dois mandatos consecutivos. Em abril de 2014, licenciou-se do cargo para concorrer à disputa pela Presidência da República. Eduardo, de 49 anos, era torcedor fanático do Náutico, que decretou luto após a morte do candidato.