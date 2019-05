Em jogo pegado, Vasco derrota Náutico e agrava crise alvirrubra

Buscando se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebeu o Vasco na Arena Pernambuco nesta terça-feira (12), em jogo adiado - devido à greve da Polícia Militar de Pernambuco no mês de maio - da 5ª rodada. Com um gol logo no início, os cariocas venceram por 1 a 0, com gol de Dakson e alcançaram à vice-liderança, deixando o adversário ainda mais afundado em sua crise.

Com o resultado, o Timbu permaneceu com 18 pontos, na 15º colocação, muito próximo ao Z-4, podendo ser ultrapassado ao término da 16ª jornada. No sábado (16), os alvirrubros enfrentam o Luverdense, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Já o Gigante da Colina chega à 2ª posição, atrás apenas do Ceará, justamente seu próxima adversário na competição nacional, em São Januário.

Antes da partida, a diretoria Timbu anunciou o substituto de Sidney Moraes, demitido no último final de semana. Trata-se de Dado Cavalcanti, que já assistiu sua nova equipe atuando sob o comando do interino Levi Gomes. Agora, o técnico terá que ter muito trabalho para tirar o clube da situação.

Vasco acha gol no início e mantém forte ritmo; Goleiro Júlio César brilha em estreia

No começo da partida, pelo menos fora de campo, parecia que o Vasco jogava em casa. Mesmo em Recife, o torcedor vascaíno se fez presente e foi mais ouvido que a própria torcida da casa. Dentro de campo, a mesma coisa. Antes dos dez minutos minutos de jogo, Dakson bateu de fora da área e contou com o desvio de Gilmak para vencer o goleiro Júlio César e abrir o placar na Arena Pernambuco.

O gol foi surpreendente e culminou com uma grande infelicidade para o goleiro alvirrubro, que fazia sua estreia. A defesa timbu continuou se atrapalhando. No lance seguinte, a zaga quase entregou o ouro outra vez, mas o arqueiro ficou com a bola.

As coisas para so mandantes estavam cada vez mais difíceis, com poucas opções ofensivas. Marcos Vinícius tentou esboçar alguma resposta, mas não passou de uma tentativa. Os visitantes, por sua vez, marcavam bem e permaneceram agredindo. O autor do tento teve outra chance, mas sem desvio desta vez e o camisa 1 defendeu.

As únicas opções que Náutico encontrava eram as bolas paradas, mas nem isso era aproveitado. Enquanto que o Gigante da Colina praticava seu futebol com parcimônia, sem ligar para a crise interina do adversário.

Dakson continuou sendo o homem mais perigoso em campo e, na metade do primeiro tempo, por pouco não ampliou a vantagem no marcador. O estreante na metaq fez ótima defesa e salvou o seu time do pior, que já parecia iminente. Observando o perigo, Levi Gomes mexeu antes dos primeiros 30 minutos. Marcos Vinícius deu lugar a Tadeu, na troca de um meia por um atacante, visando força no ataque em bolas aéreas.

Adílson Baptista também fez uma alteração, mas forçada por contusão. Lucas Crispim sentiu dores na coxa direita e deu lugar a Guilherme Biteco, que se destacou no primeiro lance após entrar no gramado e forçou Júlio César a fazer outra defesa muito importante. Depois, foi a vez de Douglas levar perigo.

Os alvinegros dominaram totalmente a etapa inicial, deixando a única chance dos donos da casa com Tadeu que, no último lance do primeiro tempo, quase chegou ao empate. Desta vez foi Diogo Silva que fez grande defesa.

Timbu tenta reagir no segundo tempo, mas peca nos próprios erros; Vasco se segura

No retorno do intervalo, as equipes voltaram mais agressivas, prometendo um jogo ainda mais aberto no segundo tempo. O Náutico voltou com Cañete, que fez sua estreia pela equipe alvirrubra. O meia recém contratado entrou na vaga de Gilmak e se tornou a esperança nas armações de jogada.

Porém, foram os visitantes que levaram perigo inicialmente, com Guilherme Biteco, mesmo dando espaços em sua defesa. Sassá chutou prensado e por pouco não deixou tudo igual em São Lourenço da Mata, tentando esboçar uma possível reação.

A torcida da casa, antes totalmente adormecida, percebeu uma certa melhora e passou a jogar com o time. O destaque do adversário, Dakson, cansou e teve de ser substituído, dando vaga a Jhon Cley.

O Náutico quase chegou ao empate outra vez, de novo com Sassá, que surgiu como destaque alvirrubro na parte ofensiva. Mesmo assim, faltava mais qualidade nas finalizações, de todo o jeito. Pra piorar ainda mais para o lado alvirrubro, o meia Cañete sofreu o segundo amarelo por simulação e foi expulso, justo em sua primeira oportunidade de jogo.

Depois daí, os alvirrubros não conseguiram reagir; restou o gosto amargo de mais uma derrota. O Vasco se satisfez com a vitória e chegou à segunda colocação na tabela e segue rumo à elite no próximo ano.