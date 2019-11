Mesmo regularizado, Michel Bastos diz não estar pronto para enfrentar o Palmeiras

Na tarde desta quinta-feira (14), Michel Bastos foi oficialmente apresentando pelo São Paulo no CT da Barra Funda. O clima ainda era de tristeza pelos lados do Tricolor, por conta da eliminação na Copa do Brasil frente ao Bragantino, mas o novo camisa 7 deu entrevista, e revelou que não jogará o clássico diante do Palmeiras.

Para começar, Michel fez questão de dizer que mudou de posição - já que, quando saiu do Brasil, estava atuando na lateral. No entanto, o jogador comentou que jogará onde o comandante Muricy Ramalho o colocar.

"A expectativa é grande, muito boa. O projeto que sempre tive foi voltar ao Brasil em um grande clube. Saí do Brasil como lateral. Cheguei à Europa e, pelo fato de ser um pouco ofensivo, mudei de posição. No período em que passei por lá, joguei em várias posições e isso facilitou muito. Cada jogador tem sua preferência, mas nunca tive problema em ajudar a equipe. Onde o treinador decidir me colocar vou exercer e dar o meu melhor", declarou.

Após o nome do jogador aparecer no BID da CBF, criou-se uma expectativa dele entrar em campo para enfrentar o Palmeiras, no domingo (17), no Pacaembu, pelo Brasileiro. Só que o próprio Michel Bastos decidiu que não jogará a partida.

"Não posso jogar. Apesar de estar mantendo a forma, não é o momento de cometer um erro. Tenho um programa elaborado para estar disponível no momento certo para ajudar o São Paulo em alto nível. Gostaria de estar no clássico, mas no estado físico em que estou hoje não ajudaria do jeito que desejo", afirmou.

Michel também falou do momento do São Paulo, que não está bem. Segundo o jogador, ele dará o seu máximo para ajudar o Tricolor.

"Vou dar meu máximo, o que tiver de melhor, para poder ajudar o São Paulo"

"No futebol, você vive de altos e baixos. O São Paulo é um grande clube, conquistou muitas coisas. O fato de eu estar aqui é para ajudar meu time a não passar por certas situações. Vou dar meu máximo, o que tiver de melhor, para poder ajudar o São Paulo a crescer e ganhar títulos", disse.

Na noite da última terça-feira (12), o vice-presidente do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, disse que estava fechando com um craque, que chegaria para ser titular. Sobre isso, Michel declarou, mais uma vez, que quer mostrar que está disponível para ajudar.

"Primeiramente, agradeço o elogio. A concorrência, quando você joga em time grande, vai ter em todas as posições. Se eu escolher meio ou lateral, a disputa vai ser grande. Você tem de estar preparado para esse tipo de pressão. Já passei por isso na minha carreira. Quero mostrar que estou disponível para ajudar", declarou Michel.

Apesar de ter começado na lateral, Michel Bastos vem jogando muito tempo no meio-campo. O atleta disse que, caso Muricy pergunte a ele onde quer jogar, ele irá dizer que atuou muito tempo no meio.

"Eu sou um jogador que jogou muito tempo no meio de campo. Por exemplo, no Roma, na minha última passagem, fui lateral quando titular. Eu sou fominha, gosto de jogar. Se o Muricy vier perguntar, vou dizer que atuei muito tempo no meio de campo, mas estou à disposição", falou.

Para fechar, Michel comentou sobre o retorno ao Brasil. Além do São Paulo, a grande influência para voltar ao seu país de origem foi a família.

"É um grande clube, não tenho sombra de dúvida"

"É um grande clube, não tenho sombra de dúvida. Eu e minha família sempre projetamos certas coisas. Certos fatores me fizeram voltar para o Brasil agora. Na verdade, três meses atrás não era intenção. O projeto era continuar no Roma, mas devido a fatores familiares resolvi voltar ao meu país. Eu não iria voltar de qualquer jeito. Meu projeto era voltar em um grande clube. Por isso, minha escolha foi o São Paulo", finalizou.