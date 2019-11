Resultado do jogo Corinthians x Bahia no Campeonato Brasileiro 2014

22:56 Vamos encerrando a nossa transmissão por aqui! Fiquem ligados na VAVEL e acompanhe tudo sobre o Brasileirão 2014! Até mais!

22:53 Agora, o Corinthians enfrenta o Goiás, na próxima quinta-feira (21), às 19h30, na Arena Corinthians. O Bahia recebe o Criciúma, na Fonte Nova, às 21h, na Fonte Nova.

50' Fim de jogo! Corinthians e Bahia ficam no empate por 1 a 1!

40' Partida vai chegando ao final e equipes tentam de qualquer forma o gol.

35' 31.014 torcedores na Aren Corinthians!

32' Timão troca: sai Romero e entra Luciano.

30' De longe, Romero chutou e Marcelo Lomba pegou tranquilamente, no meio do gol.

29' No Bahia, sai Emanuel Biancucchi e entra Branquinho.

25' UUUUUUUUUUUUUH! Romero cruzou na área e, de cabeça, Ralf colocou a bola no ângulo. Quando ela ia entrando, Raul tirou em cima da linha. Incrível!

21' Fábio Santos cruzou para Guerrero, mas Marcelo Lomba saiu do gol e pegou a pelota, não deixando ela chegar no peruano.

18' UUUUUUUH! William Barbio recebeu dentro da área e, de primeira, chutou no cantinho, para a defesa de Cássio.

16' PRA FORA! Jadson cobrou a falta e Gil, de cabeça, colocou a bola para fora. Tiro de meta.

16' No Bahêa, sai Maxi Biancucchi e entra William Barbio.

15' Falta perigosa em Fagner! Vai bola para a área do Tricolor!

13' No Timão, sai Petros e entra Renato Augusto.

11' Corinthians totalmente no campo de ataque, e Bahia totalmente no campo de defesa, se defendendo como pode.

7' Guerrero tentou o passe para Jadson, que estava na meia-lua, mas o camisa 10 não conseguiu dominar e a bola passou.

5' Primeiro tempo começa equilibrado, com as duas equipes tentando chegar no campo de ataque, mas sem criatividade.

0' Começa o segundo tempo na Arena Corinthians! Até aqui, 1 a 1.

22:02 As duas equipes estão de volta para a segunda etapa!

21:47 Corinthians foi melhor no primeiro tempo como um todo, ficando no campo de ataque boa parte dos 45 minutos. No entanto, o Bahia, em uma oportunidade conseguiu o gol. Merecidamente, pouco depois, o Timão empatou.

45' Fim de primeiro tempo! 1 a 1!

44' Cartão amarelo para Ralf! Por reclamação.

43' GOL DO CORINTHIANS! Guerrero cruzou do lado direito e Gil subiu muito mais que o zagueiro e cabeceou firme para o fundo do gol! Empatou!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORIIIINTHIAAAAANS!

42' UUUUUH! Guerrero de novo cabeceou, recebendo cruzamento de Fágner. A bola bateu no zagueiro e saiu.

41' Cartão amarelo para Rafael Miranda! Por jogar a bola para longe depois da falta.

40' Como já estava fazendo há algum tempo, Bahia continua saindo para o jogo, mesmo após o gol feito.

37' MARCELO LOMBA! Jadson cruzou na cabeça de Guerrero que tocou. A bola subiu e ia morrer lá dentro, mas o goleiro espalmou.

36' GOL DO BAHIA! Léo Gago cobrou a falta e Kieza desviou para o fundo do gol, sem chance para Cássio.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAAAAAHIAAAAAAAA!

33' UUUUUUUUUUUUUUH! Fábio Santos cruzou na cabeça de Guerrero que subiu mais alto que o zagueiro e cabeceou. Caprichosamente, a pelota raspou a trave e contou com a ajuda dos olhos de Marcelo Lomba para sair.

32' Bahia usa um novo método a partir de agora e marca a saída de bola do Corinthians, com três jogadores marcando no campo de ataque.

31' Romero está bem e volta para o gramado.

30' Romero fica caido no gramado, sem chuteira, sentindo dores no tornozelo. Preocupa a comissão técnica o jogador.

28' Railan coloca a pelota dentro da área e a zaga do Corinthians afasta o perigo de gol.

27' FALTA! Bahia melhora muito no jogo. Kieza, após driblar Cléber, sofreu falta. Bola vai na área.

25' Agora o Tricolor vai gostando do jogo e tem de novo posse de bola no ataque.

24' GOL, MAS NÃO VALEU! Em uma das poucas vezes que chegou ao ataque, Titi, sozinho, ficou com a bola após um bate-rebate, e ele colocou para dentro. Corretamente o bandeirinha anulou.

20' Bahia fica totalmente no campo de defesa e não consegue sair, sendo encurralado pelo Timão.

17' Após muitas trocas de passes no campo de ataque, Elias lançou Guerrero que, de costas para o gol, tentou o cabeceio, mas a bola foi tranquila para a defesa de Marcelo Lomba.

15' Fahel deu um bom lançamento para Kieza, mas o atacante estava impedido.

13' Pela primeira vez na partida o Bahia conseguiu trocar passes no campo de ataque. Mesmo assim, não levou perigo ao gol do Timão.

11' PRA FORA! Emanuel Biancucchi chutou de muito longe e a bola foi para fora, assustando Cássio. Primeira chegada do Bahia no jogo.

10' Mais um cruzamento de Jadson, mas agora Marcelo Lomba saiu bem e deu de soco na bola. Corinthians pressiona e aluga o campo de defesa do Tricolor.

9' QUAAAASE! Jadson cobra o escanteio e, na marca do pênalti, Gil chega cabeceando. A bola raspou na cabeça do jogador e passou muito perto do gol.

7' UUUUUUUUUUUH! Jadson tocou para Romero que, fazendo o pivô, rolou para Elias. De fora da área, o camisa 7 encheu a bomba e Marcelo Lomba fez grande defesa.

7' Jadson cobrou rasteiro e a bola bateu no zagueiro, que afastou logo depois.

6' Falta perigosa para o Corinthians! Vai bola para o gol de Marcelo Lomba!

5' Bahia com o time completamente fechado, deixando congestionado o meio-campo. Timão com muitas dificuldades neste começo de jogo.

4' Corinthians começa a partida no campo de ataque do Bahia, que não conseguiu jogar até então.

2' Em mais uma jogada pelo lado esquerdo, Petros cruzou, Guerrero tentou desviar de cabeça e a bola foi fraca, nas mãos do goleiro Marcelo Lomba.

1' Pela esquerda, o Timão tentou a primeira jogada. Fábio Santos cruzou, mas a bola bateu no zagueiro e saiu.

0' Primeira falta do jogo aconteceu com apenas 30 segundos, em cima de Railan.

0' Começa a partida na Arena Corinthians!

20:56 Tudo pronto para o início do jogo. As duas equipes estão em seus lugares esperando o apito do árbitro. Vai começar!

20:52 Hino Nacional sendo executado neste momento.

20:51 Corinthians e Bahia já estão no gramado da Arena. Chove forte em Itaquera, zona leste de São Paulo.

20:44 BAHIA TAMBÉM ESCALADO! Marcelo Lomba, Railan, Demerson, Titi e Raul; Fahel, Léo Gago, Rafael Miranda e Emanuel Biancucchi; Maxi Biancucchi e Kieza.

20:43 CORINTHIANS ESCALADO! Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Romero e Guerrero.

19:50 Gilson Kleina, por sua vez, tem quatro desfalques para sua estreia: Rhayner, Guilherme Santos e Roniery levaram terceiro cartão amarelo contra o Goiás, ao passo que Marcos Aurélio fica de fora por conta de uma forte gripe. O zagueiro Titi, voltando de suspensão, e o lateral Diego Macedo, ex-Corinthians, e que foi afastado após desentendimentos com a diretoria, voltam a estar a disposição da comissão técnica. A provável escalação tem Marcelo Lomba; Railan, Titi, Demerson e Raul; Fahel, Rafael Miranda, Léo Gago e Emanuel Biancucchi; Maxi Biancucchi e Kieza.

19:45 O uruguaio Lodeiro é mais uma vez o desfalque do Corinthians. Primeiro por conta de pendências burocráticas, depois por uma lesão provocada pela queda de uma saboneteira durante um banho, o volante ainda não pôde estrear. A provável escalação do técnico Mano Menezes tem Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Petros, Jadson e Elias; Ángel Romero e Guerrero.

19:43 Estádio de Copa do Mundo para a partida de hoje. A Arena Corinthians foi inaugurada em maio de 2013 e foi palco de seis jogos no Mundial. O Timão venceu três dos cinco jogos que fez em sua nova casa, empatou um e foi derrotado em um, logo o primeiro, contra o Figueirense. Até ontem (15), haviam sido vendidos 27.500 ingressos. (Foto: Divulgação)

19:40 Já do lado do Bahia, a notícia é boa. O meio-campo Leandro Romagnoli, campeão da Libertadores com o San Lorenzo, da Argentina, deve chegar à Salvador neste domingo (17) e ser inscrito o mais rápido possível no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF.

19:36 Esse pode ser o último jogo de Petros pelo Corinthians na temporada. O jogador será julgado na próxima segunda-feira (18) por uma suposta agressão ao árbitro da partida contra o Santos, Raphael Claus e pode pegar pena máxima de até 180 dias.

19:32 FIQUE DE OLHO: o zagueiro Titi volta ao time do Bahia após cumprir suspensão automática por terceiro cartão amarelo na última rodada. (Foto: Divulgação/Bahia)

19:29 FIQUE DE OLHO: Ángel Romero, o paraguaio que ganhou a torcida do Corinthians, promete mais uma boa atuação nesta noite. (Foto: Divulgação/Corinthians)

19:26 Estreante da noite, o técnico Gilson Kleina chega ao Bahia falando em dar um passo de cada vez: "Vamos trabalhar com afinco para colocar o Bahia em situação mais confortável para que, nas próximas projeçõrs, possamos pensar em conquistas. Já temos a tradição da camisa, agora temos que fazer valer dentro de campo a vontade dos jogadores", declarou.

19:23 Mano Menezes, técnico do Corinthians, treinou a bola parada para não ser surpreendido pelo Bahia: "Temos treinado isso antes dos jogos. Quando você tem mais informações do adversário, já define esse tipo de jogada. Temos de estar preparados", acredita.

19:20 A última vitória do Bahia em São Paulo contra o Corinthians aconteceu em 2008. Depois de cinco anos do último encontro, as equipes jogaram no Pacaembu pela sétima rodada da Série B. Então invicto com quatro vitórias e dois empates, o alvinegro foi surpreendido pelos baianos e perdeu por 1 a 0. O duelo só volataria a acontecer na Série A em 2011, oito anos depois do último enfrentamento na elite do futebol nacional.

19:18 O maior confronto entre as duas equipes até hoje se deu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1990. O Corinthians, que havia chego ao mata-mata com muito sofrimento, enfrentou o fortíssimo time do Bahia, campeão dois anos antes. No Pacaembu, os baianos saíram na frente, mas, na raça, os donos da casa viraram. Resultado suficiente para que o zero a zero do jogo de volta garantisse o Timão na decisão que, posteriormente, lhe daria o seu primeiro título nacional.

19:16 O último duelo entre as duas equipes foi há 17 dias. Em 29 de julho, na Arena da Fonte Nova, paulistas e baianos decidiram quem avançaria para as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer por 3 a 0 no jogo de ida, o Corinthians conseguiu a classificação mesmo com a derrota por 1 a 0, com gol contra de Guilherme Andrade.

19:13 Ao todo, Corinthians e Bahia já se enfrentaram 45 vezes. São 20 vitórias alvinegras, 12 dos baianos e 13 empates. Pelo Brasileirão da Série A, o Timão levou a melhor em 16 dos 38 confrontos. O Bahia ganhou nove e 13 terminaram empatados. Considerando apenas os 18 jogos com mando do Corinthians, são 10 vitórias paulistas, cinco empates e três triunfos do Tricolor de Aço.

19:10 Quando a crise já começava a atingir níveis alarmantes, o clube baiano venceu, no último sábado (9), o Goiás, na Arena da Fonte Nova, por 1 a 0. A vitória serviu para que o time não encerrasse a rodada na lanterna da competição.

19:07 O Bahia vive m 2014 de altos e baixos. Mais uma vez Campeão Baiano, avançou até a terceira fase da Copa do Brasil e, no Brasileirão, vem brigando para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor de Aço é o 18º colocado com 13 pontos, mesma pontuação do Figueirense, o primeiro fora do Z-4.

19:05 Na última partida, no último domingo (10), o time comandado por Mano Menezes não foi bem. O Clássico contra o Santos foi tenso e o gol da vitória saiu só no fim do jogo. A vitória por 1 a 0 foi fundamental para que a equipe se mantenha na briga pelo título.

19:03 Depois de um começo de ano conturbado, de uma campanha pífia no Paulistão, o Corinthians vai, aos poucos, se acertando. O Timão está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil e é o terceiro colocado no Brasileirão com 27 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro.

19:00 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga no Campeonato Brasileiro. Hoje é dia do Corinthians entrar em campo mais uma vez em sua nova Arena em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, para enfrentar o Bahia pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.