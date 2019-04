Internacional vence Goiás no Serra Dourada e dorme na liderança do Brasileirão

jogo válido pela 15ª rodada da série a do campeonato brasileiro. a partida realizada no serra dourada, em goiania, goiás

Em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o vice-líder Internacional no Serra Dourada. A equipe visitante foi superior na maioria da partida, buscando o gol à todo momento para alcançar a liderança da competição, enquanto os goianos criavam suas chances em contra-ataques rápidos, mas eram parados pela boa defesa colorada. Com um gol contra, o Internacional venceu a partida e alcançou a liderança da competição.

O Goiás continua na décima colocação do Brasileirão com 20 pontos somados, mas pode ser ultrapassado pelo Grêmio ao fim da rodada. O próximo desafio da equipe é contra o Corinthians, na Arena dos paulistas na próxima quinta-feira (21).

Já o Internacional chegou na liderança da Série A e pode continuar no topo da tabela caso o Cruzeiro não vença o Santos em Belo Horizonte. A equipe gaúcha chegou a sua quinta vitória seguida e está com 31 pontos somados na competição. O próximo jogo da equipe é contra o São Paulo, no Beira Rio, na próxima quarta-feira (20).

Internacional é superior mas não consegue abrir o placar

Buscando a vitória para chegar à liderança do campeonato, o time gaúcho iniciou a partida colocando pressão na equipe da casa, que precisou recuar sua equipe e parar o ataque do Inter, que finalizava e trocava muitos passes na área defensiva dos goianos. Com Aránguiz e Claudio Winck comandando as jogadas pela lateral direita do campo, os visitantes chegavam com perigo e sofriam faltas perigosas dos adversários, criando chances para a equipe que não abria o placar por boas defesas do goleiro Renan.

O Goiás tentou responder as jogadas de ataque do adversário, mas com um sistema defensivo organizado, os colorados conseguiam segurar os mandantes e ser superior na partida. Mesmo perdendo a intensidade do início da partida, o Internacional comandava a partida com destaque para Alex, que criou chances perigosas. A primeira chance do time da casa chegou aos 25 minutos, após Thiago Mendes acertar um forte chuta na direção do gol, travado por Juan no meio do caminho.

Se estabilizando dentro de campo com a superioridade dos visitantes, o Goiás aproveitava as chances de contra-ataque, que resultaram em boas finalizações e em faltas perigosas para a equipe, advertindo um dos volantes colorados em uma delas. O Internacional continuava com a posse de bola e as maiores chances, porém não conseguia chegar com tanta objetividade e não finalizava com perigo nos minutos finais da primeira etapa.

Time da casa não segura pressão dos visitantes e Inter chega à liderança

O Internacional continuou pressionando a equipe da casa nos minutos iniciais do segundo tempo, e com a entrada de Jorge Henrique, o meio de campo ficou mais entrosado e jogando com mais velocidade. Já o Goiás, mesmo estando em desvantagem na posse de bola, voltou melhor para a segunda etapa e conseguia impor seu jogo e criar jogadas de perigo, porém, cometia muitas faltas e precisava se destacar defensivamente nas bolas paradas que o Inter tinha a seu favor.

Com a equipe gaúcha sentindo o desgaste físico, o Goiás começou a criar mais chances dentro de campo e passou a ser superior em alguns minutos da partida, chegando com mais objetividade e vendo o adversário atacar sem tanto perigo assim, aumentando as chances dos goianos em abrir o placar da partida. A partida era marcada por jogadas nas laterais do campo, com Lima se destacando pelo lado da casa, e Winck buscando o jogo para o time do Internacional. Sem chegar com tanto perigo no segundo tempo, o técnico Abel Braga optou sacar Alex e colocar o atacante Leandro na equipe gaúcha. Após uma boa arrancada de Fabrício, o lateral colorado cruzou para a área e viu a bola passar pelo goleiro Renan e encontrar o zagueiro Pedro Henrique, que com pouco tempo de reação, não conseguiu evitar o gol contra à favor do Inter.

O gol fez a equipe goiana partir para o ataque em busca do empate, e o treinador colorado recuou sua equipe, tirando um atacante e lançando um meia para segurar o ataque do Goiás nos últimos minutos. A equipe da casa colocou seu time para o ataque, mas não conseguia entrar na área dos visitantes, que se mantinham compactos com a pressão do time da casa. A falta de objetividade dos goianos ajudava a equipe do Inter, que conseguia recuperar a bola e chegar com perigo ao gol de Renan. Preservando a posse de bola, o time gaúcho administrou a vitória até os minutos finais e se colocou na liderança do Brasileirão.