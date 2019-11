Em meio à crise, Botafogo e Fluminense se enfrentam em Brasília

O clássico carioca da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente dois times mergulhados na crise. O Botafogo, 17º colocado com 13 pontos conquistados, enfrenta o Fluminense, 4º colocado com 26 pontos, às 18h30, no estádio Mané Garrincha, buscando contornar os problemas salariais que atingem todo o elenco e fugir da zona de rebaixamento. Já o Tricolor, tenta esquecer o vexame da última quarta-feira, onde foi goleado por 5 a 2 para o América-RN, em pleno Maracanã, e terminou eliminado da Copa do Brasil.

A gritante diferença na colocação dos clubes na tabela do Brasileirão indica que o favoritismo cai para o lado de Laranjeiras, mas o retrospecto recente dos confrontos entre os clubes coloca essa teoria em dúvida. Ainda pelo Campeonato Carioca, o Fluminense - ainda sob comando de Renato Gaúcho - teve pela sua frente um Botafogo recheado de reservas, focando a Copa Libertadores da América. O que parecia ser uma vitória tranquila virou desastre. O alvinegro aprontou e triunfou pelo placar de 3 a 0.

Já neste domingo (17), o paulista Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza será o responsável por arbitrar o clássico. Sendo auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Márcio Luiz Augusto (SP). A vitória é essencial para ambas as equipes, que buscam o recomeço no Brasileirão, além de espantar a crise e seguir rumo ao objetivo da temporada.

Sem Sheik e com salários atrasados, Botafogo busca recuperação

O Botafogo enfrenta a pior crise política de sua história. Além dos problemas internos relacionados a alta cúpula alvinegra, grande parte dos salários dos jogadores estão atrasados, incluindo até mesmo membros da comissão técnica, que não recebem desde a eliminação na Copa Libertadores da América, em abril. Entretanto, um fio de esperança surge em meio a tempestade. Com melhores condições financeiras, um grupo de torcedores botafoguenses se reuniram para pagar parte dos salários atrasados, atitude que foi aceita de braços abertos pelos atletas.

"Esse assunto de atraso de salários vai ser falado publicamente o menos possível. O principal é que, a partir de agora, o foco esteja no trabalho", afirmou uma pessoa que participou desse movimento.

No confronto diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores entraram a campo com uma faixa protestando pelo atraso salarial. Bolívar, um dos líderes do elenco e do movimento de protesto, desmentiu a informação de que os atletas recusariam-se a disputar a competição devido a crise, e afirmou ter esperança de um futuro melhor.

"Isso nunca passou pela cabeça deste grupo. Vestimos a camisa de um grande clube, representamos uma torcida apaixonado, e sem falar na nossa imagem também. Todos têm direitos iguais, e comigo não é diferente. A gente fica chateado no momento, mas agora acho que estão todos mais felizes e unidos. Acredito que as coisas vão melhorar também dentro de campo", afirmou.

Mas a grave crise interna não é o único problema alvinegro. Após receber o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 diante do Atlético-PR, no último domingo, o Botafogo terá o desfalque do atacante Emerson Sheik para o confronto diante do Fluminense. Sem um substituto imediato, Vagner Mancini fechou o treino às vésperas do clássico e, apenas na reabertura dos portões, revelou que Tanque Ferreyra deve conquistar a vaga. No momento em que a atividade foi aberta, a equipe treinava com a seguinte formação: Jefferson, Edílson, Bolívar, André Bahia e Junior Cesar; Airton, Gabriel, Daniel e Ramírez; Zeballos e Ferreyra. A principio, serão os 11 que estão em campo para o próximo compromisso no Brasileirão.

Após vexame diante do América-RN, Cristóvão confirma Fred entre os titulares

Após vencer por 3 a 0 o América-RN, fora de casa, no confronto de ida da Copa do Brasil, o Fluminense parecia ter a classificação para às oitavas de final assegurada. Na partida de volta, o clube foi para o intervalo com a vantagem de 2 a 1 no placar e precisava sofrer quatro gols para ser eliminado. Assim aconteceu. Sofrendo a virada e goleado por 5 a 2 em pleno Maracanã, o Tricolor deu adeus a competição. Massacrado pela torcida devido a sua péssima atuação, o zagueiro Fabrício reconheceu suas falhas, mas dividiu a culpa com o restante do elenco.

"O torcedor é movido pela paixão, é normal que aconteça esse tipo de julgamento no calor do momento. O que importa é que o professor Cristóvão e os companheiros me deram apoio para que eu possa levantar a cabeça e dar a volta por cima logo", afirmou.

Em meio ao principio de crise que ligou o sinal amarelo em Laranjeiras, Cristóvão Borges conseguiu retirar um ponto positivo: a presença de Fred, que após marcar em seu jogo 200 pelo clube, reassumiu o posto de titular e estará em campo contra o Botafogo. Recuperado de uma pancada no joelho esquerdo, o camisa 9 treinou normalmente nas últimas atividades antes do clássico e habilitou-se para a vaga. Entretanto, o treinador tricolor não revelou qual peça deixará o time para a entrada do artilheiro.

"Já falei demais. Fred vai jogar. Agora, não digo no lugar de quem. Não se trata de uma reconsideração. Quando ele chegou, estava em um nível diferente. Agora, retomou o patamar de todos. E, por isso, vai jogar. É o meu titular. Antes das mudanças na equipe, ele era o centroavante que decidia. Não tenho o que me preocupar", revelou o treinador.

Enquanto estava a disposição da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, o atacante Walter ocupou o posto de referência no ataque tricolor. Porém, as fracas atuações e a mudança de esquema tático fizeram com que o camisa 18 perdesse a vaga, deixando Rafael Sóbis como a única peça ofensiva, este como favorito para perder a posição. Outra opção seria a saída de Wagner, que vem tendo atuações abaixo da média e pode deixar a equipe. A provável escalação do Fluminense para o clássico diante do Botafogo é: Diego Cavalieri; Bruno, Elivelton, Henrique e Carlinhos; Valencia, Jean, Cícero, Wagner (Rafael Sobis) e Conca; Fred.