Resultado do jogo Botafogo x Fluminens no Campeonato Brasileiro 2014

20:30 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Botafogo e Fluminense. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

20:27 Resultado surpreendente, o ex-penúltimo colocado Botafogo bate o Fluminense por 2 a 0 e salta para a 12ª colocação. O Tricolor permanece na quarta colocação.

49' FINAAAL DE JOGO!!

48' Diguinho deixa o gramado mancando. Não tem mais condições de jogo

46' Fred é acionado por Conca na área, mas o impedimento é marcado.

44' Teremos quatro munutos de acréscimo.

42' PEERDEEEU! Fred isola a cobrança.

42' CARTÃO AMARLEO PARA JÚLIO CESAR!

41' PÊNALTI! Sobis é derrubado na área.

40' Sobis serve Jean, que, de fora da área, chuta com violência. Jefferson faz boa defesa.

38' INCRÍVEL! O Fluminense faz boa jogada, envolvendo a defesa do Botafogo. Pela esquerda, Conca serve Walter, dentro da área, que, ao invés de chutar, tenta passe a Fred. Sem direção.

36' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Júnior Cesar; ENTRA: Júlio Cesar.

36' Fred recebe de Sobis perto da área, mas chuta fraco, fácil para Jefferson.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Daniel; ENTRA: Rogério.

33' Walter abre na esquerda para Carlinhos, que não evita a saída de bola.

31' UUUH!! Conca quase marca! Fred deixa a bola ao meia, que chuta para fora na saída de Jefferson.

30' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Bruno; ENTRA: Diguinho.

29' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: Ferreyra; ENTRA: Bolatti.

28' Descontrolado, Conca comete falta e só escapa do amarelo graças à má arbitragem.

27' Por ora, o Botafogo salta para a 12ª colocação, fora da zona de rebaixamento. O Fluminense permanece na quarta posição.

26' CARTÃO AMARELO PARA RAMÍREZ!

25' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO!

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Ferreyra cruza da direita para a boca do gol, rasteiro. Zeballos aparece para completar.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Daniel é acionado pela lateral de área e bate bonito, no ângulo esquerdo de Diego Cavalieri!

18' CARTÃO AMARLEO PARA GABRIEL!

17' Jefferson sai bem e intercepta lançamento a Walter

16' Fred recebe perto da área e finaliza, sem perigo a Jefferson.

15' POR POUCO! Conca lança Fred, na cara do gol. O camisa 9 deixa a bola escapar e perde a oportunidade de marcar.

13' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Cícero; ENTRA: Walter.

11' Walter vai entrar no Fluminense. Torcida tricolor comemora.

9' ISOLOU! Ao pegar rebote da esquerda, Carlinhos, dentro da área, perde boa chance ao Fluminense. Isolou, de perna direita, chute de frente a Jefferson.

8' CAVALIERI!! Gabriel bate fraco, livre dentro da área, após passe de Daniel, e Cavalieri faz boa defesa.

6' Bruno avança pela direita, mas o cruzamento é fraco. André Bahia afasta antes de a bola chegar a Fred.

4' Junior Cesar apoia pela esquerda e pede falta de Bruno. O confuso árbitro nada marca.

3' Após o susto no começo do segundo tempo, o Fluminense tenta valorizar a posse de bola.

2' Cruzamento de Ramírez na área, mas Ferreyra não consegue o cabeceio.

1' UUUH!! Ramírez chuta firme da entrada de área e exige grande defesa do goleiro do Fluminense.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

19:20 Primeiro tempo de muito pouco futebol na Capital Federal. O Botafogo ainda lutou, tentou. O Fluminense erra muitos passes. Os cerca de 40 mil presentes presenciam um clássico ruim tecnicamente. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' FINAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

44' Teremos mais um minuto de acréscimo.

43' O jogo segue cheio de erros no Mané Garrincha.

42' CARTÃO AMARELO PARA VALENCIA!

41' Ramírez recebe de Daniel pela meia, mas carimba a zaga tricolor.

39' Ofensivamente, o Fluminense não faz bom jogo. Cícero pede bola, mas ela não chega. Equipe erra o passe final.

38' UUUH!! Edilson cobra falta, com força, e a bola tira tinta da trave direita de Cavalieri.

35' Ramirez tenta chutar a gol, mas Bruno prensa a bola. Jogadores batem canela com canela e estão no chão. Árbitro marca falta ao Botafogo.

34' Bruno corta a bola com o peito. Em vão, Ferreyra reclama de pênalti.

33' Ferreyra, bem no jogo, desvia para Daniel, em posição irregular.

32' Ferreyra busca jogo pela meia e pede falta de Valencia, não marcada.

30' UUUH!! Edilson apanha sobra na entrada de área e solta a bomba, rente ao poste direito.

29' Levantamento de Conca na área. Sobis apanha o rebote e finaliza, à esquerda da meta.

28' Conca avança pela meia direita e para na falta de Edilson, sem amarelo.

26' Em disputa na área com André Bahia, Fred cai após cruzamento de Cícero. Juiz nada marca

25' Botafogo ainda melhor em campo. Fluminense encontra dificuldades para infiltrar na defesa alvinegra.

24' Fred tem marca vermelha na bochecha do lado esquerdo do rosto. Resultado de uma disputa de bola.

22' Ferreyra ganha escanteio pela esquerda. Daniel cruza e Henrique corta pelo Fluminense.

21' Gabriel erra passe no meio e Fred puxa o contragolpe, desperdiçado por Cícero.

20' Junior Cesar e Ramírez trocam passes pela extrema esquerda. Bruno racha pela lateral.

18' Cícero arrisca de fora da área, e Jefferson não consegue segurar e espalma para frente.

18' Edilson cruza na área e a zaga do Fluminense afasta com Elivélton.

17' Edilson cobra falta na área. Valencia desvia de cabeça e cede o escanteio.

16' Jogo muito disputado, com alguns lances ríspidos e poucas jogadas trabalhadas.

15' Jean faz falta em Junior Cesar, e botafoguenses pedem cartão amarelo.

14' Rafael Sobis levanta na área, mas a zaga botafoguense afasta com Bolívar.

13' CARTÃO AMARELO PARA AIRTON!

12' Edilson cobra, mas a defesa do Fluminense afasta. No rebote, Zeballos chuta fraco para defesa de Cavalieri

11' Daniel cava escanteio ao Botafogo. Chance para Ferreyra

10' Cícero cai, pede falta de Airton, mas o árbitro nada marca. Fluminense consegue manter a posse de bola.

8' Ferreyra recebe perto da área e finaliza rente ao poste esquerdo.

7' Ferreyra é acionado junto à linha de fundo. Henrique ganha o tiro de meta.

6' Daniel levanta na área e Fred afasta de cabeça pelo Fluminense.

5' Edilson parte pela meia direita e para na falta de Carlinhos.

4' Zeballos recebe pela meia direita e arrisca o tiro, à esquerda da meta.

3' Gabriel é atingido por Henrique e fica caído no gramado.

2' Bruno faz boa jogada pela direita, ma cruzamento rasteiro não chega a Fred. Jefferson sai bem do gol

1' Gabriel comete a primeira falta da partida.

0' COMEÇA O JOGO!!

18:26 Puxado por Fred, o Fluminense entra em campo. Usa o segundo uniforme, todo branco.

18:23 Sob vaias da maioria tricolor, o Botafogo entra em campo.

18:12 Times voltam juntos aos vestiários e vão para os últimos preparativos antes de a bola rolar.

18:00 FLUMINENSE ESCALADO! Diego Cavalieri; Bruno, Henrique, Elivelton e Carlinhos; Valencia, Jean, Cícero e Conca; Rafael Sobis e Fred.

18:00 BOTAFOGO ESCALADO! Jefferson, Edilson, Bolivar, André Bahia e Junior Cesar; Airton, Gabriel, Ramirez e Daniel; Zeballos e Ferreyra

17:00 Quem apita a partida é o paulista Marcelo Aparecido de Souza. Os auxiliares serão Emerson Augusto de Carvalho e Márcio Luiz Augusto, também de São Paulo. O quarto árbitro será o brasiliense Sávio Pereira Sampaio.

16:55 O estádio Mané Garrincha é o palco do confronto de logo mais entre Botafogo e Fluminense. O estádio tem capacidade para 72 mil torcedores e promete receber bom público. Segundo a empresa Bilheteria Digital, responsável pelas vendas, até as 19h desta quinta-feira (14) restavam cerca de 6 mil entradas para o anel inferior, onde há cerca de 22 mil assentos. Portanto, já haviam sido comercializadas, antecipadamente, 16 mil entradas.

16:50 Maior goleador do atual elenco tricolor contra o Botafogo, Fred é uma das peças à disposição de Cristóvão Borges para o duelo. Animado com a informação que desconhecia, o técnico disse que um triunfo no clássico será fundamental para as pretensões do Tricolor na competição nacional. ''Eu nem sabia disso. Se é assim, tudo que for para somar, se for a favor, é bom que chegue. Cada jogo terá sua história. O Botafogo é um grande adversário e, num clássico, a rivalidade fala mais alto. Todo mundo quer respirar bem e isso só acontece com vitória'', destacou.

Série A 2014: Fluminense Football Club

16:46 O meia peruano Cachito Ramírez, que estreou na derrota por 2 a 0, para o Atlético-PR, fora de casa, na Arena da Baixada, mostrou-se otimista apesar da crise vivida. "Acho que é circunstancial, e ninguém gosta de estar nesta posição. Independente disso, clássico é clássico. Temos uma semana para ajustar o que não estamos fazendo bem, será um jogo que pode mudar muita coisa", afirmou.

16:43 FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Fluminense. Confirmado como titular, o atacante é a maior vitima do Botafogo. Isso porque dos 123 gols que o camisa 9 marcou com a camisa tricolor, 10 foram contra o Botafogo, em 14 clássicos disputados. Além disso, o Alvinegro é também o clube que o atacante mais marcou gols na carreira (10).

16:40 FIQUE DE OLHO: Edílson, lateral do Botafogo. Tendo caracteristicas ofensivas, o jogador tem sido destaque atuando no meio de campo junto com Zeballos. Entretanto, com a lesão de Lucas, o camisa 33 passará, novamente, para a lateral direita. Além disso, ele marcou o gol de empate contra o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, na 13ª rodada.

16:38 Apesar de ter um elenco qualificado, o técnico Cristóvão Borges quer mais reforços. Com a grave lesão de Gum, o Fluminense busca trazer novos jogadores para o setor. Além disso, a equipe tricolor não possui opções para as laterais, tendo que improvisar Rafinha e Chiquinho quando necessário. Wellington Silva, que chegou a ser utilizado pelo Cristóvão neste Campeonato Brasileiro, foi negociado com o Internacional. Sobre isso, o vice de futebol, Mário Bittencourt admite ser difícil encontrar opções na Série A. ''A janela fechou, 90% dos atletas da Série A têm sete jogos ou mais e existe a Série B. Alguns nomes foram indicados pelo treinador e, com base nas informações do nosso departamento de análise, estamos avaliando. É assim para a zaga, é assim para as laterais'', explicou o dirigente,

16:36 Contratato no ínico do ano para solucionar o problema do ataque alvinegro com saída de Rafael Marques, o Juan Carlos Ferreyra, apelidado como ''El Tanque'', perdeu espaço no Botafogo após chegada de Wagner Mancini. No clássico diante do Fluminense, o atacante poderá receberá uma oportunidade na equipe titular. Com 14 jogos e cinco gols, Tanque Ferreyra tem números bem modestos no Campeonato Brasileiro. Foram somente três partidas disputadas, sendo que duas como titular, e nenhum gol marcado em apenas três finalizações. O treinador, entretanto, espera que a história seja diferente. ''O Ferreyra me dá a possibilidade do jogo áereo. Embora não tenha uma técnica refinada, é um lutador, um guerreiro, que pode servir de apoio para quem chega de trás. Ele teve altos e baixos no Botafogo, mas sempre brigando por espaço. Não tem entrado nos jogos pela maneira como a equipe vem jogando, mas pode aparecer'', explicou Mancini.

Série A 2014: Botafogo de Futebol e Regatas

16:34 O Fluminense ganhou um problema de última hora para o clássico contra o Botafogo. O meia Chiquinho sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, região onde foi formado um edema, e está fora da partida. Ele sequer viaja com a delegação para Brasília e desfalca o banco tricolor no clássico. Por sua vez, O zagueiro Fabrício está relacionado para o clássico. O jogador, muito criticado pela atuação na derrota para o América-RN, viaja com a delegação, mas deve voltar ao banco de reservas.

16:30 Na manhã deste sábado (16), o Botafogo realizou seu último treino antes da viagem para Brasília, local do clássico contra o Fluminense. A atividade recreativa realizada no campo anexo do Engenhão teve os desfalques de Lucas, Carlos Alberto e Emerson Sheik, como já citado anteriormente. Além disso, outra ausência será o atacante Wallyson, que sente dores musculares.

16:25 Já o Fluminense, terá o retorno do zagueiro Henrique, que não jogou contra o América-RN por causa de dores no joelho esquerdo. Vale lembrar que Gum fraturou a perna esquerda e dificilmente defenderá o tricolor novamente em 2014. O banco da equipe carioca também terá uma novidade. O também zagueiro Marlon foi liberado dos compromissos com a Seleção Brasileira Sub-20 e estará à disposição neste domingo. Além disso, Fred será titular no clássico. O camisa 9, que vinha ficado na reserva em alguns jogos desde que voltou da Seleção Brasileira, foi confirmado pelo técnico Cristóvão Borges.

16:21 Botafogo terá alguns desfalques importantes para o clássico. Um deles é Emerson Sheik, que foi punido pelo STJD por três jogos, após entrada violenta no volante Henrique, no empate contra o Cruzeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Outro que não jogará é Dória, que levou o terceito amarelo e cumpre suspensão. Além disso, o lateral direito Lucas se recupera de uma gripe e o meia Carlos Alberto teve uma lesão no tornozelo direito.

16:18 Uma hora depois, o Fluminense também chegou a Brasília. Os cerca de 200 torcedores do Tricolor que estavam no local fizeram bastante barulho e acuaram a minoria botafoguense. Bandeiras tricolores foram atiradas em direção à delegação alvinegra, mas nenhum tipo de tumulto maior aconteceu.

16:15 Na noite deste sábado (16), após um início de semana conturbado devido aos atrasos salariais, o Botafogo chegou a Brasília bastante animado para o clássico contra o Fluminense. Isso porque, depois de uma "ajuda de torcedores", ficou acertado que os salários serão colocados em dia. Os alvinegros desembarcaram cerca de apenas uma hora antes dos tricolores e encontraram uma maioria esmagadora de torcedores rivais no aeroporto. Com isso, provocações aos jogadores e ao técnico Vagner Mancini não faltaram por volta das 18h.

Vagner Mancini é provocado por torcedores rivais na chegada a Brasília (Foto: Reprodução/Twitter)

16:13 Por sua vez, o Fluminense vem de uma sequência de quatro jogos sem derrota pelo Brasileirão. Na última rodada, no entanto, o tricolor perdeu a vice-liderança e a chance de encostar no líder Cruzeiro ao apenas empatar, em casa, com o Coritiba. Também no Maracanã, a equipe das Laranjeiras foi goleada pelo América-RN no meio da semana e deixou escapar uma vaga que estava quase garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil.

16:10 A fase do Botafogo é ruim tanto dentro quanto fora de campo. Nos bastidores, o clube passa por um grave crise financeira que, inclusive, influenciou a decisão de levar o jogo para Brasília. Para faturar com a bilheteria na capital federal, a diretoria botafoguense subiu o preço dos ingressos: a meia-entrada sai por R$ 80 a R$ 100. Dentro das quatro linhas, o Glorioso ocupa a inglória 17ª posição, com 13 pontos. Sem vencer há três rodadas, o time carioca foi empurrado para a zona de rebaixamento na semana passada, após perder para o Atlético Paranaense por 2 a 0.

16:06 O último encontro entre as equipes foi no Maracanã. Em partida válida pela 10ª rodada da Taça Guabaraba do Campeonato Carioca, o Botafogo goleou o Fluminense por 3 a 0, com gols de Henrique (2x) e Bolatti. O Tricolor ainda teve a chance de diminuir em cobrança de pênalti com Fred, mas o camisa 9 acabou parando em Helton Leite.

16:03 Botafogo e Fluminense fazem o clássico deste domingo (17), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times fazem campanhas distintas na competição, mas, mesmo assim, se encontram em crise.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo e Fluminense, partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.